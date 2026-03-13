“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -にて、ソニーとSoVeCが開発した「音声同期を用いたスマートフォン連動技術」が採用。

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（以下 SoVeC）は、2026年3月11日（水）～15日（日）にソニーPCL株式会社が主催する「“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -」において、SoVeCがソニー株式会社と共同で開発した「音声同期を用いたスマートフォン連動技術」を提供しています。

(C)Sony PCL Inc.

“INTO THE WORLD”は、アーティストが生み出す音楽の世界観に“入り込む”新しい体験を創出する取り組みです。観客のスマートフォンと会場の大型LEDや立体音響システムを高精度に同期させる技術を通じて、これまでにない多層的な没入体験の実現に貢献しています。

■「音声同期を用いたスマートフォン連動技術」について

ソニーとSoVeCが開発した本技術は、複数のスマートフォンと大画面や外部スピーカーなど演出装置を高精度に同期・連動することができます。

会場に設置された大型LEDや立体音響システムと観客のスマートフォンを組み合わせることで、以下のような新しい空間音響表現を実現しています。

■「“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -」について

- スマートフォンの音声や映像が、会場内の音響・映像設備と連動し、高精度に同期再生されることで、個人デバイスと空間演出が融合した没入感の高い体験- 効果音やセリフが観客の手元から再生され、その音源が観客席を駆け巡ったり、ランダムな位置から聞こえてくるなど、観客席の空間全体を活かした演出- 「観る」から「参加する」へ。スマートフォンを活用して観客自身が演出に参加でき、会場全体が一体となるインタラクション体験(C)Sony PCL Inc.(C)Sony PCL Inc.

“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -は、ソニーPCLが推進する「INTO THE WORLD」プロジェクトの第一弾として“小説を音楽にするユニット”YOASOBIとコラボレーションしたコンセプト・プロトタイプです。

- 名称：“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -- 日程：2026年3月11日～15日- 会場：ソニーグループ本社 2階大会議場- 主催：ソニーPCL株式会社- 企画・制作：ソニーPCL株式会社、Echoes／Sony Music Entertainment（Japan）Inc.- プロジェクト支援：ソニーグループ株式会社- 協力：株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント- 技術協力：Pixomondo Inc.、ソニー株式会社、SoVeC株式会社- 特設サイト：https://www.sonypcl.jp/into-the-world/index.html

SoVeC株式会社は、「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供と新しい顧客体験の創出を追求します。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。