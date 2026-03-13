一般社団法人ツーリズムとよた(会長：太田 稔彦)は、運営する会員制WEBサービス「いこまいるとよた」において、豊田市博物館主催による講演会「千田嘉博氏講演会」の抽選申込受付を行っています。





本講演会は、豊田市博物館の企画展「教えて、千田先生！ とよたの城も天下の城も」の開催初日である2026年4月25日(土)に開催されます。企画展の監修を務めた城郭研究の第一人者である千田嘉博氏を講師に迎え、豊田市の城と日本の名城の魅力について解説いただきます。会場は豊田市能楽堂です。





申込は抽選制で、受付は2026年3月20日(金)17:00まで。当落結果は3月27日(金)以降、登録されたメールアドレス宛に通知されます。





千田嘉博氏の講演会バナー





■開催概要

イベント名： 千田嘉博氏講演会

開催日 ： 2026年4月25日(土)

時間 ： 10:00～11:30(開場9:00)

会場 ： 豊田市能楽堂(愛知県豊田市西町1-200 豊田参号館8階)

定員 ： 400名

料金 ： 無料(当選通知が必要)

主催 ： 豊田市博物館

申込期限 ： 2026年3月20日(金)17:00

申込方法 ： 詳細・申込は下記ページをご確認ください

https://www.tourismtoyota.jp/spots/detail/30044/





豊田市能楽堂





■講師紹介

講師：千田嘉博氏(企画展監修者、名古屋市立大学高等教育院教授・奈良大学特別教授)

愛知県豊田市出身。

国立歴史民俗博物館助教授、奈良大学学長を歴任。専門は城郭考古学。全国文化財石垣保存技術協議会評議会員ほか、中世・近世城郭の考古学的研究を行い日本各地の城の発掘調査・整備の委員を務める。

NHK「日本最強の城スペシャル」・「歴史探偵」など多くの番組で解説やナビゲーターを務める。

著書に『信長の城』(岩波新書)、『城郭考古学の冒険』(幻冬舎新書)など多数。