履歴書を「撮影・読み込み」するだけで入力を自動補完

株式会社Yagish

日本最大級のオンライン履歴書作成サービス「yagish（ヤギッシュ）」を運営する株式会社Yagish（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 相集）は、手元にある履歴書をスマートフォンで撮影、またはファイルをアップロードすることで、入力項目を自動補完する新機能「AI履歴書読み取り（OCR）」をリリースいたしました。

実際のOCR読み取り画面（各テンプレートからも機能を利用できます）

■ 開発の背景：求職者の「入力の手間」を軽減

転職・就職活動において、「過去に作成した履歴書のデータが残っていない」「手書きの原本しかなく、再度入力し直すのが負担」といった声は多く、求職者にとって大きな負担となっています。

本機能は、こうした履歴書作成における入力の手間を軽減することを目的として、AI技術を活用し開発されました。これにより、求職者が自己分析や面接準備など、より本質的な活動に時間を充てられる環境の提供を目指します。

■ 新機能「AI履歴書読み取り（OCR）」の特長

1．カメラで撮影した履歴書をもとに入力を自動補完

紙の履歴書をスマートフォンで撮影することで、記載内容を解析し、ヤギッシュの履歴書テンプレートへ自動で反映します。反映後は内容の確認や修正も可能です。



2．PDF・Wordファイルにも対応

過去に作成したPDFやWord形式の履歴書ファイルをアップロードすることで、最新の履歴書データとして再編集できます。

3．スマートフォン1台で完結

PCを持たない方や、外出先・移動中でも、スマートフォンのみで履歴書をデータ化し作成することが可能です。

4．手書き文字の読み取りをサポート

Googleの解析エンジンを活用し、手書きの履歴書についても読み取りを支援します。

※読み取り結果は内容を保証するものではなく、最終的な確認・編集は利用者ご自身で行っていただきます。

■ ご利用の流れ

1．ヤギッシュの履歴書作成画面から「読み取り機能」を選択

2．履歴書を撮影、またはファイルをアップロード

3．自動補完された内容を確認・修正し、履歴書を作成



作成後は、AIによる志望動機作成支援サービス「ヤギプライム」や、コンビニプリント、ヤギのメール便など、既存のヤギッシュの各種機能も引き続きご利用いただけます。

■ 株式会社Yagishについて

株式会社Yagishは、日本最大級のオンライン履歴書作成サービス「ヤギッシュ」を運営しています。

求職者の皆様が「書く」という作業に縛られず、自分らしいキャリアを描ける社会を目指して、今後もサービスの改善・機能拡充を進めてまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Yagish



ヤギッシュサイト

履歴書サイト：https://rirekisho.yagish.jp/

yagioffer（ヤギオファー）サイト：https://yagioffer.yagish.jp/partner-landing/p2

Yagishポータルサイト（自社メディア）：https://portal.yagish.jp/

履歴書読み取り機能：https://rirekisho.yagish.jp/static/ocr/