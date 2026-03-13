NURO、新時代ガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」に初協賛

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド「NURO（ニューロ）」は、2026年3月15日に開催される、アイドルとファッションが融合した国内最大規模のイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」に初めて協賛します。

「IDOL RUNWAY COLLECTION」は、2023年に “新時代ガールズイベント” として誕生し、アイドルのライブパフォーマンスとファッションショーを融合させた新たなカルチャーを発信するイベントとして注目を集めています。

「NURO」はこれまで、音楽をはじめとする、ソニーグループが創出する心揺さぶる感動を、通信を通じて届けてまいりました。このたびの協賛を通して、「NURO」はこれからも、あらゆる “好き” なことに夢中になれる人生を応援し、ソニーグループの通信ブランドとして、 日本のエンタテインメントシーンを力強くサポートし、感動をつないでまいります。

■ 開催概要

- 名称：CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC- 開催日時：2026年3月15日（日）OPEN：11:15、START：12:00、CLOSE：16:00（予定）- 会場：国立代々木競技場第一体育館（東京都渋谷区神南2-1-1）- 主催：株式会社YOAKEentertainment / AGESTOCK2026実行委員会- 公式サイト：https://idolrunwaycollection.jp/

【「NURO」ブランドについて 】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。https://www.nuro.jp/brand/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。