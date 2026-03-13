公益財団法人横浜市シルバー人材センターと連携協定を締結

横浜信用金庫

横浜信用金庫（横浜市中区 理事長 春日 隆）は、公益財団法人横浜市シルバー人材センター（横浜市中区 理事長 竹前 大）と「中小企業・小規模事業者人材確保支援連携協定書」を以下のとおり締結しました。なお、本取組みについては神奈川県の金融機関で初の取り組みになります。

協定書を掲げる竹前理事長（左）と春日理事長（右）（3月12日横浜信金本店）

１．締結日

令和8年3月１日

２．連携協定の具体的な内容

（１）企業の経営相談情報の共有・連携対応

企業の人材確保に係る必要な情報（個人情報を除く）を共有し、適切な支援を行います。

（２）センターに登録されている人材情報の共有

企業と求職者のマッチングをより円滑に進めるため、ハイスキル・ITスキルをはじめとする多種多様な人材情報（個人情報を除く）を共有し、適切な紹介を行います。

（３）セミナーや相談会開催時の連携

高齢者の人材活用の促進に資するセミナーや企業とシルバー人材センターに登録している求職者とのマッチングを目的とした相談会等の開催をします。

以上