BAKUTANとデジタルハーツグループ、人を伸ばし業務品質を高度化させる、AIと人が協働する次世代オペレーションOS「AI協働型 HumanOps OS」の共同開発を開始

BAKUTAN株式会社

HR領域における先端AIソリューションを提供する東京大学松尾研発スタートアップのBAKUTAN株式会社（本店：東京都文京区、代表取締役CEO：小森谷 周大、以下「BAKUTAN」）は、株式会社デジタルハーツホールディングス（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：筑紫 敏矢、東証プライム：証券コード3676）へAI技術・アーキテクチャ提供を行い、多様な人材の採用とその早期活躍支援に向け、人材育成と業務オペレーションを同一基盤で統合し、AIによる業務支援と人材の能力拡張を同時に実現する次世代プラットフォーム「AI協働型 HumanOps OS」の共同開発を開始したことをお知らせいたします。

■ 協働の背景 - デジタルハーツグループについて

デジタルハーツグループは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、約8,000名のゲーム好きなテスターの機動力及び創業以来培ってきたノウハウを強みに、ゲームの不具合検出を行うデバッグ事業を中心とした、ゲーム・エンターテインメント業界を支援するサービスを展開しています。近年は、AIを基盤としたサービスの開発体制を強化するとともに、業務の効率化にAIを取り入れるなど、積極的にAI技術の導入を進めています。

主力事業であるデバッグ事業のテスター採用においては、学歴をはじめ、年齢、職歴、国籍といった従来の指標にとらわれず、ゲームへの情熱を重視した採用を行っています。業務を通じて人材の可能性を伸ばし、やる気と実力があれば、アルバイトから管理職や取締役を目指すことも可能なキャリアスパスを用意するなど、独自の人材育成システムを確立し、組織と事業の両方の成長を実現しています。

■ 共同開発の概要

今回共同開発を開始する「AI協働型 HumanOps OS」は、BAKUTANが独自提供する次世代型の人事を支えるオペレーティングシステム「Intelligent HR(TM)︎」並びにヒアリングAI「Q」を含む対話型のAIエージェント技術を基盤に構築されます。本OSは、人事・業務データの統合基盤（OS）とその上で協働する対話型AIエージェントを中核とし、テスターの業務支援、業務課題の解決、スキル評価、キャリア開発を統合的に支援するとともに、業務の品質管理、進捗状況の可視化、KPI分析、ガバナンス強化など、業務運営に必要な管理機能を提供するプラットフォームとなります。

本OS上では、テスターは AIエージェントとの対話を通じて業務内容の確認を行いながら、自身のスキル向上や業務の改善提案などを自律的に実施することができます。一方、管理者はテスターの理解度や業務の進捗、プロジェクト品質をリアルタイムで把握し、品質管理力の向上や組織の最適化を図ることが可能になります。

BAKUTANはこれまでHR領域で培ってきた先端AIソリューション・アーキテクチャの実装知見に基づき、デジタルハーツグループと協働し、急速に進展するAI利活用時代において、「人の成長」「業務効率」「マネジメント力」を包括的に向上させる“AIネイティブ・オペレーションシステム” 構築を目指して「AI協働型 HumanOps OS」を開発いたします。

■「AI協働型 HumanOps OS」概要- キャリアAIコンシェルジュ：基盤上に統合されたデータをもとに、各スタッフのスキル成長を支援し、適性や成果に基づくキャリア形成とプロモーションを提案する- アサインAIアシスタント：人材のスキル・適性・志向と業務要件を分析し、最適な採用・配置・チーム組成を実現し、ミスマッチのない人材活用を支援する- スタッフ伴走型AIバディ：テスターとの日報・週報収集などの対話を通じて心情・希望インサイトを収集し、ナレッジを活用して個人の学習とスキル向上を支援する- アナリティクスAIエージェント：HRデータと業務データを統合分析し、業務進捗や成果を可視化することで業務管理を高度化し、継続的な品質向上を実現する■ 今後の展望

BAKUTANは、デジタルハーツグループにおける「AI協働型 HumanOps OS」の構築に向けた技術支援を通じて、活躍人材の特性把握に基づく採用精度の向上と採用プロセスの効率化を実現するとともに、ロールモデル分析に基づく成長支援やキャリア形成支援、適性に応じた業務配置など、人事領域における先端AI実装事例の創出を推進いたします。これにより、デジタルハーツグループにおける従業員満足度の向上と定着率の改善を図り、人的資本の最大化を通じて企業価値の向上と持続的な事業成長の実現に貢献してまいります。

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

■ デジタルハーツグループについて

デジタルハーツグループは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、「確かな品質」を提供するグローバル・クオリティ・パートナーとして、ゲームの不具合を検出するデバッグからローカライゼーション、マーケティング支援等の幅広いサービスを提供し、ゲーム・エンターテインメント業界の発展を支えています。https://www.digitalhearts-hd.com/

■ BAKUTAN株式会社について

BAKUTAN（バクタン）は「人」の領域に特化し、データ解析・AI開発・包括的なシステムデザインまでを一体で手がける、東大松尾研発のAIシステムズ・アーキテクトファームです。採用、配属、評価、登用といった、人と組織の未来を決定する重要領域における「マッチング（適材適所）」を実現すべく、非構造データ活用やAI技術を中核に据えた、全く新しい人事・タレントマネジメント支援アーキテクチャを提供しています。 https://bakutan.com/

提供サービス：

・「Q（キュー）」：日報、1on1、サーベイ、ピアレビュー等、HR関連ヒアリングを代行するAIエージェント

・「AIM（エイム）」：目標管理・MBO等のプロセスを自律的に支援し、プロセス全体の質向上とマネジャーの負担削減を実現するAIエージェント

・「Intelligent HR（AI駆動型人事）(TM)︎」：AIネイティブなアプローチで人事関連データの収集・統合・活用を包括的に支援する、次世代型の人事を支えるオペレーティングシステム

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

（本店：東京都文京区本郷6-25-14）

設立 ：2024年4月1日

代表者 ：代表取締役CEO 小森谷 周大

事業内容 ：企業経営における「人」の領域に特化したデータ解析・AI開発・包括的なシステムデザインの設計・提供事業

企業サイト：https://bakutan.com/

【報道関係者からのお問い合わせ】

BAKUTAN株式会社 広報担当

Mail: pr@bakutan.com