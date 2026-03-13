【玉造温泉 RYOKAN OQOQ】館内で春を楽しむ5つのイベントを開催
株式会社女将塾が運営する島根県、美肌の湯と豊かな自然に囲まれた「RYOKAN OQOQ（リョカン オクオク）」は、3月19日（木）～4月5日（日）までの期間限定で5つの特別イベント「OQOQ桜を咲かせよう！」「ウォークラリー」「昔遊びコーナー」「オクノモリ春の1ページ」および「桜の押し花作り」を実施いたします。また、今年から始まった、お客様の滞在をより豊かに彩る4つの新サービスをご紹介いたします。
■ さりげない“もうひとつの楽しみ”を
RYOKAN OQOQ(https://oqoq.jp/)は、自分のペースで「癒し」と「遊び」を味わい、館内のあちこちで、さりげない“もうひとつの楽しみ”に出会えるご滞在を目指しています。この度、春を感じるイベントを開催いたします。
■ 【期間限定】春を楽しむ5つのイベント
1.OQOQ桜を咲かせよう！
※画像はイメージです
みんなの夢を書いてOQOQ桜を満開に。
【期間】3月14日（土）～4月5日（日）※こちらのイベントのみ14日からです
【場所】1Fロビー
2.ウォークラリー
ウォークラリーで館内を楽しむ
みんなで協力して館内をまわり、イースターバニーを助けましょう！
【期間】3月19日（木）～4月5日（日）
3.昔遊びコーナー
懐かしの遊びを。
「けん玉・コマ・あやとり・折り紙・めんこ」といった昔懐かしい遊びを体験できます。
お子様から大人まで”ほっこり”楽しめること間違いなしです。
【期間】3月19日（木）～4月5日（日）
【場所】1Fキッズスペース
4.オクノモリ「春の1ページ」
素敵な思い出に。
春の思い出・目標を描いてみんなで共有しましょう！
【期間】3月19日（木）～4月5日（日）
【場所】3Fオクノモリ
5.桜の押し花作り
※画像はイメージです
玉造温泉のソメイヨシノでオリジナルの「しおり」を作りましょう！
【期間】3月26日（木）～3月27日（金）
【場所】1F足湯コーナー付近
■ 【通年サービス】さらにワクワク4つの体験
出来上がりを、間近で
1. ウェルカム・ポップコーンサービス
ロビーに設置されたポップコーンマシーンから漂う香ばしい香りが、お客様をお出迎えします。できたてのポップコーンは、チェックイン時のおやつとしてはもちろん、ナイトバーやフリードリンクのおつまみとしても自由にお楽しみいただけます。
様々なラインナップをご用意
2.絆を深める「無料貸出テーブルゲーム」
ご家族やご友人と、デジタルから離れたワクワクを。トランプやオセロ、ジェンガといった定番から、大人も熱中できるボードゲームまで幅広くご用意いたしました。フロントにてお気軽にお申し付けください。
癒しの香りを持ち帰る
3. 島根の恵みを肌で感じる「椿スキンケアクリーム作成体験」
島根県産の高品質な椿油を使用した、世界に一つだけのスキンケアクリーム作り。お肌に優しい天然由来の成分で、旅の思い出とともに「美肌の記憶」をお持ち帰りいただけます。
あなただけの”温泉”を
4. 旅を自宅へ持ち帰る「温泉の素 調合体験」
4種類の泉質、香り、色を自由に組み合わせて、オリジナルの入浴剤を作成できる体験コーナーを設置。滞在中のリラックスタイムにはもちろん、ご友人へのギフトや、ご自宅での「追い温泉」としても最適です。
■ 玉造温泉 RYOKAN OQOQについて
1.「記憶の奥に残る、ワクワクを。」
島根県、玉造温泉に位置する「RYOKAN OQOQ（オクオク）」は、“記憶の奥に残るワクワクを”という想いを込めた施設です。館内の奥へ進むたびに新しい発見や癒しに出会えますように、旅の中の偶然の出会いや静かな驚きが、記憶の「奥」に残りますように――そんな願いを込めています。
公式サイトはこちら :
https://oqoq.jp/
2. 手ぶらで愉しむ「オールインクルーシブ」
館内でのドリンクやアルコール、おつまみ、夜のアイスなどを追加料金なしでお愉しみいただける「オールインクルーシブ」スタイルを導入。お財布を気にすることなく、自由で開放的なひとときをお過ごしいただけます。
オールインクルーシブ
オールインクルーシブの詳細はこちら :
https://oqoq.jp/all-inclusive/
3. パパ・ママも安心の「ウェルカムベビー」対応
当館は、2025年8月ミキハウス子育て総研による『ウェルカムベビーのお宿』として認定されました。
本認定は、乳幼児を連れたご家族が「安心・安全・快適に宿泊できる環境が整っているか」という視点から、客室・サービス・施設全体に対して約100項目にも及ぶチェックを経て与えられるものです。ミキハウス子育て総研が定める基準をクリアし、島根県で初めて「ウェルカムベビーのお宿」に認定されました。
赤ちゃん連れのお客様に安心してお過ごしいただけるよう、様々なベビー向けアメニティを揃え、ご家族の旅を快適にサポートいたします。
ウェルカムベビー認定ロゴ
ゆったり遊べるキッズスペース
<施設概要>
店名：玉造温泉 RYOKAN OQOQ (旧：玉井別館）
電話：0120-26-0524
所在地：〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造1247
WEBサイト：https://oqoq.jp/
<会社概要>
会社名：株式会社 女将塾
所在地：東京都千代田区神田錦町3-23 神田錦町安田ビル11F
代表者：三宅 大功
設立：2004年8月20日
URL：https://okamijuku.com/
事業内容：旅館・ホテルの運営受託経営・運営コンサルティング