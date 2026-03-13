「NTT DATAのデータスペース実装への挑戦」と題して、株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部 Innovation技術部 萩原 悠二氏によるセミナーを2026年4月20日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【デ―タを安全に連携、利活用できるデジタルインフラ】

NTT DATAのデータスペース実装への挑戦

～欧州で加速度的に動き出す進むデータ×ビジネスと日本の展望～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26192

[講 師]

株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部

Innovation技術部 IOWN推進室

シニア・エキスパート 萩原 悠二 氏

[日 時]

２０２６年４月２０日（月） 午後４時３０分～６時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

近年、社会的・業界横断的課題の解決や生成AIの高度化に向けて、データ活用の重要性が高まっています。

その一方で、公開され自由に利用できるデータは限られており、多くは企業内に蓄積されたまま十分に活用されていません。こうした内部データを含めて安全に活用することが、価値創出の鍵となります。さらに、単一企業にとどまらず、企業間でデータや価値を連携する仕組みとしてデータスペースが国際的に推進されています。

本講演では、データスペースの現状や具体的事例、ならびに実現に向けたNTT DATAの取組について解説します。

１．データスペースとは

２．データスペースの事例

３．データスペース実装の現実的な課題と対応

４．企業間データ連携を促進するための技術開発

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。