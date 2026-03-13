距離払いカーリース「エンキロ」が法人契約プランの提供を開始

DRD4株式会社

自動車の販売とファイナンスのDXに取り組むDRD4株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：瀬川慶一、以下：DRD4）は、自家用ナンバーに加え事業用 (わ・緑・黒ナンバー)リースにも対応した、法人契約プランの提供を開始いたしました。

法人契約プラン 提供の背景

「エンキロ ( https://yenkilo.jp ) 」は、お車をリースでご契約いただき月額固定基本料金と、走行距離1kmあたりの距離料金でお支払いいただくサービスです。

エンキロは2023年9月1日に提供を開始して以来、主に個人のマイカー利用を中心にご利用をいただいておりましたが、併せて法人のお客様から、以下の様な用途を例に多数のお問い合わせをいただいていたことから、この度、後述の法人契約プランの提供を開始いたしました。

【お問い合わせいただく主なニーズ】

社用車は一般的には走行距離が伸びやすい傾向にあるものの、以下の様な用途の場合、実際は走行距離が伸びにくく、定額制カーリースによる車両調達では費用対効果を感じにくいケースもあります。

１. 近隣を周回する送迎車・営業車を定額制カーリースで調達する場合

２. レンタカー等、季節によって稼働量が変動する車両を定額制カーリースで調達する場合

３. 代車等、臨時使用が多い車両を定額制カーリースで調達する場合

法人契約プランの特徴

エンキロは、走行距離に連動したお支払いが可能なため、上記ケースにおいて定額制カーリースと比較した場合、大きなコスト削減効果が期待できます。特にレンタカー等、季節によって稼働量が変動する車両をお持ちの場合、売上と連動した原価コントロールが可能な点も大きなメリットとなります。

【法人向け契約プランの特徴】

法人契約プランも、個人向けと同様に定額月払いと距離払いの組み合わせによるお支払いが可能です。また、黒・緑・わナンバー等、主に事業用で使用する車両にも対応可能です。

なお、比較的走行距離が伸びやすい黒・緑・わナンバー車両については、1km当りの距離料金単価が最大40%OFFとなる特別プランをご用意しております。これにより、月間1,000kmから2,000kmを超える場合でも、従来の定額制カーリースよりコストを削減できるケースがございます。(※1)

詳細につきましては以下のHP 及び サービス資料よりご確認いただけます。

法人契約プラン特設ページ： https://yenkilo.jp/business

法人契約プラン資料ダウンロードページ： https://yenkilo.jp/document/business-lease

法人契約プラン資料ダウンロード：(以下のリンクよりダウンロード可能です)

https://prtimes.jp/a/?f=d116232-9-bb1c02811f74f24ac9fc882056b79fb0.pdf

エンキロ サービス提供の背景

一般的なマイカーリース(※2)は、お客様のご契約期間中の最大走行距離をあらかじめ想定しており、その平均的な設定走行距離は月間1,000km~1,500kmとなっています。一方、一般社団法人日本自動車工業会の調査(※3)によれば月間走行距離の平均は約370kmとなっており、特にマイカーが必要な方でも、平日は使用せず利用は休日が中心という方に適したプランの必要性に着目しました。エンキロでは、お客様のリース期間中の走行距離を最小限として想定し、割安な月額基本料金を算出します。これに加え、毎月の走行距離に応じた距離料金をいただくことで、お車に乗った分だけをマイカー費用としてお支払いいただけます。

自動車は依然として生活を支えるインフラとして必要不可欠な存在である一方、昨今では物価高やガソリン価格の高騰により自動車の購入価格や維持費が上昇する中、生活に占める家計負担が増加しています。DRD4では今後も自動車を最適な価格で保有・利用できるサービスの開発を目指します。

※1 2026年3月時点で当社比較による

※2 距離料金を伴わない、月額定額のリース

※3 2023年度乗用車市場動向

会社概要

商号 ： DRD4株式会社

代表者 ： 代表取締役 瀬川 慶一

所在地 ： 東京都港区赤坂５丁目２－３３

設立 ： 2022年5月

資本金 ： 2億2,500万15円(資本準備金を含む)

事業内容 ： エンキロの開発・運営

自動車販売・ファイナンスのDX事業