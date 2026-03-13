【4/29・30開催】引退競走馬の“次の舞台”を発信する馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア 」-ステージイベントには武豊騎手・福永祐一調教師・川田将雅騎手出演

株式会社FPMS

株式会社ラクエドラゴン（主催）は、引退競走馬のセカンドキャリア創生を目標としたサラブレッド専門競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」を、2026年4月29日（水・祝）・30日（木）にラクエドラゴンホースパーク（滋賀県大津市）で開催します。

■引退競走馬の“次の舞台”を発信する馬術競技会

▲馬術競技の一例 撮影地：ラクエドラゴンホースパーク

競技会には、ゲスト選手として有名騎手や調教師の方が出場予定です。大会当日は、馬場馬術・障害馬術それぞれで、馬の特性を生かした競技の魅力を発信します。出場者の詳細は確定次第、大会公式サイトにてお知らせします。

［開催概要］

名称：サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア

日程：2026年4月29日（水・祝）／4月30日（木）

会場：

・馬術会場：ラクエドラゴンホースパーク（滋賀県大津市）

・イベント会場：伊香立公園（ラクエドラゴンホースパーク隣接）

内容（予定）：馬場馬術／障害馬術（競技会）、スペシャルトークショー

入場料：無料

※本イベント会場は、最寄り駅であるＪＲ堅田駅から徒歩60分と遠方です。公共交通機関（路線バス）は運行されていますが、運行数が少なく、混みあうことが予想されます。シャトルバス（完全予約制・抽選）のご利用もご検討ください。

※自家用車でのご来場の場合、駐車場の予約（抽選）が必要です。会場周辺にコインパーキング等の駐車施設はございません。

基本ルール：ステージ企画は撮影（静止画・動画）全面禁止／スタッフ誘導に従ってご観覧ください。

大会公式サイト：https://lac-dragon.com/thoroughbred-horseshow/

■開催趣旨（サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア とは）

サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア は、引退競走馬のセカンドキャリア創生を目的とした、サラブレッド専門の馬術競技会です。競走馬としての役目を終えた馬たちが、乗馬として再調教を重ね、馬術競技馬として新たに活躍できる舞台の創出を目指しています。

本大会では、馬術競技のオリンピック種目である馬場馬術、障害馬術の2種目を設定し、馬の特性を生かした種目選別が可能な競技設計としています。引退競走馬が馬術競技で活躍できる範囲と期間を広げ、より長く、より高いレベルに挑戦できる環境づくりを通じて、競走馬ファンの皆様が引退後も“推し馬”を長く応援・観戦できる機会の創出を目指します。

あわせて本大会では、競技会の価値をより広く届けるため、隣接する大津市伊香立公園にてスペシャルトークショーを併設します。29日は福永祐一調教師、川田将雅騎手、30日は武豊騎手を迎え、名馬との歩みや「馬」の魅力、そして引退後の歩みへとつながる視点をお話いただきます。

▲福永祐一調教師/川田将雅騎手（4/29出演）▲武豊騎手（4/30出演）

また、同トークショーには『ウマ娘 プリティーダービー』より声優の亜咲花さん（エスポワールシチー役）・紫月杏朱彩さん（ブラストワンピース役）も両日登壇し、福永調教師、川田騎手、武騎手と共に、競走馬と馬術の魅力を多角的に発信し、これまで馬に触れる機会が少なかった方にも「馬の魅力」や「引退後の道のり」を知るきっかけをお届けします。

なお、本イベントは安全運用の観点から、ステージ企画の撮影（静止画・動画）を全面禁止とします。入場料は無料ですが、本イベント会場は、最寄り駅であるＪＲ堅田駅から徒歩60分と遠方です。公共交通機関（路線バス）は運行されていますが、運行数が少なく、多くの方のご利用は困難が見込まれます。重ねてご注意ください。会場周辺にはコインパーキングなどの駐車場は一切ございません。重ねてご注意ください。

■ステージ企画（スペシャルトークショー出演者・内容）

▲声優 亜咲花さん/亜咲花さんが声優を務めるウマ娘・エスポワールシチー (C) Cygames, Inc.▲声優 紫月杏朱彩さん/紫月杏朱彩さんが声優を務めるウマ娘・ブラストワンピース (C) Cygames, Inc.

【出演者】

・4月29日（水・祝）13:00 ～：

福永祐一調教師

川田将雅騎手

・4月30日（木）13:00 ～：

武豊騎手

福原直英さん（特別MC）

・両日登壇：

亜咲花さん（『ウマ娘 プリティーダービー』エスポワールシチー役）

紫月杏朱彩さん（『ウマ娘 プリティーダービー』ブラストワンピース役）

【内容】

※ステージ企画の詳細は後日、公式サイトにてお知らせします。

※ステージ企画は60 分を予定しております。

※ステージ企画は撮影（静止画・動画）全面禁止／スタッフ誘導に従ってご観覧ください。

■有料駐車場・有料シャトルバスチケット抽選スケジュール

申込期間

・2026年3月24日（火）12:00～4月5日（日）23:59

当落通知

・2026年4月8日（水）

※抽選スケジュールは変更となる可能性があります。最新の情報は大会公式サイトをご確認ください。

■安全対策について

本イベントは安全対策として、ご来場の皆さまに以下のご協力をお願いしております。

・ステージ企画ならびに、ステージ登壇者への写真・動画・録音は禁止とさせていただきます。

・馬術大会会場付近における、フラッシュを用いた撮影は禁止とさせていただきます。

・ステージエリアは安全収容人数を設けております。混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。

・係員の指示に従い、整列・移動にご協力をお願いします。指示に従っていただけない場合は退場・または入場をお断りさせていただきます。

■交通・アクセス

最寄り駅：JR堅田駅（徒歩60分）

駐車場：完全予約制（抽選）

シャトルバス：完全予約制（抽選）

※当日の道路状況・列車運行状況・混雑状況等により待ち時間が発生する場合がございます。また、運行計画に基づき順次ご案内いたしますが、状況によりご希望の時間帯にご乗車いただけない場合がございます。時間に余裕をもってご来場ください。

※路線バス：堅田駅発の公共交通機関（路線バス）も運航を予定しておりますが、便数に限りがございます。詳細は江若交通公式サイトをご確認ください。

■主催：株式会社ラクエドラゴン

https://lac-dragon.com/

・協賛（敬称略）：株式会社Cygames

株式会社キャロットクラブ

有限会社サンデーサラブレッドクラブ

有限会社シルク・ホースクラブ

社台ファーム

ノーザンホースパーク

株式会社クロスフィード・一般財団法人Thoroughbred Aftercare and Welfare

時田馬具・一般社団法人日本調教師会・株式会社日本馬事普及

株式会社HORSE LOVER kc.・万田発酵株式会社・有限会社守田藤吉商店

・後援：大津市・守山市

・協力：伊香立まちづくり協議会・伊香立学区自治連合会

■取材申込・お問い合わせ（メールのみ）

広報担当：野瀬 芳則

取材申込（メールのみ）： thoroughbred_horseshow@lac-dragon.com

大会公式サイト：https://lac-dragon.com/thoroughbred-horseshow/