内容量はそのまま、プラスチック使用量を年間8.0トン削減 「おいしい蒸し豆」シリーズなど全10品をエコリニューアル

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・煮豆・佃煮メーカーの株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区:代表取締役社長 柳本勇治）は、「おいしい蒸し豆」「おやつ蒸し豆」および「おいしいもち麦」シリーズ全10品において、環境負荷低減を目的とした袋サイズのコンパクト化を行い、2026年3月下旬より順次、全国の小売店およびスーパーマーケットなどで販売いたします。

内容量はそのままに、袋サイズをコンパクト化

長年ご愛顧いただいている「おいしい蒸し豆」シリーズ３品、「おやつ蒸し豆」シリーズ4品、「おいしいもち麦」シリーズ3品、全10品において中身の内容量はそのままに、袋サイズをコンパクトに設計し直すことで、より環境に配慮した商品にリニューアルします。サイズの見直しにより、年間で約8.0トン※のプラスチック量が削減できる見込みです。当社は今後も、商品づくりを通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■対象商品：

おいしい蒸し豆シリーズ（蒸し大豆、蒸し黒豆、蒸しサラダ豆）

おやつ蒸し豆シリーズ（ほの甘あずき、ほの甘黒まめ、ほの甘紅まめ、うま塩豆ミックス）

おいしいもち麦シリーズ（蒸しもち麦、蒸し雑穀、蒸しもち麦と大豆ミックス）

■商品サイズ変更：

・従来サイズ ： 175 × 125 × 20 mm

・新サイズ ： 170 × 120 × 20 mm

※(株)マルヤナギ小倉屋調べ

（参考）「おいしい蒸し豆」「おいしいもち麦」シリーズは、AskDoctors99%を取得しています。

今回のエコリニューアルを行う商品のうち、「おいしい蒸し豆」シリーズと「おいしいもち麦」シリーズについては、2025年11月AskDoctorsの評価の結果、100名中99%の医師の推奨意向を得て、 「AskDoctors医師の確認済み商品」マークを取得しました。

対象商品 ：おいしい蒸し豆シリーズ（蒸し大豆、蒸し黒豆、蒸しサラダ豆）

大容量蒸し豆シリーズ（大容量蒸し大豆、大容量蒸しサラダ豆）

おいしいもち麦シリーズ（蒸しもち麦、蒸し雑穀、蒸しもち麦と大豆ミックス）

マルヤナギwith日本の農家さんシリーズ（国産サラダ蒸し大豆）

推奨意向 ：99%

調査方法 ：資料を提示し、実際に試食した上でのWebによるアンケート調査

調査対象 ：内科医100名

調査期間 ：2025年11月17日～11月19日

「AskDoctors」マークについて

日本の医師の約９割(２８万人以上)が登録する日本最大級の医療従事者向け専門サイト「m３.com」を運営す るエムスリー株式会社が登録医師による商品やサービスの評価を行い、一定基準を満たした場合のみ付与されるマー クです。医師の日々の診察・治療における知恵や経験をもとに、健康に配慮した商品を客観的に評価します。 情報発信サイト：AskDoctors総研

（参考）蒸し大豆PR大使「なかやまきんに君」さんの動画を公開中

2024年、2025年と2年連続で【蒸し大豆PR大使】を務めてくださったなかやまきんに君さんに、2026年はさらにパワーアップして【蒸し大豆・蒸しもち麦のPR大使】を務めていただいています。簡単においしく、良質なたんぱく質が摂れる「蒸し大豆」の魅力を消費者に伝える「蒸し大豆×なかやまきんに君さん×マルヤナギくん」の動画を公開中。本動画には、なかやまきんに君さんが出演し、当社キャラクター「マルヤナギくん」と一緒に「マ～ルヤナギの蒸し大豆～♪」のフレーズをユニゾンで歌唱する内容となっており、一度聞くと頭から離れない印象的な動画に仕上がっています。

■マルヤナギCM マルヤナギくんが来た！編

動画URL：https://youtu.be/wQWwC18-F8A

マルヤナギ小倉屋について

「伝統食材の素晴らしさを次の世代へ」をメインテーマに、日本で昔から食べられてきた昆布、豆、もち麦などの穀類、根菜などの伝統食材こそが現代人の食生活に必要な食材と考え、今・未来のニーズに合う商品にして製造販売し、その素晴らしさを伝える活動に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社マルヤナギ小倉屋

本社所在地：神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

代表取締役社長：柳本 勇治

事業内容： 蒸し豆・佃煮・煮豆の製造・販売

創業： 1951年12月26日

HP：https://www.maruyanagi.co.jp/