＜GW限定＞プールサイドの隠れ家ヴィラを特別開放！至高の晩餐『プライムビーフ＆シーフードディナー』販売開始

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/

ホテルニューオータニ幕張では、ガーデンエリアに佇むプライベートヴィラ「Shell House（シェルハウス）」にて、総料理長・小出裕之が監修した特別メニューで贈る『プライムビーフ＆シーフードディナー』を、2026年5月2日（土）～4日（月・祝）の3日間限定で販売いたします。

椰子の木と潮風に包まれる“隠れ家レストラン”がGW限定オープン

豊かな緑と心地よい風が南国リゾートを彷彿とさせる「Shell Pool（シェルプール）」。その傍らに位置するプライベートヴィラが、このゴールデンウィーク、3日間限りの“隠れ家レストラン”へと姿を変えます。 数々の名店で研鑽を積んだ総料理長・小出裕之のプロデュースで高級プライムビーフと厳選シーフードが織りなす、唯一無二の美食体験をお届けします。

マグロのタルタル クリスピーガーリックトーストを添えて特製シーザーサラダ スパイシーロブスターの豪快なトッピング

コースの幕開けは、新鮮なマグロの旨みを凝縮したタルタルがお目見え。続くシーザーサラダには、身の引き締まった大ぶりなロブスターを贅沢にトッピングし、スパイシーなアクセントを加えました。

ノルウェーサーモンのオーブン焼き フレッシュハーブとトマトのオランデーズソースUSプライムビーフのロースト 特製グレイビーソース

魚料理は、脂ののったノルウェーサーモンをふっくらと焼き上げ、爽やかなハーブとトマトの酸味が広がる濃厚なオランデーズソースで仕上げました。コースの主役には、厳格な基準をクリアした「プライムビーフ」のローストをご用意。丁寧に火を入れ、肉本来の力強い旨みを引き出した逸品です。

プライムビーフ＆シーフードディナー

＜プライムビーフ＆シーフードディナー メニュー＞

マグロのタルタル クリスピーガーリックトーストを添えて

特製シーザーサラダ スパイシーロブスターの豪快なトッピング

濃厚クリームコーンスープ

ノルウェーサーモンのオーブン焼き フレッシュハーブとトマトのオランデーズソース

USプライムビーフのロースト 特製グレイビーソース

ジャーマンポテト / マッシュルーム / オニオンフライ / ホースラディッシュ

ライ麦パンと自家製ソルトバター

濃厚バニラのクラシッククレーム・ブリュレ

甘美な小菓子3種

食後のお飲み物（コーヒー・紅茶）

シックでモダンな水辺のプライベートハウスを舞台に、熟練の技が光る至高の美食体験をお愉しみいただけます。大切な方と過ごす、特別な夜にふさわしいひとときをご堪能ください。

ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之

ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之

フランス料理「トゥールダルジャン 東京店」の副料理長、ホテルニューオータニ大阪 フランス料理「SAKURA」の料理長、ホテルニューオータニ（東京）宴会料理長、レストラン統括料理長を務めたほか、数々の3つ星シェフのフェアも担当するなど、確かな腕とその味に定評がある小出裕之がこの3日間のためだけに構成したGW3日間限定の特別ディナーコースを、心ゆくまでご堪能ください。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/

[期間] 2026年5月2日（土）～4日（月・祝）

[時間] 17:00～20:00（L.O.19:00）

[場所] プライベートヴィラ「Shell House」（屋内）

[料金] 大人1名さま（ソフトドリンクバー付） \13,000

お子さまプレート（ワンドリンク付）※小学生以下向けメニュー \3,500

アルコールフリーフロー 追加料金 \3,500

※税金・サービス料共

※写真はすべてイメージです。

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）

[ホテルニューオータニ幕張 GWおすすめ情報]

https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/