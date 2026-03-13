高千穂交易、健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）に初認定

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、2026 年 3 月 9 日に「優良な健康経営を実践している企業」として、経済産業省及び日本健康会議が共同で実施している「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」に初認定されたことを発表します。

※健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

当社は、「社員の心と体の健康」を、企業としての持続的成長に繋がる重要な経営課題と捉え、中期経営計画における人的資本強化の取り組みの一環として、健康経営の実践を掲げています。様々な健康投資を行い、社員の活力向上や生産性の向上等を推進し、組織の活性化による業績向上及び企業価値向上を目指しています。

今回、健康経営全社方針の発信をはじめ、定期健診受診率 100％の達成や、フレックス制度の導入による従業員のワークライフバランスの改善などの取り組みを実施し、「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」に認定されました。

今後も当社は、「社員の心と体の健康を通じた生産性の最大化」を目標に、いきいきと働き続けることができる職場づくりを推進し、健康経営優良法人の継続的な取得を目指します。

【健康経営優良法人認定制度】

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016 年度に経済産業省が創設し、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

■「健康経営優良法人 2026」（経済産業省 WEB サイト）はこちら(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)

■「健康経営優良法人 2026 認定法人一覧」（健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト）はこちら(https://kenko-keiei.jp/houjin_list/)

高千穂交易株式会社について（Web サイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/）

高千穂交易は、1952 年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、サイバーセキュリティ、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。