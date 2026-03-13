ZERO FES 2026 第三弾発表！JR東日本による特別協賛が決定！世界トップアーティストによる10代発のエンターテイメントフェスにさまざまな業界のトップ企業が参画

株式会社IDEARZERO FES 2026

株式会社IDEAR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：天野 凱斗）は、10代がプロデュースし、10代が出演する新たなエンターテイメントフェス「ZERO FES 2026（ゼロフェス）」の第三弾情報を発表いたします。

2026年3月29日（日）に開催される「ZERO FES 2026」において、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）の特別協賛が決定しました。さらに、10代が中心となり創り上げる次世代イベントのビジョンに共鳴し、全日本空輸株式会社、学校法人資生堂学園 資生堂美容技術専門学校、スポティファイジャパン株式会社、アドビ株式会社、株式会GENEROSITY、株式会社INFORICH、AIDE株式会社の協賛も決定。各業界を代表する企業が結集し、本開催を強力にバックアップします。

■ ZERO FES 2026 特別協賛、協賛企業

本開催にあたり、協賛企業各社よりコメントをいただいております。

【特別協賛】東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本） ／ TAKANAWA GATEWAY CITY

「100年先の心豊かなくらしのための実験場」をテーマに掲げる、駅直結の新しい街TAKANAWA GATEWAY CITYにある本開催会場の提供をはじめ、演出や広告に至るまで、メジャースポンサーとして本開催を全面的に強力バックアップします。

＜コメント＞

昨年7月にTAKANAWA GATEWAY CITYで初めてZERO FESを開催させていただきました。10代が国境を超えて集い、共創し、未来を拓くパワーと可能性を強く感じました。

JR東日本の新たな街TAKANAWA GATEWAY CITYのコンセプトは「国際交流拠点GLOBAL GATEWAY」です。これからも”いい未来への玄関口”として、未来を担う国内外の皆さんの活躍をサポートし、この街から新たな文化やソリューションを生み続けていきます。

【協賛】全日本空輸株式会社

ANAはZERO FES 2026に参加する海外アーティストの来日をサポート。快適な移動空間の提供により、海外アーティストの皆さまに最高のパフォーマンスを発揮していただきます。

＜コメント＞

ANAは、10代が中心となり創り上げる次世代イベントZERO FES 2026のビジョンに共鳴し、イベントのサポートを決定いたしました。ANAグループ経営ビジョンは「ワクワクで満たされる世界を 私たちは、空からはじまる多様なつながりを創り、社員・お客様・社会の可能性を広げていきます」です。ANAはこのZERO FES 2026へのサポートを通じて、ANAグループとZERO FES 2026のビジョン達成を目指してまいります。

【協賛】学校法人資生堂学園 資生堂美容技術専門学校

Shiseido Beauty Academyとのコラボレーションにより、来場者にZERO FES限定のスペシャルメイクを施す「ZERO FES Makeup-LAB」を展開。さらに、資生堂研究所発の共創プロジェクト「fibona」と連携し、先端ビューティーテクノロジー「スキンアクセサリー(TM)」の体験も実施します。

＜コメント＞

世界各地から10代の若者が集うコミュニティZERO FESに、今回、参加者の皆さまと一緒にmakeupを共創する機会をいただきまして大変光栄です。Makeupは気分を盛り上げる魔法、見たことのない自分を発見して最高に楽しい時間をすごしてください。

スポティファイジャパン株式会社

会場内にDJブースをイメージしたフォトエリアを設置。さらに、出演アーティストの楽曲をラインナップした「ZERO FES公式プレイリスト」を公開し、QRコード入りステッカーの配布を通じて、リアルとデジタルを横断する音楽体験を創出します。

＜コメント＞

次世代のカルチャーが交差する「ZERO FES」のコンセプトに深く共感するとともに、その大きな可能性を感じています。Spotifyは音楽を通じてアーティストとリスナーの新たな出会いを生み出し、リアルとデジタルを横断する音楽体験とカルチャーの広がりをこれからも後押ししていきます。

アドビ株式会社

アドビの生成AI「Adobe Firefly」を活用し、来場者が“つくる側”になれるアクティビティ・ブースを展開。ZERO FES公式ロゴをベースにデザインを自由にカスタマイズし、オリジナル缶バッジとして持ち帰ることができる、最先端クリエイティブテクノロジー体験を創出します。

