= HTC が切り拓く、次世代体験の新たな幕開け =

HTC NIPPON株式会社

報道関係者各位

2026年3月6日 HTC NIPPON株式会社

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 この度、HTC NIPPONは、次世代デバイス「VIVE Eagle」の全貌を公開する製品発表会を開催いたします。

本発表会には、HTC本社よりシニアバイスプレジデント（SVP）Charles Huang が来日・登壇。

グローバル戦略とともに、新製品がもたらす革新的な体験についてお話しさせていただきます。

当日は「VIVE Eagle」の製品披露のほか、日本国内における展開や販売価格についても発表いたします。

終了後には、いち早く実機をご体験いただけるフォトセッション・体験会、およびメディア専用のワークスペースをご用意しております。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひ貴社メディアにてご取材賜りたく、ご案内申し上げます。

敬具

■ 開催概要

日時： 2026年4月2日（木）

○ 12:00 開場・受付開始

○ 13:00 ～ 15:00 製品発表会・ハンズオン体験会

○ 16:00 ～ 17:30 インフルエンサー向け体験会

（メディア様で、どうしてもお時間の合わない方は、16時からのインフルエンサー向け体験会にご参加頂けます）

会場： au STYLE Ueno 3F（特設イベントスペース）

住所：東京都台東区上野4丁目9-16

https://au-style-ueno.kddi.com/(https://au-style-ueno.kddi.com/)

主な内容：

○ 次世代プロジェクト「VIVE Eagle」製品発表

○ 国内販路および販売価格の発表

○ ハンズオン体験会・フォトセッション

○ 囲み取材・個別インタビュー

登壇者：

○ HTC 本社 シニアバイスプレジデント Charles Huang

○ HTC NIPPON ヘッドオブセールス＆マーケティング

■ 取材のお申し込み・会場設備について

会場準備の都合上、**3月26日（木）**までに下記担当者あてにメールにてご連絡ください。

○ お持ち物： 受付にてお名刺を2枚ご用意ください。

○ 会場設備： メディア専用Wi-Fi、記事作成用ワークスペース（電源あり）を完備しております。

○ 担当： 児島 Email： masakatsu_kojima@htc.com

※件名に「【発表会】Eagle発表会（貴社名）」とご記載ください。また個別インタビューをご希望の方は、「個別インタビュー希望」と記載ください。