神戸トヨペットがTOTTEI 1周年記念イベントのトップパートナーに決定！『TOTTEI KOBE開港祭 Supported by 神戸トヨペット』

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）に開催するTOTTEI開業1周年イベントのトップパートナーに神戸トヨペット株式会社（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 西村 公秀）が決定し、イベント名を「TOTTEI KOBE 開港祭 Supported by 神戸トヨペット」とすることをお知らせします。

期間中は「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに、270度海に囲まれたTOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽・アート・スポーツなどのイベントを開催していく中で、神戸トヨペットとは『次の未来の神戸のために、より記憶に残る体験を』をテーマに、さまざまな体験イベントを共同で開催します。

第一弾として、開港祭イベント初日の3月20日（金・祝）「春分の日」には、TOTTEI及びGLION ARENA KOBEにて、『~MOVE KOBE TOGETHER~ 未来の移動を、神戸とともに』を開催します。神戸の未来の移動文化を実際に体験し、想像をリアルにする無料体験コンテンツをラインナップしています。誰でも気軽に楽しめるイベントとなっています。

神戸トヨペット株式会社 代表取締役社長 西村 公秀様 コメント

当社は本年、創業 70 周年という大きな節目を迎えることができました。これもひとえに、長年にわたり神戸という街で私たちを支え、信じ、ともに歩んでくださった地域のみなさま、そしてお客様のおかげであり、心より深く感謝申し上げます。

私たちが何より大切にしているのは、地域のみなさま、お客様とともに育んでいく絆であり、「JOY TOGETHER, ALWAYS」に込めた想いです。私たちは、単に移動の手段をお届けするのではなく、ハンドルを握る瞬間の高揚感、大切な人と過ごす車内の静寂、そして目的地で待つ新しい出会い。その先にある喜びや安心、そして心が弾む時間まで、日々の暮らしに寄り添う存在でありたいと考えております。

これからも神戸トヨペットは、この街に生きるみなさまの人生にそっと伴走しながら、未来の移動をより豊かで心弾む体験へと進化させてまいります。

開港祭では、その一端をご体験いただける機会をご用意しております。この取り組みが、みなさまと共に神戸の未来へ新たな一歩を踏み出すきっかけとなることを願っております。

共同開催イベント概要

【名 称】

~MOVE KOBE TOGETHER~ 未来の移動を、神戸とともに

【日 時】

2026年3月20日（金・祝）

【会 場】

TOTTEI 及び GLION ARENA KOBE

【入場料】

無料

【内 容】

陸・海・空の未来の移動を体験！

１.自分の描いた車が走りだす！「スケッチレーシング」

２.『LEXUS-LYシリーズ』をはじめとするクルーザーの乗船体験&展示

３.次世代自動運転自動車『TOYOTA e-Palette』の展示

４.屋内型ドローンショー＆ミニドローン操縦体験＆配送用ドローン展示

５.燃料電池自動車『MIRAI』のデザインを考えよう！

６.電気自動車『bZ4X』の試乗体験

７.神戸ストークスの応援ブース

その他、ご家族で楽しめるコンテンツ盛りだくさん!!

神戸ストークスのホームゲームでも神戸トヨペットと連携！

神戸トヨペットはB.LEAGUE「神戸ストークス」のゴールドパートナーとして、選手MVP企画や来店者プレゼントなど、クラブとも様々な取り組みを行っています。開港祭期間中の4月11日（土）・12日（日）に開催される神戸ストークスのホームゲームは、神戸トヨペットの冠協賛で開催。両日ともに、神戸トヨペットならではの企画が会場のGLION ARENA KOBEやTOTTEIに集まります。

※イベント詳細は後日発表

『TOTTEI KOBE 開港祭 Supported by 神戸トヨペット』開催概要

【期 間】

2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）

【会 場】

TOTTEI 及び GLION ARENA KOBE

【WEB」

https://totteikobe-anniversary.com/1st/

【協 賛】

神戸トヨペット株式会社

【主な内容】

・KOBE BUBBLUMI 2026 ＜3月20日（金・祝）～4月19日（日）＞

・KOBE DRIVE LIVE vol.3 ＜3月20日（金・祝）～22日（日）＞

・TOTTEI MUSIC GRADATION ‘26 ＜3月29日（日）＞

・TOTTEI PARK FESTIVAL 2026 ＜4月4日（土）・5日（日）＞

・ワンダーウォーク神戸＜4月18日（土）・19日（日）＞

・神戸ストークス ホームゲーム ほか

同時開催イベント情報

『TOTTEI KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026』

オーストラリア最大のカルチャーイベント「Vivid Sydney」やUS、イギリスなどで好評を博してきたアーティストAtelier SISUによる水上アートが日本初上陸。日中はシャボン玉のようなきらめくアート、日没からはきらめくイルミネーションアートとして、アリーナ西側水面をアートキャンバスに見立てておこなうほか、アリーナ入口エリアにも全長9.8Mのアートが登場します。

見るタイミングにより見え方が異なるこのアートは、壊れやすい泡（バブル）のはかなさが、日常の小さな事柄に感謝し、その瞬間を生きる必要性を思い起こすことように表現されています。「このとき・この場所だけの臨場感・熱狂と興奮」をお届けしてきたアリーナの開業1周年とマリーナ開業まで1年を記念して期間限定イベントとしてお届けします。

イルミネーション点灯：18:00～21:30

詳細はこちら

https://www.totteikobe.jp/event/article/21138

TOTTEIについて

関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。

阪神淡路大震災より30年の節目に誕生した本エリアで、神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぎながら、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組みます。日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK 緑の丘」とあわせて、日常的にお楽しみいただけます。