＜コメント＞

アドビは “Empowering everyone to create.” を掲げ、誰もがクリエイティビティを発揮できる社会の実現を目指しています。ZERO FESを通して、10代の皆さんの自由な発想と創造力が広がり、未来につながる新しいアイデアが生まれることを楽しみにしています。

株式会社GENEROSITY

ZERO FES2026公式フォトブースとして、デジタルフォトコンテンツの#MirrorSnapを設置。ZERO FES2026オリジナルのフォトフレームで、会場での盛り上がりをそのまま思い出として持ち帰ることが可能です。

＜コメント＞

世界各地で活躍する10代が日本に集うZERO FESに協力できることを大変嬉しく思います。未来を切り開いていく10代のエネルギーや挑戦は、社会に新しい可能性をもたらす力です。

株式会社GENEROSITYはリアルとデジタルを融合したクリエイティブの力で新しい体験を届ける企業として、10代の熱量や活躍をより多くの人に広げるサポートができればと考えています。この場から生まれる出会いや挑戦が、次の未来につながることを期待しています。

株式会社INFORICH（CHARGESPOT(TM)）

新しい価値と熱狂が生まれる「ZERO FES 2026」。その感動を記録し、分かち合う瞬間を支えるため、会場内にCHARGESPOTを展開いたします。充電の不安を「ZERO」にして、思う存分フェスを遊び尽くしてください。

＜コメント＞

次世代の熱量と創造性が集結する「ZERO FES 2026」のビジョンに共感し、CHARGESPOTは本イベントへの参画を決定しました。モバイルバッテリーシェアリングを通じて、来場者が充電切れを気にすることなくフェス体験を楽しめる環境を提供します。さらに、特別価格の「U22割」を通じて、若い世代の挑戦と共創が止まることなく、世界へ拡散される瞬間を全力で応援します。

AIDE株式会社

AIDE株式会社は、デザイン・アート・音楽・都市文化を横断し、新しい価値体験をプロデュースするクリエイティブカンパニーです。ZERO FESが生まれるきっかけとなった「ZERO-SITE Takanawa Gateway」のような実験機会の創出を通じて、ZERO FESの新しい挑戦・出会い・成長をサポートします。

＜コメント＞

国境やジャンルを越えてカルチャーを創り上げる「ZERO FES」の取り組みに大きな可能性を感じています。10代の内側から生まれるクリエイションと、それらを共有することで生まれる化学反応をとても楽しみにしています。AIDEはこれまで都市や空間を舞台に文化体験を生み出すプロジェクトに取り組んできました。本イベントを通じて、若いクリエイターたちの自由な表現が広がり、ここから次のカルチャーが生まれることを期待しています。

■ ZERO FESとは

発起人・プロデューサー Gaito Amanoが主催する本イベントは、 2025 年 7 月に初開催され、7カ国から 10 代トップアーティストが集結。DJ、ラッパー、ダンサー、ドローンレーサーなど多様なジャンルの才能が交差し、500 名以上が来場しました。第2回目となる本開催では、会場をTAKANAWA GATEWAY Convention Centerへ移し、規模を拡大しての開催となります。出演アーティストには、世界最大級の音楽フェス「Tomorrowland」に出演するELFIGO、アメリカで話題を集めるシンガー Dom Innarella、そして DMC Middle East Championship「Scratch」部門で史上最年少優勝を果たした DJ MICHELLE など、各国を代表する次世代の10代アーティストが集結します。

ZERO FESは、10 代が自ら企画・表現・発信の中心に立ち、国境やジャンルを越えてつながり、ワンチームとなって創り上げることで、次世代のカルチャーを創出していきます。さらにZERO FESでは、若い世代がカルチャーに触れる機会を広げるため、19歳以下を対象とした特別価格チケットを用意しています。才能や興味を持つ10代が、年齢や環境に左右されることなく挑戦できる場をつくることも、本イベントの重要な目的の一つです。

