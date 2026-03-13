ワコムのデジタルペン技術、 「Samsung Galaxy S26 Ultra」 で引き続き採用

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、同社のデジタルペン技術が、サムスン電子が発表した、Samsung Galaxy S26 Ultraに引き続き採用されたことを発表しました。精緻なペンのコントロールが可能なことに加え、サムスンのUltraを冠したSシリーズのスマートフォンの中で最もスリムな本体デザインに合わせ、ペン自体もさらに細く、コンパクトになりました。

サムスン電子により2月26日（日本時間）に発表されたSamsungのGalaxy S26シリーズは、スケジュール管理や情報の検索、コンテンツの撮影・編集など日々のさまざまなタスクにおける操作の手間を最小限に抑え、テクノロジーを意識することなく、自在に使いこなすことができます。中でも、6.9インチのディスプレーを採用したSamsung Galaxy S26 Ultraには、ワコムのペン技術を採用したSペンが標準搭載されています。

Sペンは、メモを取ったり絵を描いたりといった基本的なペン機能に加え、さまざまなコンテンツを自在に操作する際に利用できます。加えて、Samsung Galaxy S26 Ultraをご使用のお客様が画像の必要な部分を選択する際に、ワコムのデジタルペン技術ならではの高い精度とスピーディな操作によって、思い通りの個所を精緻に指定することができます。あたかも紙に書くような直感的な使用感に加え、新しいＳペンは、これまでで最もスリムなボディを実現したSamsung Galaxy S26 Ultra本体のデザインにフィットする細くコンパクトなデザインを実現しました。

Samsung Galaxy S26 Ultra と新しいSペン

ワコムは、今後も共にエコシステムを形成するパートナー各社と協力し、魅力的なデジタルペンのソリューションを提供してまいります。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」の詳細について、以下をご覧ください。

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム： 6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。