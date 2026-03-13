“ランバルディヘッド”で登場！映画『エイリアン』の「ビッグチャップ ゼノモーフ」が、全高100cmのスタチューに

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつミュージアムマスターラインXLから、『エイリアン』に登場する「ビッグチャップ ゼノモーフ クローズアップショットVer.」の1/3スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は3月13日よりスタート。商品の発売は2027年8月～11月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/al1-big-chap-xenomorph-close-up-shot-ver-mmxlal-03dxs.html

仄暗い船内に蠢く、ランバルディの面影。

息詰まる宇宙の密室劇をXLサイズで表現

SFサスペンスの礎を築いた映画『エイリアン』から、「ビッグチャップ ゼノモーフ クローズアップショットVer.」がミュージアムマスターラインXLに出現。

ビッグチャップの印象を決定づけた「ランバルディヘッド」。

視覚効果アーティスト、カルロ・ランバルディによるこのクローズアップショット用頭部を備えた、1/3スケール、全高100cmのスタチューです。

フードの透明度、口元の複雑な構造、骨格に由来する隙間。すべて作中の精度を目指しました。

次の動きが読めない不穏なポージングも、演じたボラジ・バデショの長身・所作を追求したもの。

精緻なディテールをまとい、密室の息詰まる雰囲気を伝えます。

特製ベースはノストロモ号の船内をイメージ。パイプ類の無骨な質感や、メッシュ板に塗られた陰鬱な赤など、細部まで作り込みました。

また閉塞感を高めるLED内蔵ウォールは脱着式。

取り外してビッグチャップの造形を全方位から鑑賞することも可能です。

突き出したインナーマウスで絶望の瞬間を生み出す。

両腕を前に構えて迫る。

他にもヘッドスタンドや2種類のロゴプレートが用意されています。

自由に組み合わせて、さまざまなシーンをお楽しみください。

さらにDXボーナス版には、船猫ジョーンズも開閉できるキャリーケースと共に用意しました。

ビッグチャップの脅威、人間の愚かさ、そして生き延びるための答えをディスプレイに映し出します。

XLサイズで表現した、ランバルディの造形美と密室の緊迫感。宇宙の果てに潜む恐怖を、間近で感じられるコレクションピースです。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/al1-big-chap-xenomorph-close-up-shot-ver-mmxlal-03dxs.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

ミュージアムマスターラインXL

エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ クローズアップショットVer. DXボーナス版

※本DXボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\511,390（税込）

発売時期 ：2027年8月～11月

販売数量 ：500

シリーズ ：エイリアン

フォーマット：ミュージアムマスターラインXL

サイズ：1/3 Scale

全高:100cm 全幅:68cm 奥行:65cm

全高:100cm 全幅:65cm 奥行:54cm（ウォール無）

重量：約52.28kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・クローズアップショット用頭部×2（口閉じ、口開け）

・インナーマウス×2（射出、収縮）

・両腕×2（下、前）

・特製ベース

・LED内蔵ウォール

・ヘッドスタンド×1

・ロゴプレート×2（ブラック、シルバー）

・ボーナス特典：ジョーンズ＆キャリーケース

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：TM & (C) 20th Century Studios

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/