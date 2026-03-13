＜GW限定＞プールサイドの隠れ家ヴィラを特別開放！至高の晩餐『プライムビーフ＆シーフードディナー』販売開始
ホテルニューオータニ幕張
ガーデンレストラン「Shell the Garden」
GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』
詳細を見る :
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/
ホテルニューオータニ幕張では、ガーデンエリアに佇むプライベートヴィラ「Shell House（シェルハウス）」にて、総料理長・小出裕之が監修した特別メニューで贈る『プライムビーフ＆シーフードディナー』を、2026年5月2日（土）～4日（月・祝）の3日間限定で販売いたします。
椰子の木と潮風に包まれる“隠れ家レストラン”がGW限定オープン
豊かな緑と心地よい風が南国リゾートを彷彿とさせる「Shell Pool（シェルプール）」。その傍らに位置するプライベートヴィラが、このゴールデンウィーク、3日間限りの“隠れ家レストラン”へと姿を変えます。 数々の名店で研鑽を積んだ総料理長・小出裕之のプロデュースで高級プライムビーフと厳選シーフードが織りなす、唯一無二の美食体験をお届けします。
マグロのタルタル クリスピーガーリックトーストを添えて
特製シーザーサラダ スパイシーロブスターの豪快なトッピング
コースの幕開けは、新鮮なマグロの旨みを凝縮したタルタルがお目見え。続くシーザーサラダには、身の引き締まった大ぶりなロブスターを贅沢にトッピングし、スパイシーなアクセントを加えました。
ノルウェーサーモンのオーブン焼き フレッシュハーブとトマトのオランデーズソース
USプライムビーフのロースト 特製グレイビーソース
魚料理は、脂ののったノルウェーサーモンをふっくらと焼き上げ、爽やかなハーブとトマトの酸味が広がる濃厚なオランデーズソースで仕上げました。コースの主役には、厳格な基準をクリアした「プライムビーフ」のローストをご用意。丁寧に火を入れ、肉本来の力強い旨みを引き出した逸品です。
プライムビーフ＆シーフードディナー
＜プライムビーフ＆シーフードディナー メニュー＞
マグロのタルタル クリスピーガーリックトーストを添えて
特製シーザーサラダ スパイシーロブスターの豪快なトッピング
濃厚クリームコーンスープ
ノルウェーサーモンのオーブン焼き フレッシュハーブとトマトのオランデーズソース
USプライムビーフのロースト 特製グレイビーソース
ジャーマンポテト / マッシュルーム / オニオンフライ / ホースラディッシュ
ライ麦パンと自家製ソルトバター
濃厚バニラのクラシッククレーム・ブリュレ
甘美な小菓子3種
食後のお飲み物（コーヒー・紅茶）
シックでモダンな水辺のプライベートハウスを舞台に、熟練の技が光る至高の美食体験をお愉しみいただけます。大切な方と過ごす、特別な夜にふさわしいひとときをご堪能ください。
ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之
ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之
フランス料理「トゥールダルジャン 東京店」の副料理長、ホテルニューオータニ大阪 フランス料理「SAKURA」の料理長、ホテルニューオータニ（東京）宴会料理長、レストラン統括料理長を務めたほか、数々の3つ星シェフのフェアも担当するなど、確かな腕とその味に定評がある小出裕之がこの3日間のためだけに構成したGW3日間限定の特別ディナーコースを、心ゆくまでご堪能ください。
販売概要
ホテルニューオータニ幕張
ガーデンレストラン「Shell the Garden」
GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/
[期間] 2026年5月2日（土）～4日（月・祝）
[時間] 17:00～20:00（L.O.19:00）
[場所] プライベートヴィラ「Shell House」（屋内）
[料金] 大人1名さま（ソフトドリンクバー付） \13,000
お子さまプレート（ワンドリンク付）※小学生以下向けメニュー \3,500
アルコールフリーフロー 追加料金 \3,500
※税金・サービス料共
※写真はすべてイメージです。
[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）
[ホテルニューオータニ幕張 GWおすすめ情報]
https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/