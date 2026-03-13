電柱×LiDARで伏見稲荷周辺地域の観光課題に挑む

62Complex株式会社

62Complex株式会社（本社：福岡市、代表取締役：橋本司、以下「62Complex」）は、関西電力送配電株式会社（代表取締役社長：白銀隆之、以下「関西電力送配電」）が京都市と連携して行った、伏見稲荷周辺地域における電力アセットを用いた都市空間データの取得及び分析業務を支援しました。

本取り組みは、観光客の集中により伏見稲荷周辺地域で課題となっている「歩車錯綜（歩行者と車が入り乱れる状態）」に対して、関西電力送配電が保有する電柱等の電力アセットを活用し、従来ではわからなかった道路状況の可視化やEBPM（証拠に基づく政策立案）検討を支援するものです。

都市空間データの取得及び分析にあたっては、62Complexが提供するLiDARセンサーとAIを活用したリアルタイム分析プラットフォーム「MATIENCE（マチエンス）」を活用します。

■計測の概要

- 期間：2025年10月1日 ～2026年2月16日- 場所：京阪伏見稲荷駅から伏見稲荷大社にかけての路上- データ取得：LiDARセンサーを電柱等に設置することによるデータ取得歩行者、自動車（乗用車・トラック・バイク等）、自転車を計測- 分析：3D空間をリアルタイムでデジタル化する分析プラットフォーム「MATIENCE(https://matience.com/)」の活用設置する電力アセット（電柱）LiDARセンサー設置の様子

■ データ分析の結果

稲荷橋西側の飲食店が集積するエリアにおいて特定の時間帯に歩行者の滞留が発生し、これに伴い歩行者の動線が車道側へ膨らむ状況が継続的に観測されました。MATIENCEの特徴である3D空間解析技術により、歩行者の動線の膨らみと車両の通行ラインが空間的・時間的に重なる局面が繰り返し発生していることが明らかとなり、交通事故のリスクが高い状況を地点および時間帯ごとに定量的に把握しました。

また、歩行者数および車両通行量を時系列に比較することで、狭い道路幅の許容度を一時的に超過している状態が可視化されました。特に双方向からの車両流入と歩行者のピークタイムが重なる時間帯に混雑が最大化しており、解決に向けた検討の必要性が示されました。

■今後の取り組みに向けて

今回実施した都市空間データの取得及び分析において得られた知見を活用し、観光課題の解決に向けた検討を継続するほか、京都市内をはじめとした地域の観光課題に対するEBPM検討の支援をしてまいります。

関西電力送配電が保有する電柱等の電力アセットは、生活圏のいたる所に、一定間隔で、電源付きで存在しているという強みがあり、62Complexが提供する「夜間・荒天時でも損なわれない高精度なデータ計測技術」を掛け合わせることで、全国の観光地が抱える「混雑対策」と「道路の安全確保」の可能性を検討してまいります。

■62Complex株式会社について

代表取締役：橋本司

設立：2021年2月3日

HP：https://62complex.com/

本社所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11

事業内容：センサー技術を用いたフィジカル空間データの解析事業

62Complexは、「オフラインを検索する未来の実現」をミッションとして、フィジカル空間に眠るデータをビジネスと社会課題の解決に活用する「MATIENCE（マチエンス）」を提供しています。

現場で培ったノウハウと独自開発する「3次元点群データ」解析アルゴリズムを活用し、まちづくり・電力インフラ・物流・建設など多様な領域での課題解決を支援しています。

お問い合わせ先

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https://matience.com/