ここ東京から、次の時代のエンターテイメントが生まれます。

■ ZERO FES プロデューサー紹介

Gaito Amano（15歳 / 日本） ZERO FES Producer

東京出身。IDEAR Co., Ltd.のCEOであり、「ZERO FES」を手がけるプロデューサー。10歳のときに始めた「Dear My Future Friends」プロジェクトでの体験を原点に、10代発のグローバルクリエイティブエイジェンシーIDEAR Co., Ltd.を立ち上げる。2025年には初開催となる「ZERO FES 2025」を成功に導き、世界各国から10代のトップアーティストが集結する新たなエンターテイメントの形を実現した。

■ 出演アーティスト紹介

ELFIGO（14歳 / イビサ島） DJ / Producer

11歳にして世界最大級の音楽フェスTomorrowlandでデビューを果たし、EDMシーンに世界的センセーションを巻き起こす。SNS総フォロワーは200万人を超え、4デッキを自在に操る卓越したテクニックで、EDMの次なる地平を切り拓く。クラシックの楽曲と現代的なテックハウスを融合させ、緻密に構築されたリズムと圧倒的なエネルギーによって、世代を超えたエモーショナルなつながりを創出し、EDMの未来を塗り替える存在である。

Dom Innarella（15歳 / アメリカ）Singer-Songwriter

ソウルやR&Bをルーツに持つ15歳のシンガーソングライター。SNSで注目を集め、等身大の感情を描く楽曲が各国バイラルチャートにランクイン。伸びやかな歌声で次世代ポップを象徴する存在。

BabyChiefDoit（17歳 / アメリカ）Rapper

2024年にデビュー作『Animals Only』を発表。若さゆえの衝動とストリートの現実を生々しく描く鋭いフローで一躍注目を集めた。2025年発表の「Went West」はBillboard Hot 100入りを果たし、新時代のドリルを体現する存在として評価を確立。現在はSpotifyなど主要音楽ストリーミングサービスで再生数が急増し、TikTokでは楽曲がミーム化。Z世代を象徴するアーティストとしてグローバルに影響力を拡大している。

Tim Bliss（15歳 / ウクライナ） DJ / Producer

幼少期にMartin Garrixから強い影響を受けたTimは、EDM界における“次世代を担う最有力アーティスト”の一人。TomorrowlandやADEでのデビューを果たし、高度な音楽プロダクション、圧倒的なステージングで注目を集めている。さらに、Armin van Buuren、Anyma、Korolova、John Summitといったトップアーティストの公式リミックスも手がけ、その実力を世界に示している。

DJ MICHELLE（14歳 / UAE・ドバイ） DJ

ドバイを拠点に活動するDJ MICHELLEは、11歳でTomorrowlandに当時最年少で出演。2025年には、DMC Middle East Championship「Scratch」部門において、史上最年少かつ初の女性チャンピオンに輝くという快挙を達成。Hip-HopからEDMまでジャンルを自在に操るターンテーブルの神童として、その卓越したスキルと表現力で世界のオーディエンスを魅了している。

Jack Manders（17歳 / イギリス） Drummer

英国「Young Drummer of the Year 2025」優勝。ロンドン・ウェストエンドのミュージカル『School of Rock』への出演歴も持ち、ジャズからロックまで圧倒的なグルーヴで魅了する天才ドラマー。

DJ OTEK（16歳 / ポーランド） DJ / Artist

ポーランドのエレクトロニックシーンを牽引する次世代の16歳アーティストであり、2024年・2025年と2年連続でポーランド準優勝を果たしたDJ OTEKは、その若さを超える卓越したステージ成熟度と高いテクニカルスキルを備えています。TikTokでは23万人以上のフォロワーと数百万回の再生を誇り、強いグローバルプレゼンスを確立。Sunrise FestivalのRED Stageオープニングを務める。

Cezary Machej（19歳 / ポーランド） DJ & Drummer

エレクトロニックミュージックとライブドラムを融合させた独自のパフォーマンススタイルで注目を集めるCezary Machejは、従来のDJセットの概念を再定義するプロデューサー、DJ、ドラマー。2025年のTomorrowland DJ Competitionで3位を獲得し、国際的なブレイクを果たした。主要フェスティバルにも多数出演し、Steve AokiやDon Diabloらの前座として観客を熱狂させている。

