【玉造温泉 RYOKAN OQOQ】館内で春を楽しむ5つのイベントを開催

株式会社女将塾

株式会社女将塾が運営する島根県、美肌の湯と豊かな自然に囲まれた「RYOKAN OQOQ（リョカン オクオク）」は、3月19日（木）～4月5日（日）までの期間限定で5つの特別イベント「OQOQ桜を咲かせよう！」「ウォークラリー」「昔遊びコーナー」「オクノモリ春の1ページ」および「桜の押し花作り」を実施いたします。また、今年から始まった、お客様の滞在をより豊かに彩る4つの新サービスをご紹介いたします。

■ さりげない“もうひとつの楽しみ”を

RYOKAN OQOQ(https://oqoq.jp/)は、自分のペースで「癒し」と「遊び」を味わい、館内のあちこちで、さりげない“もうひとつの楽しみ”に出会えるご滞在を目指しています。この度、春を感じるイベントを開催いたします。

■ 【期間限定】春を楽しむ5つのイベント

1.OQOQ桜を咲かせよう！※画像はイメージです

みんなの夢を書いてOQOQ桜を満開に。

【期間】3月14日（土）～4月5日（日）※こちらのイベントのみ14日からです

【場所】1Fロビー

2.ウォークラリーウォークラリーで館内を楽しむ

みんなで協力して館内をまわり、イースターバニーを助けましょう！

【期間】3月19日（木）～4月5日（日）

3.昔遊びコーナー懐かしの遊びを。

「けん玉・コマ・あやとり・折り紙・めんこ」といった昔懐かしい遊びを体験できます。

お子様から大人まで”ほっこり”楽しめること間違いなしです。

【期間】3月19日（木）～4月5日（日）

【場所】1Fキッズスペース

4.オクノモリ「春の1ページ」素敵な思い出に。

春の思い出・目標を描いてみんなで共有しましょう！

【期間】3月19日（木）～4月5日（日）

【場所】3Fオクノモリ

5.桜の押し花作り※画像はイメージです

玉造温泉のソメイヨシノでオリジナルの「しおり」を作りましょう！

【期間】3月26日（木）～3月27日（金）

【場所】1F足湯コーナー付近

■ 【通年サービス】さらにワクワク4つの体験

出来上がりを、間近で1. ウェルカム・ポップコーンサービス

ロビーに設置されたポップコーンマシーンから漂う香ばしい香りが、お客様をお出迎えします。できたてのポップコーンは、チェックイン時のおやつとしてはもちろん、ナイトバーやフリードリンクのおつまみとしても自由にお楽しみいただけます。

様々なラインナップをご用意2.絆を深める「無料貸出テーブルゲーム」

ご家族やご友人と、デジタルから離れたワクワクを。トランプやオセロ、ジェンガといった定番から、大人も熱中できるボードゲームまで幅広くご用意いたしました。フロントにてお気軽にお申し付けください。

癒しの香りを持ち帰る3. 島根の恵みを肌で感じる「椿スキンケアクリーム作成体験」

島根県産の高品質な椿油を使用した、世界に一つだけのスキンケアクリーム作り。お肌に優しい天然由来の成分で、旅の思い出とともに「美肌の記憶」をお持ち帰りいただけます。

あなただけの”温泉”を4. 旅を自宅へ持ち帰る「温泉の素 調合体験」

4種類の泉質、香り、色を自由に組み合わせて、オリジナルの入浴剤を作成できる体験コーナーを設置。滞在中のリラックスタイムにはもちろん、ご友人へのギフトや、ご自宅での「追い温泉」としても最適です。

■ 玉造温泉 RYOKAN OQOQについて

1.「記憶の奥に残る、ワクワクを。」

島根県、玉造温泉に位置する「RYOKAN OQOQ（オクオク）」は、“記憶の奥に残るワクワクを”という想いを込めた施設です。館内の奥へ進むたびに新しい発見や癒しに出会えますように、旅の中の偶然の出会いや静かな驚きが、記憶の「奥」に残りますように――そんな願いを込めています。

公式サイトはこちら :https://oqoq.jp/2. 手ぶらで愉しむ「オールインクルーシブ」

館内でのドリンクやアルコール、おつまみ、夜のアイスなどを追加料金なしでお愉しみいただける「オールインクルーシブ」スタイルを導入。お財布を気にすることなく、自由で開放的なひとときをお過ごしいただけます。

オールインクルーシブオールインクルーシブの詳細はこちら :https://oqoq.jp/all-inclusive/

3. パパ・ママも安心の「ウェルカムベビー」対応

当館は、2025年8月ミキハウス子育て総研による『ウェルカムベビーのお宿』として認定されました。

本認定は、乳幼児を連れたご家族が「安心・安全・快適に宿泊できる環境が整っているか」という視点から、客室・サービス・施設全体に対して約100項目にも及ぶチェックを経て与えられるものです。ミキハウス子育て総研が定める基準をクリアし、島根県で初めて「ウェルカムベビーのお宿」に認定されました。

赤ちゃん連れのお客様に安心してお過ごしいただけるよう、様々なベビー向けアメニティを揃え、ご家族の旅を快適にサポートいたします。

ウェルカムベビー認定ロゴゆったり遊べるキッズスペース

<施設概要>

店名：玉造温泉 RYOKAN OQOQ (旧：玉井別館）

電話：0120-26-0524

所在地：〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造1247

WEBサイト：https://oqoq.jp/

<会社概要>

会社名：株式会社 女将塾

所在地：東京都千代田区神田錦町3-23 神田錦町安田ビル11F

代表者：三宅 大功

設立：2004年8月20日

URL：https://okamijuku.com/

事業内容：旅館・ホテルの運営受託経営・運営コンサルティング