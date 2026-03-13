BBQメニューリニューアルで、京都エンタメ体験の新章開幕。春の新定番！京都タワービル屋上にて″空中ピクニック″

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長: 山田 有希生)は、京都タワービル10階屋上のルーフトップバー＆BBQ 「TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ-(タワーランド ルーフトップ バー アンド バーベキュー)」にて、2026年3月20日(金・祝)より春シーズンの営業を開始いたします。京都の野菜ダイニング「五十家グループ」監修による「FARM TO TABLE」の想いを盛り込んだ新BBQコースを含む合計3種を展開し、地上10階の屋上から京都の街並みを見渡す「空中BBQ」として、食とエンターテインメントが融合した新しいBBQ体験を提案します。

BBQメニューがリニューアル！ 開放的なルーフトップで多世代で楽しめる「空中BBQ」

詳細を見る :https://www.towerland.jp/menu-renew/

2年目のこの春、人気のBBQメニューをリニューアル。TOWERLANDならではの「おかわり自由のサラダとグリル野菜」はそのままに、五十家グループ監修 「ISO BBQ」、「タワーランド BBQ」、「サムギョプサルセット」の3種のBBQセットが誕生。また、お好みの食材を持ち込んでグリルを楽しめる「持ち込みプラン」も登場。

TOWERLANDの最大の魅力は、ロケーション。京都タワービル10階の屋上に広がる大空には、ニデック京都タワーがそびえ、見上げるとタワー直下のココでしか見ることの出来ない迫力のある景色が広がります。開放感あふれるルーフトップの空間にて、BBQをはじめ、アラカルトやスイーツを楽しむカフェタイムから、夜空の下でグラスを傾けるバー利用まで、友人同士、カップルからファミリーまでそれぞれのお客さまが、お好みのスタイルで、お過ごしいただけます。移りゆく空の色と心地よい風を感じながら、見上げて乾杯する「Look up and Toast」。TOWERLANDの合言葉がいちばん似合う、最高の春が京都に到来します。

■サムギョプサルセット｜3,500円

豚バラ肉をプレーンとハーブの2種で楽しむ韓国スタイルのBBQ。焼きおにぎり、枝豆に加え、キムチやナムルもやしなど、箸が止まらない副菜も充実。サラダと焼き野菜は食べ放題。気軽にルーフトップBBQを楽しみたい方におすすめの入門コースです。

■五十家グループ監修 ISO BBQ｜5,000円

五十家グループの真骨頂が詰まったコース。「野菜の豚巻き」や「まるごとトマトの肉詰め」といった、野菜の旨味を引き出す五十家グループならではのメニューが並びます。トルティーヤチップスとともに、サラダ・焼き野菜は食べ放題。「FARM TO TABLE」の想いを体感できる一皿一皿をお楽しみください。

■タワーランド BBQ｜6,000円

TOWERLANDのフラッグシップコース。オーストラリア産牛ロースステーキ、希少部位カイノミステーキ、ポークステーキと、3種の肉をグリルで堪能できます。タコス・デ・カルニタスやワカモレなどTOWERLANDのストリートフード感あふれる定番のサイドメニューも魅力。サラダ・焼き野菜食べ放題付きで、ルーフトップBBQの醍醐味を存分に味わえます。

■食材持ち込みプラン｜

大人 1名さまにつき 2,500円、 小学生 1名さまにつき 1,500円 ※小学生未満は無料

ソフトドリンク＆アルコールフリーフロー付き +2,000円(120分制) / ソフトドリンクフリーフロー付き +1,300円(120分制)

お好みの食材を持参し、BBQを手軽に満喫できるプラン。開放感あふれるロケーションで、BBQを通して非日常を堪能した後は、後片付けを心配することなくストレスフリーでお帰りいただけます。

※割りばし、取り皿、使い捨てコップ、トング、ハサミ、塩、コショウのご用意のみございます。

※焼きそばなどの調理に向かない焼網となっております。

■追加メニュー

＜フード＞

和牛もも肉 150g 3,400円 / オーストラリア産牛ロースステーキ 200g 2,800円 / 豚肩ロース 200g 1,200円 など

＜飲み放題ドリンク＞

ソフトドリンク＆アルコール +2,000円 / ソフトドリンク +1,300円 (各120分制)

※金・土・日・祝日は、全コース・プラン 1名さま(小学生以上)につき500円追加で料金を頂戴いたします。

※提供メニューのテイクアウトはできません。予めご了承ください。

※画像はすべてイメージです。

※表示価格は、消費税を含みます。

※メニュー内容は仕入れの都合により変更になることがあります。

“Look up and Toast” 見上げて乾杯、食と音で街を沸かすTOWERLANDの2年目

2025年4月に開業したTOWERLANDは、DJイベントやファミリーディスコ、「カラオケ」の開放感と「DJフロア」の一体感が融合したイベントなど、食とエンターテインメントを掛け合わせた多彩な企画を展開してまいりました。

今年で2年目のシーズンを迎えるTOWERLANDは、「京都の食のエンターテインメントステーション」としてのポジションの確立を目指します。

京都タワービル10階屋上に位置するTOWERLANDは、国内外の観光客、ビジネスパーソン、地元の家族連れなど、老若男女が行き交う要衝である京都駅前の好ロケーション。この恵まれた場所で、BBQ、ドリンク、アラカルトメニューの提供だけでなく、季節ごとのフードイベントやユニークなコラボレーション企画とともに、作り手と食べ手が出会い、旅行者と地元の人が交わり、食を囲んで笑顔が生まれる“プラットフォーム”となり京都駅周辺エリアに新たな賑わいを生み出してまいります。

【世代を超えて楽しめる、京都の新しいエンターテインメント文化】

・多世代が、同じ空間で異なる楽しみ方ができるエンターテインメントコンテンツ

・「ニデック京都タワーを見上げながら乾杯」という新体験

・BBQ×BAR×音楽で、それぞれの世代に最適な時間提供

【シェアしたくなる"京都代表エンタメ"感】

ニデック京都タワー×空中BBQ×音楽の絵的な非日常のエンタメ性で京都駅前の新定番化を目指します。インバウンド・国内観光の「京都体験マストスポット」として、新しい京都の顔を創出します。

※シーズナル＆スペシャルイベントの詳細・スケジュールは随時、SNS、公式 Webサイトにてご紹介してまいります。

TOWERLAND -ROOFTOP BAR & BBQ- (タワーランド ルーフトップ バー アンド バーベキュー)について

TOWERLANDは京都駅中央口から徒歩約2分という抜群のアクセスを誇り、新幹線や在来線でお越しのお客さまにも気軽にご利用いただけます。「エンターテインメントの始点」として、荷物を持ったまま即座に特別体験をスタートできる「駅ワクワク」という価値転換を実現。京都を代表するエンタメ体験の入り口の駅として、新しい京都観光のスタンダードを提案します。

【営業時間】ランチ&ティータイム：11:30～17:00 / ディナー＆バー：17:00～23:00(フード 21:00L.O. / ドリンク 22:30L.O.)

※営業時間は予告なく変更する場合がございます。最新の営業時間は公式Webサイトをご参照ください。

【所在地】〒600-8216京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路721-1京都タワービル10階屋上

【アクセス】JR京都駅中央口より徒歩約2分

【お問い合わせ】075-354-5339(11:00～20:00)

【席数】234席

【開業日】2025年4月19日

【公式Webサイト】http://www.towerland.jp/

【予約】https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-towerhotel-towerland/reserve?menu_lists=69ae82a97b68e270b387fc39