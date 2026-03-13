兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、2026年3月14日（土）・15日（日）に名古屋・久屋大通公園で開催される東海エリア最大級の旅行イベント「TRAVEL LAND 2026」へ出店いたします。本イベントでは、「ニジゲンノモリ」の人気コンテンツの魅力を“体験型”でお届けいたします。

■注目①「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルグッズ販売

大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルグッズを特別販売。 冒険心をくすぐるアイテムの数々が、名古屋に登場します。さらに、会場ではお楽しみ企画として「ふくびき所」も実施。 ここでしか味わえないドキドキ体験と、限定景品をご用意予定です。“冒険のワクワク”を、その場でお楽しみいただけます。

▼ラインナップ一部

■注目②うずまきナルト登場！じゃんけん大会開催

園内アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」より、うずまきナルトが会場に登場。来場者参加型のじゃんけん大会を開催し、忍里の割引券やオリジナルグッズが当たるチャンスも。子どもから大人まで楽しめる参加型ステージとして、会場を熱く盛り上げます。

グッズ購入、ふくびき体験、参加型ステージと、ニジゲンノモリの魅力を凝縮した2日間。淡路島までなかなか足を運べない東海エリアの皆さまにも、ニジゲンノモリを直接体感いただける特別出店です。

■イベント概要

イベント名：TRAVEL LAND 2026開催日：2026年3月14日（土）・15日（日）会場：久屋大通公園（名古屋市栄 エディオン久屋広場）

■アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX