ORICO ドッキングステーション＆40Gbps SSDケース お得な期間限定セール
ORICOの人気ストレージ＆拡張アクセサリーが、Amazonで期間限定セールを開催中です。
デスク環境を強化できる高性能ドッキングステーションと、40Gbps超高速M.2 SSDケースをお得に購入できるチャンスです。
１. ORICO 20-in-1 USB-C ドッキングステーション
セール価格：11,519円（通常価格 15,999円）
20%ページ割引＋10%OFFクーポン
コード：ORICODAK20JP
セール期間：2026年3月18日 23:59（JST）まで
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL59RT5
主な特徴
4画面出力対応
2つのDisplayPort、HDMI、VGAを搭載し、最大4画面のマルチディスプレイ環境を構築可能。
仕事やクリエイティブ作業の効率を大幅に向上させます。
20-in-1 多機能ポート
USB-C 1本で多数のポートを拡張。
主なポート：
10Gbps USB-C
5Gbps USB-A
DisplayPort ×2
HDMI
VGA
ギガビットイーサネット
オーディオポート
SD / TFカードリーダー
幅広いデバイスに対応
Windows、Mac、Dell、HP、Lenovoなど多くのノートPCで使用可能。
オフィス作業や在宅ワークにも最適です。
２. ORICO 40Gbps 超高速 M.2 SSD 外付けケース
セール価格：8,399円（通常価格 13,999円）
40%OFFクーポン
セール期間：2026年3月22日 23:59（JST）まで
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G48343N1
主な特徴
40Gbps 超高速データ転送
Thunderbolt 4 / USB4対応により、最大40Gbpsの高速転送を実現。
大容量データのコピーや動画編集もスムーズに行えます。
NVMe SSD対応（2280サイズ）
PCIe M-Key / B+M Key SSDに対応し、高性能な外付けストレージとして活用可能。
優れた互換性
Thunderbolt 4 / 3、USB4、USB 3.2 / 3.1 / 3.0など幅広いデバイスに対応。
WindowsやMacでも安心して使用できます。
まとめ
作業環境を強化したい方には、
多機能ドッキングステーションと高速SSDケースの組み合わせがおすすめです。
どちらも期間限定セールとなっていますので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。