Kaiharubro（18歳 & 16歳 / 日本） DJ

Unit DJ KaitoとDJ Harutoによる兄弟ターンテーブリストデュオ。これまでにロサンゼルスの世界最大級の楽器ショー「NAMM Show」への出演や、世界的有名な「SiriusXM Shade 45」など海外メディアにも登場。クラシックなヒップホップの伝統と次世代の感覚を橋渡しする、ターンテーブリストとして国際的な注目を集めている。1990年代～2000年代の音を自由自在にリミックスする。

DJ Ricardo（15歳 / スペイン） DJ

DMC Spain Championship優勝（2022年）の実績を持ち、その名を広く知られる存在となった若き才能。クラシックなターンテーブルスキルと現代的なサウンドメイクを融合させ、独自のスタイルを確立している。伝統的なDJカルチャーへの深い理解と革新的な表現力をあわせ持ち、観客を惹きつけるパフォーマンスでスペイン国内の若手DJシーンを牽引する存在。

Yuki Yamamoto（15歳 / 日本） Drone Racer

15歳のプロドローンレーサー。9歳でドローンと出会い、国内外の大会で活動を続ける。2024年開催の WDRC（World Drone Racing Cup） では国別世界3位を獲得。2026年2月、イギリスで開催された世界大会 「BTW BIRD 2026」 で優勝。

RA1ON（17歳 / 日本）Break Dancer

クラシックなスタイルをイノベートさせ、ミュージカリティとシルエットに加えてダイナミックな動きで魅了する。ダンスのみならずファッションにおいても独自のスタイルを確立、次世代に影響を与えるアイコンとなっている。2024年からは日本を代表するクルーXII After Oursで活動を開始。世界各国の大会に招待され、結果を残し今後のブレイキンシーンを担っていく存在となっている。

AMANE（17歳/ 日本）Break Dancer

九州を代表するB-girl Amane。Red Bull BC One 福岡予選やCARNIVAL 2024で優勝するなど、若くしてすでに数多くの実績を誇る。その見た目からは想像も付かない独自のスタイルとスキルで、シーンの最前線を走り続ける実力派B-girl。

■ 開催概要

イベント名称 ZERO FES 2026 （読み：ゼロフェス 2026）

開催日 2026年3月29日（日）

時間 開場14:00, 開演15:00-20:00

会場 TAKANAWA GATEWAY Convention Center（LINKPILLAR Hall A,B,C）

所在地 東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH B2F

アクセス JR山手線、JR京浜東北・根岸線「高輪ゲートウェイ駅」直結

オフィシャルサイト https://zerofes.idear.world

公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/idear.world/

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お問い合わせ info@zerofes.idear.world

チケット購入

【ZAIKO】 https://idear.zaiko.io/e/zerofes2026

【ローソンチケット】https://l-tike.com/zerofes/

※ローソンチケットでのご購入には、別途各種手数料が発生いたします。

※在庫状況は各プレイガイドにより異なります。

STANDARD U-19（19歳以下）

\1,000｜入場のみ

STANDARD（20歳以上）

\4,000｜入場のみ

SILVER U-19（19歳以下限定）

\4,000｜入場＋19歳以下専用ラウンジアクセス

GOLD（全年代）

\8,000｜入場＋VIPラウンジ＋19歳以下専用ラウンジアクセス



フェスメイク体験（Shiseido Beauty Academyによるメイクアップブース）

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※数量限定

※入場チケットの購入必須

※すべてのチケット対象

※ZAIKOのみでの取り扱いとなります

未就学児は、保護者同伴に限り入場無料となります。また、小学生以下のお客様につきましても、安全管理の観点から保護者同伴でのご入場をお願いしております。

主催 / 運営 株式会社IDEAR

■ IDEARについて

IDEAR（アイディア）とは、世界中で活躍する10代と、これから活躍していく10代たちが、言語・文化・国境を越えてつながり、共創する10代発のグローバルクリエイティブエージェンシーです。

音楽・ダンス・映像・ファッションなど、エンターテイメントの力を通じて、次世代のクリエイティブなカルチャーを創出していく存在です。

■ IDEAR会社概要

会社名：株式会社IDEAR

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-48-7 2F

ホームページ：https://www.idear.world

代表取締役：天野 凱斗