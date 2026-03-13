TVアニメ　『弱虫ペダル』シリーズの新作アプリ「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」事前登録開始！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下「enish」）は、株式会社Gホールディングスと共同で、TVアニメ『弱虫ペダル』シリーズを題材としたスマートフォン向け最新アプリ『弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム』の事前登録を開始いたしました。

▼App Store（iOS）はこちら

https://apps.apple.com/jp/app/id6758927408

▼Google Play（Android）はこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yowapedaism

▼メールアドレスでの登録はこちら

https://forms.gle/XLAYKycUn4t1eXuT9

また、当発表に伴いまして、2026年3月13日（金）より、ゲームアプリ公式Xアカウントで記念キャンペーンを開始いたしました。

最新情報は、ゲーム公式Xアカウントにて随時公開してまいりますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」公式X

https://x.com/yowapeda_ism

■ペダイズ 事前登録開始記念声優サイン色紙プレゼントキャンペーン開催！

事前登録開始を記念して、「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」公式X（＠yowapeda_ism）にて、豪華キャストのサイン色紙が抽選で合計15名様に当たる！フォロー＆RPキャンペーンを開催いたします。

＜期間＞

キャンペーン実施期間 2026年3月13日（金）～2026年3月19日（木）23:59

＜賞品＞

豪華キャスト15名のサイン色紙を各1名様（合計15名様）

＜参加方法＞

（1） ゲームアプリ公式Twitterアカウント（＠yowapeda_ism）をフォロー＆対象投稿（https://x.com/yowapeda_ism/status/2032300370186420304）をリポスト

（2）ストア登録画面（スクリーンショット）をリプライ

■『弱虫ペダル』とは

【原作】2008年から連載中で、主人公・小野田坂道が仲間とともに成長し、インターハイ優勝を目指す姿を描く、累計発行3200万部を超える大人気漫画。2026年5月、ついに100巻を迎える。

【アニメ】2013年～2023年にかけて5期にわたり放送された大人気青春スポーツアニメ。

【プロローグ】

千葉県にある総北高校に通う主人公・小野田坂道はちょっと気弱でアニメが大好きな高校一年生。坂道はアニメ研究部に入部しようとしていたが今泉俊輔や鳴子章吉との出会いによって、自転車競技部に入部することになる。金城、田所、巻島といった個性豊かな先輩達や沢山の仲間に支えられて、数々の試練を乗り越えていく中で坂道の才能が目覚め始める…！！

■「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」概要

タイトル：弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム

ジャンル：育成シミュレーションゲーム

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6758927408

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yowapedaism

ゲームアプリ公式Xアカウント：https://x.com/yowapeda_ism

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル GR 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 03 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 04 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 05 製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営