通学・通勤時間やスキマ時間に楽しめる！「ABEMA」おすすめ韓国恋愛ショートドラマ『re-feel』、『私の名前へ』、『夢の先に君がいて』などを期間限定で全話無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、通勤・通学中や家事の合間など、ちょっとした空き時間に楽しめる1話10分程度の韓国恋愛ショートドラマを期間限定で全話無料配信いたします。『re-feel』、『私の名前へ』、『夢の先に君がいて』など、忙しい毎日の中でも胸キュンを味わえる爽やかなカフェロマンスからシェアハウスを舞台にした青春群像劇まで、珠玉のラブストーリー4作品をお届けいたします。

◆『re-feel』

好きだった人が自分を好きになり始めた！？立場が逆転する爽やかロマンス

カフェ“re-feel”を舞台に、2年前に自分へ告白してきた後輩ジノ（ジョン・ヘヨン）と、アルバイト先で偶然再会したジェヒ（イ・チャニョン）の姿を描きます。かつて彼女をひどく振ってしまったジェヒが、恋の立場が逆転したことで当時の振る舞いを後悔し、次第にジノへの想いを募らせていくといった爽やかなロマンス作品です。

◆『私の名前へ』

運命の相手の名前が体に刻まれる世界。一つの誤解から歯車が狂い出すファンタジー

“運命の相手の名前が体に刻まれる”という不思議な世界で生きる主人公、チョン・ジウ（ソン・ユジョン）。16歳の時に「ユ・ジェハ」という名前が腕に刻まれて以来、5年間にわたって運命の相手を探し続けてきました。21歳になったある日、ついに探し求めていたユ・ジェハ（ゴンチャン）が目の前に現れますが、彼はジウのことを男性だと勘違いしてしまいます。このたった一つの誤解をきっかけに、2人の運命の歯車が大きく狂い始める、新感覚のファンタジーロマンスです。

◆『夢の先に君がいて』

音楽活動をする若者たちが集うシェアハウス！絆を深めていく青春成長ロマンス

音楽を志す若者たちが集まるシェアハウスを舞台に、20代ならではの夢や恋愛、家族の葛藤を描いた青春成長ロマンスです。ソロ歌手を夢見るナム・ガヨンは、所属していた芸能事務所との契約解除を機に、心機一転して一人暮らしの部屋を探し始めます。なかなか良い物件が見つからず苦戦していたところ、学生時代から片思いしている先輩から突然連絡があり、ひょんなことからシェアハウスで同居することに。そこにはアイドル練習生や動画配信者など、性格も経歴も全く異なる5人の男女が集まっていました。音楽という共通の夢を通じて絆を深め、時に愛や友情に悩みながらも、互いに家族のような温かい関係を築いていく心温まる物語です。

◆『秋のブロッサム~4つの想い~』

U-KISS出身SIYOON×MIXX出身チェ・ヒジェ出演。ブロッサムシリーズの第1弾

シェアハウスで再会した男女の四角関係…予測不可能な青春物語！

仁川（インチョン）へ旅行に来ていたソジョン（チェ・ヒジェ）は、携帯の充電が切れて友人のユジン（チュ・イファ）とはぐれてしまいます。偶然その場に居合わせたチャニョン（チェ・ヒョクジン）に携帯を借りたことで、無事にユジンと連絡を取ることができました。一方、チャニョンはその日から仁川のシェアハウスで暮らすことになり、そこで2歳年上のヒョソプ（キム・シユン）とウェブ漫画家のドゥシクに出会います。 ある日、ヒョソプは思いを寄せるソジョンを夕飯に誘いますが、彼女が友人のユジンを連れてきたため、ヒョソプも気を利かせてチャニョンを呼び出すことに。思いがけない再会を果たした4人の複雑な四角関係に加え、後から関わってくるドゥシクの恋愛模様がどのように展開していくのか、先の読めない青春ストーリーにご注目ください。

■「ABEMA」韓国恋愛ショートドラマ期間限定無料配信 概要

▼2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）まで全話無料配信

『re-feel』

配信ページURL：https://abema.go.link/bPmVP

『秋のブロッサム~4つの想い~』

配信ページURL：https://abema.go.link/2Y2Pw

▼2026年3月16日（月）～2026年4月15日（水）まで全話無料配信

『私の名前へ』

配信ページURL：https://abema.go.link/aVlj0

『夢の先に君がいて』

配信ページURL：https://abema.go.link/aGXee

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「ABEMA」は200作品以上が全話無料。その他無料配信中の韓国ドラマはこちら

URL（https://abema.tv/video/genre/asia）

■「ABEMA」について

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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