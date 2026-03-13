【モバイル決済に関する調査】直近1年間に店頭でスマホ決済を利用した人のうち、週1回以上利用した人は7割強。店頭決済の6～7割以上をスマホ決済で行う人は5割弱

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■直近1年間に店頭でスマホ決済を利用した人のうち、週1回以上利用した人は7割強。店頭決済の6～7割以上をスマホ決済で行う人は5割弱

■店頭でのスマホ決済利用意向者が、サービス選定時に重視する点は「利用できる店舗・サービスの多さ」「支払いのスムーズさ・手順の簡単さ」が各7割弱、「ポイント還元率の高さ」が5割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、10回目となる『モバイル決済』に関するインターネット調査を2026年2月1日～7日に実施しました。

スマホ決済アプリ・サービスの利用状況や意向、自由記述にてサービスの利用理由などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1752_1_10d7de5756b061bbd0d7fa5dd3025acf.jpg?v=202603130351 ]

◆直近1年間の支払い方法

直近1年間に商品・サービスの代金を支払った方法（ネットショッピング以外）は（複数回答）、「現金」が80.5％、「クレジットカードの『カード本体』を機械にタッチ・通す、店員に渡すなど」が63.8％です。

「スマホ決済」は57.5％、女性10・20代では8割弱、女性30代では7割弱と特に高くなっています。

また、男性10～40代や女性10～30代では、「現金」に次いで2番目に多くなっています。

※時系列推移など、詳細は【調査結果詳細(https://myel.myvoice.jp/products/detail/33107)】からご覧いただけます。

◆直近1年間に利用したスマホ決済アプリ・サービス

直近1年間に利用したスマホ決済アプリ・サービスは（複数回答）、「PayPay」が47.5％、「楽天ペイ」が25.6％、「d払い」「交通系電子マネー」が2割前後です。

「Apple Pay」は9.0％、若年層で比率が高くなっています。

◆店頭でスマホ決済アプリ・サービスを利用した頻度・割合

直近1年間に店頭でスマホ決済アプリ・サービスを利用した人に、利用した頻度や割合を聞きました。

スマホ決済アプリ・サービスを利用した頻度は、「週2～3回」が30.8％でボリュームゾーンです。

週1回以上利用した人は7割強となっています。週4～5回以上は2割強、男性30～50代で比率がやや高くなっています。

店頭での支払い回数のうち、スマホ決済アプリ・サービスを利用した割合は「8～9割」「1～2割」がボリュームゾーンです。6～7割以上利用した人は5割弱、8～9割以上は3割となっています。

◆店頭でのスマホ決済アプリ・サービスの利用意向

今後、店頭での支払いで、スマホ決済アプリ・サービスを利用したいと回答した人は、「利用したい」「やや利用したい」を合わせて6割弱です。

利用意向は若年層ほど高く、男性10・20代や女性10～30代ではいずれも7割を超えます。また、直近1年間にスマホ決済アプリ・サービスを利用した人でも8割弱と高くなっています。

◆スマホ決済アプリ・サービス選択時の重視点

店頭でスマホ決済を利用したいと回答した人に、アプリ・サービス選定時の重視点を聞いたところ（複数回答）、「利用できる店舗・サービスの多さ」「支払いのスムーズさ・手順の簡単さ」がいずれも66.1％、「ポイント還元率の高さ」が49.2％となっています。

「QRコード決済か、非接触型決済か」は、男性10～40代でやや高くなっています。

主に『楽天ペイ』を利用する人では「ポイント還元率の高さ」、『AEON Pay』を利用する人では「よく利用する店で使える」の比率が高い傾向です。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細(https://myel.myvoice.jp/products/detail/33107)】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆直近１年間に、そのスマホ決済アプリ・サービスを最もよく利用した理由（全5,776件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1752_2_7a81dd345bbe96b10fece53497100fdd.jpg?v=202603130351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1752_3_224b01ab45cffaac2c53ce8975889f86.jpg?v=202603130351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。