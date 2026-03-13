ORICO ドッキングステーション＆40Gbps SSDケース お得な期間限定セール

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深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOの人気ストレージ＆拡張アクセサリーが、Amazonで期間限定セールを開催中です。
デスク環境を強化できる高性能ドッキングステーションと、40Gbps超高速M.2 SSDケースをお得に購入できるチャンスです。



１. ORICO 20-in-1 USB-C ドッキングステーション


セール価格：11,519円（通常価格 15,999円）


20%ページ割引＋10%OFFクーポン
コード：ORICODAK20JP


セール期間：2026年3月18日 23:59（JST）まで


商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVL59RT5





主な特徴


4画面出力対応
2つのDisplayPort、HDMI、VGAを搭載し、最大4画面のマルチディスプレイ環境を構築可能。
仕事やクリエイティブ作業の効率を大幅に向上させます。


20-in-1 多機能ポート
USB-C 1本で多数のポートを拡張。


主なポート：


10Gbps USB-C


5Gbps USB-A


DisplayPort ×2


HDMI


VGA


ギガビットイーサネット


オーディオポート


SD / TFカードリーダー


幅広いデバイスに対応
Windows、Mac、Dell、HP、Lenovoなど多くのノートPCで使用可能。
オフィス作業や在宅ワークにも最適です。



２. ORICO 40Gbps 超高速 M.2 SSD 外付けケース


セール価格：8,399円（通常価格 13,999円）


40%OFFクーポン


セール期間：2026年3月22日 23:59（JST）まで


商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G48343N1





主な特徴


40Gbps 超高速データ転送
Thunderbolt 4 / USB4対応により、最大40Gbpsの高速転送を実現。
大容量データのコピーや動画編集もスムーズに行えます。


NVMe SSD対応（2280サイズ）
PCIe M-Key / B+M Key SSDに対応し、高性能な外付けストレージとして活用可能。


優れた互換性
Thunderbolt 4 / 3、USB4、USB 3.2 / 3.1 / 3.0など幅広いデバイスに対応。
WindowsやMacでも安心して使用できます。



まとめ


作業環境を強化したい方には、


多機能ドッキングステーションと高速SSDケースの組み合わせがおすすめです。


どちらも期間限定セールとなっていますので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。