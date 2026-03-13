【きみは“読者”ではない。】『天久鷹央の推理カルテ 出張KARTE：龍の咆哮』箱根登山電車沿線で、シリーズ初の参加型ミステリーが始動！【原作者・知念実希人 原作・監修】

株式会社タカラッシュ

報道関係各位 2026年3月吉日

体験型コンテンツ「リアル宝探し」の企画・制作・運営を手がける株式会社タカラッシュ(本社：東京都品川区、代表取締役：齊藤 多可志、以下タカラッシュ)は株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市 取締役社長：水上秀博）と共同で、原作者・知念実希人先生 原作・監修による、シリーズ初の参加型ミステリー『天久鷹央の推理カルテ 出張KARTE：龍の咆哮』を、箱根登山電車沿線にて開催いたします。



本作は箱根を舞台に原作者オリジナルストーリーを“現地で体験して解く”周遊型謎解きゲームです。参加者は統括診断部の箱根旅行に同行し、事件の手がかりを基に真相へとたどり着きます。

＜今作の特長＞

◆POINT１.：シリーズ初の“参加型ミステリー小説”。読者から、当事者へ。

これはページをめくって追うだけの物語ではありません。

参加キットを手にした瞬間から、あなたは統括診断部の一員として事件の捜査に参加します。

謎を解き、推理を組み立てながらストーリーを進める体験型ミステリー。

原作では見られなかった、キャラクターがあなたに語りかける場面も登場します。

あなたは物語の外側ではなく、事件の“診断”を行う当事者となります。



◆POINT２.：原作者・知念実希人先生 原作・監修。ここでしか楽しめないオリジナルストーリーを現地で体験。

本作は、原作者・知念実希人先生の原作・監修による完全新作ストーリー。

統括診断部の箱根旅行中に発生した不可解な事件を、大ボリュームの謎解き体験で描きます。

この物語は書籍には収録されておらず、

真相にたどり着けるのは、箱根を巡り推理を完成させた参加者だけです。



◆POINT３.：箱根登山電車という移動が、推理を前へ進める。

舞台となるのは、箱根登山電車沿線。列車で移動し、駅で降り、次の手がかりを探す。

移動するたびに新たな情報が明らかになり、推理は次の段階へと進んでいきます。

参加者は統括診断部の一員として沿線を巡り、手がかりを集めながら事件の真相へ近づいていきます。

複数の駅を行き来しながら捜査を進める体験となるため、

箱根登山電車の1日乗車券を利用すると、時間を気にせず快適に事件を追うことができます。

また、手がかりを探して駅周辺を巡るうちに、思いがけず魅力的なカフェや景色に出会うことも。

謎解きの合間に一息つきながら、箱根ならではの街歩きも楽しめます。

※掲出予定のイベントポスター

◆『天久鷹央の推理カルテ 出張KARTE：龍の咆哮』について

（1）プロローグ



森の奥へ、男は荒い息をつきながら駆けていた。

頭上を覆う枝葉が揺れ、夕闇の気配がじわりと濃くなる。

そのとき―― 遠くの山肌を震わせるような、低く重い轟音が響いた。大気そのものが唸るようなその音に、男の背筋が粟立つ。

「・・・・・龍の咆哮だ」

呟いた途端、森の空気が一変した。風が鋭い刃のように突き抜け、木々が悲鳴を上げる次の瞬間、暴風が男の体を叩きつけた。

視界が白く弾け、地面に倒された男の意識は、闇にすうっと呑まれていった。





風がやんだその時にはもう、男は生きていなかった。



（2）参加方法（体験の流れ）

1.箱根湯本駅または指定場所で参加キットを購入

2.箱根登山電車沿線の指定ポイントを巡り、手がかりを集める

3.ストーリーを読み謎を解き、推理を組み立てる

4.強羅公園または強羅駅で最終報告を行いエンディングシートをゲット

◆天久鷹央の推理カルテとは

シリーズ累計発行部数 350万部突破の医療ミステリー小説。

現役医師のベストセラー作家・知念実希人と、珠玉のイラストレーター・いとうのいぢが紡ぐ、 最注目の医療ミステリー逆転劇。

◆開催概要

イベント名：天久鷹央の推理カルテ 出張KARTE：龍の咆哮

イベントページ：https://huntersvillage.jp/quest/amekuhakone2026(https://huntersvillage.jp/quest/amekuhakone2026)

形式：周遊型謎解き

舞台：箱根登山電車 沿線

開催期間：2026年3月19日（木）～ 2026年8月31日（月）予定

参加費：2,500円（税込） ※乗車券代が別途必要です

販売場所：箱根登山電車 箱根湯本駅 グッズ取扱窓口（改札外）等

所要時間：4時間程度（目安・移動含む）

必須：スマートフォン（通信可能な端末）、筆記用具、歩きやすい靴、モバイルバッテリー（推奨）

主催：株式会社タカラッシュ／株式会社小田急箱根

原作・監修：知念実希人



◆株式会社タカラッシュについて

（1）会社名：株式会社タカラッシュ

（2）代表者名：齊藤 多可志

（3）所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－１ 品川シーサイドサウスタワー 11階

（4）ＵＲＬ：https://takarush.co.jp/

（5）設立：2003年

（6）事業内容：リアル宝探し「タカラッシュ！」の運営、宝探しを活用した広告代理業務、施設・地域の集客施策、団体旅行・研修の素材となるイベント企画・運営ほか

（7）概要：2001年4月＜日本で唯一の宝探し専門会社＞として発足。44万人を超える会員を保有し、累計参加者数1,000万人超のリアル宝探しは、「困難に立ち向かい、自らの手で宝を見つけ出す」という成功体験を通じて非日常的な感動が味わえる、唯一無二の体験型プログラムです。



■宝探しや謎解きで新たな経済活動を生み出す「タカラッシュ」

タカラッシュは、創業から20年以上宝探し事業を続けている日本で唯一の「宝探し専門会社」。

宝探しや謎解きイベントなど屋内外問わず、周遊・回遊型のイベントを多数実施しています。

44万人を超える会員を保有し、企業・地域・施設様とのコラボイベントなどを実施することで、日々新たな経済活動を生み出しています。

また、累計参加者数1,000万人を超える「リアル宝探し」は、「困難に立ち向かい、自らの手で宝を見つけ出す」という非日常的な感動が味わえる、唯一無二の体験型プログラム。既存の観光資源を新たな切り口で活用し、宝探しのテーマやストーリーに地域・施設の伝統や文化、特色を織り込むことで、魅力を発信して参ります。

(C)知念実希人・いとうのいぢ／ストレートエッジ・天久鷹央の推理カルテ製作委員会