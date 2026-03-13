JANCTION、「QWS STARTUP AWARD 2026」にてGoogle for Startups賞を受賞

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、以下「当社」）は、2026年3月5日にSHIBUYA QWSにて開催されたピッチアワード「QWS STARTUP AWARD 2026」において、当社が推進するプロジェクト「JANCTION」がGoogle for Startups賞を受賞したことをお知らせいたします。

当社は、「GPUのAirbnb」をコンセプトに、世界中に点在する計算資源をつなぎ、AI開発を加速させる分散型GPU基盤「JANCTION」の取り組みを発表しました。生成AIの普及に伴い高まるGPU需要に対し、より柔軟で開かれた計算資源の利用環境を実現する構想をご紹介しました。

「QWS STARTUP AWARD 2026」について

「QWS STARTUP AWARD」は、多様な人たちが交差・交流し、社会価値につながるアイデアや新規事業を生み出すことを目指した共創施設「SHIBUYA QWS」が主催する、スタートアップ向けのピッチアワードです。

ビジネスとしての成長性だけでなく、社会に新しい価値やイノベーションをもたらす挑戦に焦点を当てていることが特徴であり、審査員やパートナー企業も一体となって、スタートアップの次の一歩を後押しする場として開催されています。

2026年は応募総数145社の中から10社のファイナリストが選出され、ピッチ審査が行われました。当社はその中で、Google for Startups賞を受賞いたしました。

発表の概要

生成AIの急速な普及により、研究開発やプロダクト開発、映像制作、3DCGなど、さまざまな分野でGPUをはじめとする計算資源の重要性が高まっています。一方で、高性能GPUの供給逼迫や価格高騰、需要変動への対応負担などから、必要なタイミングで十分な計算資源を確保することが難しい状況が続いています。

JANCTIONは、こうした課題に対して、世界中に分散するGPUリソースをつなぎ、必要なときに必要なだけ活用できる環境づくりを目指すプロジェクトです。AI時代における新たなインフラのあり方として、より柔軟で持続可能な計算資源活用の実現に取り組んでいます。

JANCTIONの取り組み

JANCTION GPU POOL

「JANCTION GPU POOL」は、分散的に確保・運用するGPUリソースを束ね、用途に応じて提供する分散型GPUクラウドです。必要なときに必要なだけ利用できる環境を整えることで、設備投資や運用負担の軽減、研究・開発の加速、機会損失の抑制を支援します。

GPX.LINK

「GPX.LINK」は、3DCGや映像制作におけるレンダリング工程に着目し、並列処理によって制作工程の効率化を目指す基盤です。レンダリング待ちの短縮を通じて、生産性向上や制作体制の柔軟化への貢献を目指しています。

代表コメント

このたび、「QWS STARTUP AWARD 2026」においてGoogle for Startups賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。JANCTIONは、世界中に存在する計算資源をつなぎ、AI時代に必要とされる新しいインフラの形を実現することを目指して取り組んでいます。今回の受賞は、私たちの挑戦や、分散型GPU基盤の可能性に期待を寄せていただいた結果であると受け止めています。今後も、技術開発と社会実装の両面から取り組みを進め、より多くの企業・研究機関・クリエイターに価値ある基盤を届けてまいります。

ジャスミーラボ株式会社 代表取締役 原田浩志

JANCTIONとは

「JANCTION」は、生成AIの開発・運用に必要な計算資源を提供し、研究機関やスタートアップ、事業開発の現場を支援するプロジェクトです。分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を通じて、高性能GPUを活用しやすい環境を提供し、生成AI製品の品質向上や開発コストの最適化を支援しています。さらに、GPUをノードとして活用し、タスクを細かく分散することで、レンダリング等の高負荷処理を高速に実行できるサービス「GPX.LINK」の展開も進めています。また、周辺基盤として、正確で追跡可能なデータ入力や、個人情報・プライバシー保護に対応する独自ブロックチェーンの開発・運営にも取り組んでいます。

会社情報

会社名：ジャスミーラボ株式会社（英文名：JasmyLab Inc.）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3-11F

設立：2023年6月1日

代表者：代表取締役 原田浩志

事業内容：分散型GPUの開発運用、独自ブロックチェーンの研究開発、Web3コンサルティング

本件に関するお問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社

広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/

GPU POOL（サービスサイト）：https://www.janction.ai/home

JANCTION LINK（サービスサイト）：https://janction.link

X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP

X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global

Telegram：https://t.me/jasmyofficial

Medium：https://medium.com/@JANCTION