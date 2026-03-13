【2026年3月13日（金）】東京ディズニーリゾート®・オフィシャルホテル、ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜 総支配人スニット・ラージャン）は、2026年3月18日（水）、ホテルロビー階に新たなカフェ「bean by the bay（ビーン バイ ザ ベイ）」をグランドオープンいたします。bean by the bay（ビーン バイ ザ ベイ）」は、目の前に東京湾を臨むヒルトン東京ベイらしい“海辺の軽やかさ”と、リゾートならではの“遊び心のあるワクワク感”をあわせ持つカフェです。コーヒーを片手にひと息つきたい朝も、気分に合わせて軽く食事を楽しみたい昼も、お部屋でゆっくり過ごしたい夜も。bean by the bayは、さまざまな滞在シーンに寄り添いながら、Beans、Bread、Bites、そしてBayの心地よさを気軽に楽しめる場所です。朝7時のオープンから夜22時まで、世界を魅了するプレミアムコーヒーilly（イリー）やフランス産発酵バターを使用したホテルメイドのクロワッサンをはじめ、11時からは自分好みにカスタマイズできるサンドイッチ、さらにはシェフがスープからこだわり抜いた本格鶏白湯と醤油ラーメン、そしてスイーツをご提供。宿泊ゲストの多様なライフスタイルに寄り添い、店内の開放的な空間だけにとどまらず、テイクアウトもご用意して、客室や移動中にも楽しめる「高品質かつカジュアルな食体験」を提案します。

■世界ブランド「illy」の厳選アラビカコーヒー100%のスペシャリティ体験

トップ1%のみの厳選されたアラビカコーヒーが生み出す、芳醇な香りと深いコクをお楽しみいただけます。ホテルクオリティの一杯を、宿泊ゲストだけでなくご来館のお客様にもご提供します。

■サンドイッチにも遊び心を！お好みのスタイルで作るカスタマイズサンドイッチ

3種のパン、新鮮な野菜、ローストビーフをはじめとするプレミアムなメイン食材、そして仕上げのソース。お客様のその日の気分や栄養バランスを考えて、自由自在に組み合わせをお選びいただけます。自分好みに仕立てた特別なひと皿は、店内の開放的な空間で味わうのはもちろん、テイクアウトして客室でワイワイ楽しんだり、お天気の良い日には心地よい海風を感じながら移動先で楽しむのもおすすめ。ホテルの本格的な味わいを、アクティブな旅のスタイルに合わせて軽やかにお楽しみください。

■こだわりが凝縮した、極上の一杯。

カフェでありながら、本格的な麺料理をご提供。小麦100%のオリジナル生麺を使用した豊かな香りと喉ごしの良さが特徴の細麺が、こだわり抜いたスープと絶妙に絡み合います。クリーミーで濃厚な「鶏白湯」と、深みのある「醤油」の2種をご用意。トッピングには、低温調理でしっとりと仕上げた自慢の鶏とポークチャーシュー、そしてつるんとした食感のワンタンをご自身の好みに合わせてお選びいただけます。

■【数量限定】ホテルペストリーシェフが贈る、至福のご褒美スイーツ

旬のフルーツを贅沢に使用し、軽やかな口どけにこだわった王道のショートケーキをはじめ、ダークチョコレートとプラリネの層が織りなす濃厚で食感豊かな大人のチョコレートケーキ、希少なジャージークリームのコクとバニラの芳醇な香りが際立つプレミアムプリンなど、シェフ自慢の逸品を数量限定でご用意。ご滞在中のティータイムはもちろん、大切な方への手土産としても最適です。

■ルームデリバリー（17:00～22:00）

客室内テレビのQRコードからモバイルオーダーするだけで、出来立ての温かいお食事から冷たいお飲み物、デザートまでをお部屋へお届けいたします。「お部屋でゆっくり過ごしたい」、「お帰りが遅くなってしまった」、そんな時でも、周囲を気にせずお部屋でゆったりと過ごす至福のひとときを。デジタルとホスピタリティが融合した、今の時代ならではの快適な食体験を提案します。*お部屋へのデリバリーサービスは、別途サービス料を頂戴します。

「bean by the bay （ビーン バイ ザ ベイ）」概要

オープン日： 2026年3月18日（水）場所： ヒルトン東京ベイ ロビー階営業時間： 7:00 ～22:00Breakfast 7:00～11:00Cafe 11:00～22:00 Room Delivery 17:00～22:00お問合わせ： TEL：047-355-5000（代） レストラン部

ヒルトン東京ベイについて

https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/restaurants/cafe-bean-by-the-bayhttps://newscast.jp/attachments/zDkudJLUXeoz0QSNEWXR.pdf

東京湾に面したヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。都心からわずか30分あまり、リムジンバスで成田空港から約60分、および羽田空港からは約50分という大変便利なロケーションにあります。828室の客室は、広大な東京湾に面したオーシャン側と、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を目の前にしたパーク側にあり、いずれも窓の外には素晴らしい景観が広がります。ファミリー向けの客室から、モダンでスタイリッシュな客室まで、多様なタイプの部屋が揃っています。東京ディズニーリゾート内に位置するため、両パークへの移動も便利です。キッズ向けの朝食コーナーや遊び場など、お子様連れのゲストに喜ばれる施設やサービスも充実しています。館内には、5つのレストラン＆バー、2つの大宴会場と、14の中小宴会場があり、ビジネスやレジャーなど、あらゆる用途に適応可能です。フィットネスセンター、屋内と屋外のプール、ショッピングアーケード、リラクゼーションサロンなど、質の高い設備を完備しています。

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。

関連リンク・https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/・https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/・https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/・https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/・http://stories.hilton.com/hhr・https://www.facebook.com/hilton・https://x.com/HiltonHotels/・https://www.instagram.com/hiltonhotels/