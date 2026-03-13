時間貸駐車場「タイムズパーキング」、「スマホ精算」対応駐車場が1万件突破！

パーク２４株式会社

タイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一、以下「タイムズ２４」）は、精算機を使わず駐車料金の決済ができる「スマホ精算」対応駐車場が、2026年2月末時点で1万件を突破したことをお知らせします。

タイムズ２４は、2022年1月より、「タイムズクラブ※1アプリ」上で駐車料金の決済が完結するサービスを開始し、「駐車料金は精算機で支払う」という従来の当たり前を大きく変えました。

2026年2月には、駐車場内に設置された精算用QRコード※2をスマートフォンで読み取ることで、Webブラウザ上で駐車料金を精算できるサービスを開始しました。タイムズクラブアプリのダウンロードや会員登録が不要※3なため、どなたでもご利用いただけます。

さらに、2026年3月からは、法人向け会員サービス「タイムズビジネスサービス」において、会員に発行されるタイムズビジネスカードを精算機に投入して支払う形態に加え、会員専用Webサイトでも決済いただけるようにしました。

これら精算機を使用しない決済が可能な「スマホ精算」に対応した駐車場の展開を推進しており、2026年2月末時点で1万件を突破しました。

「スマホ精算」をご利用いただける駐車場を増やすことで精算機の混雑緩和を促すとともに、駐車場ご利用者が精算機まで移動する手間を不要にし、雨天時や荷物が多い時なども快適かつスムーズな駐車場のご利用を可能にします。



「スマホ精算」対象駐車場は、タイムズの駐車場検索サイト「パーキングインフォメーション」（https://times-info.net/）にてご確認いただけます。引き続き、対象駐車場を拡大してまいります。

タイムズ２４は今後も、利便性向上に向けたサービスの拡充と改善に取り組み、快適な駐車場サービスを追求してまいります。

※1 タイムズクラブは入会金・年会費無料の会員制サービスです。タイムズパーキングやタイムズカー、タイムズカーレンタルの利用等でポイントがたまるほか、会員限定サービス等を提供しています。また、タイムズクラブアプリを利用すると、駐車場検索や駐車料金の精算に加え、デジタル会員証の提示により提携施設での優待を受けることができます

※2 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

※3 Webブラウザ上での精算は会員登録なしで利用可能なサービスのため、タイムズポイント付与の対象外です

■精算機を使用しない決済方法（スマホ精算）について

※1：「タイムズビジネスサービス」のカーシェア機能付帯契約をご契約中の法人利用者

※2：利用端末の登録のために携帯電話番号の登録およびSMS認証が必要

※3：契約法人による月毎の一括払い

※4：QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です