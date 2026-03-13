【tk.TAKEO KIKUCHI】4つの快適機能を搭載！オリジナル新素材「NEUTRAX」シリーズが3月13日(金)より順次発売！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するユニセックスブランド「tk.TAKEO KIKUCHI （ティーケー タケオキクチ）」はオリジナル新素材「NEUTRAX(ニュートラックス)」シリーズを2026年3月13日(金)より、公式オンラインストアおよび全国店舗にて順次発売いたします。

tk.TAKEO KIKUCHIは時代を超えて支持されるトラディショナルなアイテムをベースに、アソビ心とストリートの自由な発想を取り入れ、日本独自のミックススタイルを提案するユニセックスブランドです。

「NEUTRAX(ニュートラックス)」とは４つの快適機能を搭載したtk.TAKEO KIKUCHIオリジナルの新素材シリーズです。

マットな質感としなやかな落ち感が特徴で、通年着用できる絶妙な厚みと快適な軽さを実現しました。また、高い復元力でシワになりにくいため、日常のストレスを軽減します。

ただ羽織るだけで立ち姿を端正に保ち、日常を軽やかに変えてくれるこの素材は、服選びの迷いを手助けする、機能と効率を詰め込んだライフスタイルを豊かにしてくれるシリーズです。

そんな「NEUTRAX」シリーズから、第一弾として長袖シャツとパラシュートパンツの2型が3月13日（金）に発売いたします。続いて、第二弾は半袖シャツとショーツの2型が4月上旬より登場します。

快適な「NEUTRAX」シリーズを、ぜひご体験ください。

【「NEUTRAX」シリーズ ４つの快適機能 】

1. UVカット 太陽光線中の紫外線(UV)を通しにくい

2. マシンウォッシャブル ご自宅で洗えるイージーケア

3. アンチリンクル 高い復元性でシワになりにくい

4. ストレッチ性 動きやすいストレッチ素材

※これらの機能は、永久的ではございません。

【「NEUTRAX」シリーズ：商品詳細】

NEWSページはこちら！ :https://store.world.co.jp/s/brand/tk/blog-detail/index.html?article_id=1056426

♦長袖シャツ

価格：\9,900（tax in）

サイズ：S/M/L

カラー：グレー/トープ/ブラック

発売日：3月13日（金）

商品ページ：https://store.world.co.jp/brand/tk/item/BR17026S0062

身頃に大胆に施した、曲線的なカッティング（カーブ切替）が目を惹くデザインシャツ。肩を大きく落としたオーバーサイズシルエットが、リラックスしたこなれた雰囲気を演出します。

♦パラシュートパンツ

価格：\9,900（tax in）

サイズ：S/M/L

カラー：グレー/トープ/ブラック

発売日：3月13日（金）

商品ページ：https://store.world.co.jp/brand/tk/item/BR17026S0058?wid=17075108

ミリタリーのパラシュートパンツをデザインソースに、独創的なカッティングでモードに昇華させたデザインパンツ。着用時に立体的なフォルムを生み出す計算されたパターンが、シンプルながらも確かな存在感を放ちます。

♦半袖シャツ

価格：\8,910（tax in）

サイズ：S/M/L

カラー：グレー/トープ/ブラック

発売日：4月上旬予定

商品ページ：https://store.world.co.jp/brand/tk/item/BR17026S0063?wid=17085309

独創的なカッティングとミニマルなディテールが光るデザインシャツ。長袖シャツ同様に、肩を大きく落としたオーバーサイズシルエットが、リラックスしたこなれた雰囲気を演出します。

♦ショーツ

価格：\7,920（tax in）

サイズ：S/M/L

カラー：グレー/トープ/ブラック

発売日：4月上旬予定

商品ページ：https://store.world.co.jp/brand/tk/item/BR17026S0059?wid=17075301

独創的なカッティングが目を惹くデザインショーツ。きれいめな素材感とデザイン性の高いシルエットが融合した、夏のコーディネートを格上げしてくれる一本です。

【 ‟tk.TAKEO KIKUCHI” Brand Concept 】

時代を超えて支持されるトラディショナルなアイテムをベースに、アソビ心とストリートの自由な発想を取り入れ、日本独自のミックススタイルを提案する

【 Social Media 】

■ONLINE STORE https://store.world.co.jp/s/brand/tk/

■Instagram ＠tk.TAKEOKIKUCHI_official

https://www.instagram.com/tk.TAKEOKIKUCHI_official/

＜会社概要＞

名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）

代表者：逈博幸

所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp

ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/