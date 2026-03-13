＜GW限定＞プールサイドの隠れ家ヴィラを特別開放！至高の晩餐『プライムビーフ＆シーフードディナー』販売開始

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株式会社ニュー・オータニ


ホテルニューオータニ幕張


ガーデンレストラン「Shell the Garden」


GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』


詳細を見る :
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/

ホテルニューオータニ幕張では、ガーデンエリアに佇むプライベートヴィラ「Shell House（シェルハウス）」にて、総料理長・小出裕之が監修した特別メニューで贈る『プライムビーフ＆シーフードディナー』を、2026年5月2日（土）～4日（月・祝）の3日間限定で販売いたします。


椰子の木と潮風に包まれる“隠れ家レストラン”がGW限定オープン



豊かな緑と心地よい風が南国リゾートを彷彿とさせる「Shell Pool（シェルプール）」。その傍らに位置するプライベートヴィラが、このゴールデンウィーク、3日間限りの“隠れ家レストラン”へと姿を変えます。 数々の名店で研鑽を積んだ総料理長・小出裕之のプロデュースで高級プライムビーフと厳選シーフードが織りなす、唯一無二の美食体験をお届けします。



マグロのタルタル クリスピーガーリックトーストを添えて

特製シーザーサラダ スパイシーロブスターの豪快なトッピング

コースの幕開けは、新鮮なマグロの旨みを凝縮したタルタルがお目見え。続くシーザーサラダには、身の引き締まった大ぶりなロブスターを贅沢にトッピングし、スパイシーなアクセントを加えました。



ノルウェーサーモンのオーブン焼き フレッシュハーブとトマトのオランデーズソース

USプライムビーフのロースト　特製グレイビーソース

魚料理は、脂ののったノルウェーサーモンをふっくらと焼き上げ、爽やかなハーブとトマトの酸味が広がる濃厚なオランデーズソースで仕上げました。コースの主役には、厳格な基準をクリアした「プライムビーフ」のローストをご用意。丁寧に火を入れ、肉本来の力強い旨みを引き出した逸品です。



プライムビーフ＆シーフードディナー

＜プライムビーフ＆シーフードディナー　メニュー＞


マグロのタルタル クリスピーガーリックトーストを添えて
特製シーザーサラダ スパイシーロブスターの豪快なトッピング
濃厚クリームコーンスープ
ノルウェーサーモンのオーブン焼き フレッシュハーブとトマトのオランデーズソース
USプライムビーフのロースト　特製グレイビーソース
　ジャーマンポテト / マッシュルーム / オニオンフライ / ホースラディッシュ
ライ麦パンと自家製ソルトバター


濃厚バニラのクラシッククレーム・ブリュレ
　甘美な小菓子3種


食後のお飲み物（コーヒー・紅茶）



シックでモダンな水辺のプライベートハウスを舞台に、熟練の技が光る至高の美食体験をお愉しみいただけます。大切な方と過ごす、特別な夜にふさわしいひとときをご堪能ください。


ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之


ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之

フランス料理「トゥールダルジャン 東京店」の副料理長、ホテルニューオータニ大阪 フランス料理「SAKURA」の料理長、ホテルニューオータニ（東京）宴会料理長、レストラン統括料理長を務めたほか、数々の3つ星シェフのフェアも担当するなど、確かな腕とその味に定評がある小出裕之がこの3日間のためだけに構成したGW3日間限定の特別ディナーコースを、心ゆくまでご堪能ください。





販売概要

ホテルニューオータニ幕張


ガーデンレストラン「Shell the Garden」


GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』


https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/



[期間] 2026年5月2日（土）～4日（月・祝）


[時間] 17:00～20:00（L.O.19:00）


[場所] プライベートヴィラ「Shell House」（屋内）


[料金] 大人1名さま（ソフトドリンクバー付）　\13,000
　　　 お子さまプレート（ワンドリンク付）※小学生以下向けメニュー　\3,500


　　　 アルコールフリーフロー　追加料金 \3,500


　　　 ※税金・サービス料共


　　　 ※写真はすべてイメージです。


[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）



[ホテルニューオータニ幕張 GWおすすめ情報]


https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/