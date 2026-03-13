ナレッジワークX、個社固有の営業資料を自動作成するAIエージェント「ナレッジワーク資料作成エージェント」を提供開始

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、営業担当が日常的に作成する社内外の資料をAIエージェントが自動作成する新ソリューション「ナレッジワーク資料作成エージェント」の提供を開始しました。

◼️新ソリューション「ナレッジワーク資料作成エージェント」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uVg9_Tnrm5M ]

「ナレッジワーク資料作成エージェント」は、各企業の営業ナレッジや商談データを活用し、営業担当が日常的に作成する社外・社内向け資料をAIエージェントが自動作成するソリューションです。「ナレッジワークX」のコンサルタントおよびエンジニアが個社固有の業務フローや資料フォーマットに合わせたAIエージェントを実装します。ナレッジワーク資料作成エージェントは、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」上から直接呼び出して利用することが可能です。

また、「ナレッジワーク」のAIプロダクトをご利用でない企業様も社内チャットなどから呼び出して利用することが可能です。

◼️「ナレッジワーク資料作成エージェント」ご提供の背景

多くの営業担当は、商談ごとに提案書や活動報告書を一から作成しており、本来注力すべき顧客対応や商談活動に十分な時間を割くことができていません。資料作成は、社外向けの提案書・活動報告書にとどまらず、社内向けのアカウントプランや案件レビュー資料など多岐にわたっており、その負荷は担当者個人だけでなく組織全体の生産性にも影響を与えています。

また、担当者ごとに資料のクオリティにばらつきが生じることも、多くの企業において課題となっています。

◼️「ナレッジワーク資料作成エージェント」が実現すること

「ナレッジワーク資料作成エージェント」を提供することで、AIエージェントが個社固有の営業資料の作成を自動化し、営業担当が顧客対応や商談活動など本来の業務に集中できる状態を実現します。

◼️「ナレッジワーク資料作成エージェント」の具体例

営業担当が日常的に作成する以下の資料の自動作成に対応しています。

◼️「ナレッジワーク資料作成エージェント」ご支援メンバー

大手企業のセールスAXに特化した専門チームが伴走し、AIエージェントの設計から、実装・運用までをサポートします。

【支援メンバー コメント】

谷口 大地（執行役員 VP AXコンサルタント、ex-マッキンゼー）

資料作成は営業成果を左右する業務である一方で、日本では特に資料の作り込みが慣習化し、現場負担が大きくなっています。その意味で資料作成自動化は期待が大きい領域ですが、「本当に使える」資料がAIから出てきた経験は殆どないのではないでしょうか。

各社の提案や資料作成のスタイル、資料作成時の動線も大きく異なっており、同じ企業様の中でも、部署や役割、営業対象によって違いが見られます。

私たちは営業領域に特化してきたからこその知見を持ち寄り、各社が日々向き合っている資料作成を深く理解したうえで資料作成エージェントをカスタマイズして提供することで、「本当に使える」資料の自動作成をご支援し、真の営業AXにコミットします。

川中 真耶（CTO／Chief Technology Officer、ex-Google）

「ナレッジワーク資料作成エージェント」を提供できることをうれしく思います。「ナレッジワーク資料作成エージェント」は、これまでナレッジワークで培ってきた資料を整理するための技術を活用しながら各社の要望をかなえるためのカスタマイズを取り入れることで、日常的に作成する資料を実際に使えるレベルで作成することができます。

みなさまが「ナレッジワーク資料作成エージェント」を利用して作業の効率化を行い、顧客との商談のような本質的な仕事に向き合う時間をより生み出せるように支援していきたいと思います。

山崎 はずむ（CAIO／Chief AI Officer、ex-Poetics）

営業現場における資料作成の負担は大きく、営業担当が顧客に向き合う時間を削ってしまう大きな要因ともなっています。一方で、昨今AIエージェントを使った資料作成に期待が寄せられていますが、各社ごとに資料作成のスタイルは異なっており、汎用的なツールでは十分な対応ができないのも実情です。こうした状況を鑑みて、ナレッジワークでは個社固有の資料フォーマットや営業スタイルに合わせて資料作成を自動化する「ナレッジワーク資料作成エージェント」をリリースさせていただきました。資料作成の個社ごとの業務フローの理解から資料作成に必要なデータ設計、エージェントの構築まで一気通貫でご支援させていただきますので、ぜひご期待ください。

◼️オンラインセミナーのご案内

「ナレッジワーク資料作成エージェント」の全貌をご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。営業資料作成の負荷をAIでどのように解消できるのか、AIエージェント構築の進め方とあわせてわかりやすくお伝えします。営業企画・営業責任者・AI推進担当のみなさま、ぜひご参加ください。

▼お申し込みはこちら

https://knowledgework.cloud/seminar/product-knowledge_ax-for-proposal-writing_20260326

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product