「NTT DATAのデータスペース実装への挑戦」と題して、株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部 Innovation技術部 萩原 悠二氏によるセミナーを2026年4月20日(月)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【デ―タを安全に連携、利活用できるデジタルインフラ】
NTT DATAのデータスペース実装への挑戦
～欧州で加速度的に動き出す進むデータ×ビジネスと日本の展望～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26192
[講 師]
株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部
Innovation技術部 IOWN推進室
シニア・エキスパート 萩原 悠二 氏
[日 時]
２０２６年４月２０日（月） 午後４時３０分～６時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
近年、社会的・業界横断的課題の解決や生成AIの高度化に向けて、データ活用の重要性が高まっています。
その一方で、公開され自由に利用できるデータは限られており、多くは企業内に蓄積されたまま十分に活用されていません。こうした内部データを含めて安全に活用することが、価値創出の鍵となります。さらに、単一企業にとどまらず、企業間でデータや価値を連携する仕組みとしてデータスペースが国際的に推進されています。
本講演では、データスペースの現状や具体的事例、ならびに実現に向けたNTT DATAの取組について解説します。
１．データスペースとは
２．データスペースの事例
３．データスペース実装の現実的な課題と対応
４．企業間データ連携を促進するための技術開発
５．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
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