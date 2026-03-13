屋外収納箱市場：製品タイプ、素材、容量、用途、エンドユーザー、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
屋外収納箱市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.27%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、屋外収納箱市場調査レポートを発行・販売します。
「屋外収納箱レポート」ではアウトドア収納メーカーおよびチャネルパートナーの戦略的意思決定を形作る、進化する製品・素材・小売動向に関する簡潔な概要を言及するほか、高まるアウトドア生活への期待、オムニチャネル小売の進化、素材革新が、デザイン・調達・流通戦略を共同で再定義する仕組みを分析します。
世界の屋外収納箱市場規模は、2025年に51億2,000万米ドルと評価され、2026年の54億1,000万米ドルから2032年には78億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1946866-outdoor-storage-box-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 屋外収納箱市場：製品タイプ別
第9章 屋外収納箱市場：素材別
第10章 屋外収納箱市場：容量別
第11章 屋外収納箱市場：用途別
第12章 屋外収納箱市場：エンドユーザー別
第13章 屋外収納箱市場：流通チャネル別
第14章 屋外収納箱市場：地域別
第15章 屋外収納箱市場：グループ別
第16章 屋外収納箱市場：国別
第17章 米国：屋外収納箱市場
第18章 中国：屋外収納箱市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・屋外収納ソリューションの市場に影響を与える要因は何ですか？
消費者の期待、流通チャネルのデジタル化、素材と製造技術の革新が影響を与えています。
・関税が屋外収納製品に与える影響は何ですか？
関税引き上げが着陸コストを上昇させ、メーカーは調達地域やサプライヤー構成の再考を迫られています。
・屋外収納市場の製品タイプによる需要の違いは何ですか？
デッキボックスやパティオ向け収納は美的調和と耐候性を優先し、工具箱やユーティリティボックスはセキュリティと人間工学的設計を重視します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、屋外収納箱市場調査レポートを発行・販売します。
「屋外収納箱レポート」ではアウトドア収納メーカーおよびチャネルパートナーの戦略的意思決定を形作る、進化する製品・素材・小売動向に関する簡潔な概要を言及するほか、高まるアウトドア生活への期待、オムニチャネル小売の進化、素材革新が、デザイン・調達・流通戦略を共同で再定義する仕組みを分析します。
世界の屋外収納箱市場規模は、2025年に51億2,000万米ドルと評価され、2026年の54億1,000万米ドルから2032年には78億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1946866-outdoor-storage-box-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 屋外収納箱市場：製品タイプ別
第9章 屋外収納箱市場：素材別
第10章 屋外収納箱市場：容量別
第11章 屋外収納箱市場：用途別
第12章 屋外収納箱市場：エンドユーザー別
第13章 屋外収納箱市場：流通チャネル別
第14章 屋外収納箱市場：地域別
第15章 屋外収納箱市場：グループ別
第16章 屋外収納箱市場：国別
第17章 米国：屋外収納箱市場
第18章 中国：屋外収納箱市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・屋外収納ソリューションの市場に影響を与える要因は何ですか？
消費者の期待、流通チャネルのデジタル化、素材と製造技術の革新が影響を与えています。
・関税が屋外収納製品に与える影響は何ですか？
関税引き上げが着陸コストを上昇させ、メーカーは調達地域やサプライヤー構成の再考を迫られています。
・屋外収納市場の製品タイプによる需要の違いは何ですか？
デッキボックスやパティオ向け収納は美的調和と耐候性を優先し、工具箱やユーティリティボックスはセキュリティと人間工学的設計を重視します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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