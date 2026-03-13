町田市では2023年度より実施している子ども・若者が本気で“やりたいこと”の実現を市が後押しする事業「まちだ若者大作戦」の3年間の取り組みの集大成として、2026年3月29日(日)、市内の若者たちからなる実行委員会による野外音楽フェス、「Music at 町田薬師池公園四季彩の杜西園(以下、MUSICA)」が町田薬師池公園四季彩の杜西園で開催されます。





まちだ若者大大大作戦バナー

MUSICAロゴ





町田市が、2023年5月から取り組んできた「まちだ若者大作戦」では、子ども・若者と行政の協働事業の実施や、地域の大人が若者を後押しするといった活動が生まれており、若者の参画促進やまちづくりにつながる成果がありました。町田市では、この成果をこれから社会・まちづくりへ参加する新たな世代へバトンをつなぐため、若者による「まちだ若者大作戦イベント実行委員会」を組織し「まちだ若者大大大作戦～WAKUWAKU～」を2026年3月1日より実施しています。MUSICAはその第三弾の取り組みの一つとして、これまで実現した「まちだ若者大作戦」のプランの再度実現(4団体)、若者と町田市庁内各課(9部署)による協働ブースの出店と合わせて、3か年にわたる取り組みにおける“集大成”のイベントとして開催されます。





MUSICA過去開催時





MUSICAは、町田市出身のシンガーソングライター・ナオヤさんが実行委員長を務め、市内在住・在学・在勤の若者によって組織される野外音楽フェス実行委員会が、町田市や趣旨に賛同いただいた企業・団体や個人の協力によって作り上げる野外音楽フェスで、今回が第3回の開催となります。当日は、全国レベルの高校生バンドや3年連続出演のバンドをはじめ、オーディションを勝ち抜いた総勢13組のアーティストが出演します。緑豊かで開放的な町田薬師池公園四季彩の杜西園の特設ステージで、町田市の音楽シーンを盛り上げます。また、演奏以外にもキッチンカーやアクセサリーなどの販売、体験ワークショップなど、10店舗以上が出店します。









■開催概要

イベント名称： Music at 町田薬師池公園四季彩の杜西園(略称：MUSICA)

開催日 ： 2026年3月29日(日)

開催時間 ： 開場 9：45、開演 10：00、終演 17：00

開催場所 ： 町田薬師池公園四季彩の杜西園(東京都町田市本町田3105)

公式HP ： https://musica-machida.amebaownd.com





まちだ若者大作戦ロゴ





■開催の目的

身近な公共空間である公園を舞台に、市民が音楽に親しみ、地域内での交流が自然に生まれる環境の形成を目指すものです。特に、高校生・大学生等の若い世代が日頃の音楽活動の成果を発表し、実践的な経験を積むことができる機会を提供します。

併せて、市民の皆様が新しい音楽に触れ、文化的関心を高める契機となるよう、多様なプログラムの展開を予定しています。本取り組みを通じて、地域文化の発展と魅力向上を図り、「音楽が生まれ育つ街・町田」の実現につなげてまいります。









■「まちだ若者大作戦」概要

町田市は、2021年12月に日本ユニセフ協会 CFCI 委員会から承認された「子どもにやさしいまちづくり事業実践自治体」として、全国でも先駆的に「子どもにやさしいまちづくり」を進めています。この事業の一環として、若者の「やりたいこと」を企画から実行まで自らの力で実現できるように、町田市が後押しする事業です。これまで実現してきた作戦数は26にのぼり、若者の想いが詰まった企画を実現してきました。





まちだ若者大大大作戦 第1弾

まちだ若者大大大作戦 第2弾

まちだ若者大大大作戦 第3弾





■「まちだ若者大大大作戦～WAKUWAKU～」概要

W(若者(わかもの))A(集まる(あつまる))K(築く(きずく))U(生まれる(うまれる))をコンセプトに、若者大作戦を実行してきた子ども・若者から、これから参加する新たな世代にバトンをつなぐきっかけとなるイベントです。また、若者と市が協働でイベントを実行し、若者の発意の下、行政と一体となってまちづくりに取り組む機運を醸成します。2023年度に開始した「まちだ若者大作戦」では、若者が“やりたいこと”を提案し、たくさんの企画を自分たちの力で実現してきました。この「まちだ若者大作戦」の3周年と記念して、町田で活躍する若者たちが、町田市や企業と協力して3つのイベントを開催します。