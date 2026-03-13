【初期費用0円・ノルマなし】AIが最適なDXツールを提案！成果報酬型のパートナープログラム兼アプリ「DXカタログ」の提供を開始

センターエッジ合同会社

センターエッジ合同会社（本社：大阪府大阪市、代表取締共同社長：田角 敏、松本 誉征）は、既存事業のDX無料相談窓口「DXセレクト」で取り扱う150種類以上のSaaS・DXツールを、外部のパートナー様が顧客に提案できる成果報酬型パートナープログラム兼アプリケーション「DXカタログ」の提供を開始いたしました。

■「DXカタログ」とは

「DXカタログ」は、初期費用・月額利用料0円で、誰でもDXセレクトの商材を提案できるパートナープログラム兼アプリです。 「クライアントからITツールの相談を受けるが最適なものがわからない」「自社のメイン商材にプラスして顧客単価（LTV）を上げたい」といった課題を持つビジネスパーソンに最適なサービスです。ノルマ等も一切なく、リスクなしでご参加いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bWes-t7smmc ]

DXカタログご紹介動画

▶ サービスページ：

https://www.centeredge.co.jp/dx-catalog

■ 提供開始の背景

現在、日本は国際的にみて時間当たり労働生産性が低く、デジタル競争力においてもDXの遅れが課題となっています。 企業がDXを推進する上では、「目的が不明確」「人手不足」「リテラシー不足」といった障壁が存在しています。 センターエッジは、これらの課題を解決するサポート体制とリテラシーを提供し、日本の生産性向上と働き方の変革に貢献するため、本プログラムを開発いたしました。

■「DXカタログ」の3つの特徴（パートナー様のメリット）

1. アプリ内で完結する圧倒的な網羅性と、AIによる最適解の提示

「DXセレクト」で取り扱う150以上のDXサービス一覧は、すべて「DXカタログ」のアプリ内からご確認・ご提案が可能です（※DXセレクトのサイト上を検索する必要はありません）。 1つ1つの商品を覚える必要はなく、顧客の課題や予算などをヒアリングするだけで、各サービスを学習したAIが最適解を瞬時に提案します。

2. 専門知識不要！プロによる万全のサポート

提案内容に不安があっても問題ありません。 ベンダーとの連携や詳細な提案、交渉、導入サポートに至るまで、成約に向けた実務はすべてセンターエッジが対応いたします。

3. アプリで簡単案件登録 ＆ 成果報酬を獲得

専用の「DXカタログ」アプリから簡単に案件登録を行うことができます。 案件登録をするだけで完了し、あとはセンターエッジにお任せいただけます。サービスが成約に至った場合、ベンダーから支払われる紹介手数料の一部を、パートナー様への報酬としてお支払いいたします。

■ こんな方におすすめ

会社員・ビジネスパーソン:

取引先の業務課題を聞く機会がある方

フリーランス・コンサルタント:

クライアントの経営課題に向き合う方

士業・専門家:

顧問先のDX推進をサポートしたい方

■ ご利用の流れ

パートナーとしてご活動いただく前に、まずは簡単な面談を実施しております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

１. 面談・パートナー登録:

簡単なオンライン面談を実施後、アプリをご案内します。

２. 課題を聞く:

日常の会話の中で企業の課題を把握します。

３. サービスを検索:

「DXカタログ」アプリ内で、最適なサービスを検索・選定します。

４. 案件登録:

興味を持った企業を案件としてアプリから登録します。

５. 提案・交渉・導入:

センターエッジが詳細な提案から契約・導入までサポートします。

６. 成果報酬のお支払い:

成約確認後、紹介料をお振込みいたします。

ぜひ、全国の働き方をスマートにするために、あなたの力を貸していただけると幸いです。 詳細や事前面談のお申し込みにつきましては、下記サービスページよりお問い合わせください。

▶ サービスページ：

https://www.centeredge.co.jp/dx-catalog

■ 会社概要

社名：センターエッジ合同会社

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル 29階 1-1-1号室

設立：2025年3月

代表者：代表取締共同社長 田角 敏、松本 誉征

事業内容：DXサービス代理販売・導入支援事業、メディアサイト運営事業、システム開発事業

ウェブサイト：https://centeredge.co.jp/