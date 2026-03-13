全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は「BS12プロ野球中継2026」において、パ・リーグ6球団の主催試合を3/27（金）の開幕戦から45試合以上放送します。毎年大好評のホームチームファン向けの主音声放送、ビジターチームファン向け副音声放送も全試合で実施！試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も引き続き開催。さらに、今シーズンはオープン戦やセ・リーグ球団の主催試合も放送予定。今年もBS12プロ野球中継にご期待ください！

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送予定！熱い熱戦をお届けします。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．直近の放送スケジュール

3月18日（水）17:59放送開始

福岡ソフトバンクホークスvs.中日ドラゴンズ ※オープン戦

【主音声】解説：五十嵐亮太 実況：田中大貴【副音声】解説：辻󠄀発彦、小笠原道大 実況：寺島啓太

■3月27日（金）18:29放送開始

オリックス・バファローズvs.東北楽天ゴールデンイーグルス ※開幕戦

【主音声】解説：星野伸之、近藤一樹 実況：濱野圭司【副音声】解説：鉄平 実況：松原稜典

■4月3日（金）17:59放送開始

埼玉西武ライオンズvs.東北楽天ゴールデンイーグルス

【主音声】解説：鈴木健 実況：寺島啓太【副音声】解説：飯田哲也、平石洋介 実況：上野智広

■4月7日（火）17:59放送開始

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：礒部公一 実況：上野智広【副音声】解説：西崎幸広、田中幸雄 実況：近藤祐司

■4月10日（金）17:59放送開始

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.オリックス・バファローズ

【主音声】解説：大久保博元 実況：松原稜典【副音声】解説：T-岡田、福田周平 実況：田中大貴

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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