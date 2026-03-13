AIツールギャラリーが法人サイトを日英中3言語に刷新、掲載依頼の9割超が海外AIベンダー

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）は、法人向けサービスサイトを全面リニューアルしました。日本語・英語・中国語の3言語に対応し、全215ページで提供を開始します。同社が運営するAIメディア「AIツールギャラリー」への掲載依頼は9割超が海外AIベンダーからであり（同社調べ）、海外ベンダーがサービス情報を確認しやすい環境を整えました。

法人サイトURL: https://biz.ai-gallery.jp/

リニューアルの背景

AIツールギャラリーは、国内外600以上のAIツール情報と2,000本以上の記事を掲載する、日本最大級のAI情報メディアです。読者の大半は日本国内のユーザーで、企業・自治体向けにAI研修や導入支援も展開しています。

一方、ツールの掲載依頼やパートナーシップの相談は、9割超が海外のAIベンダーから寄せられています。英語圏が最も多く、次いで中国語圏が続きます。日本のユーザーに海外AIツールの情報を届けるメディアとして、ベンダー側からの連携ニーズが拡大していました。

しかし、法人サイトは日本語のみでの提供でした。掲載を検討する海外ベンダーがサービス内容やパートナーシップ条件を確認しづらい状態が続いていたため、サイト全体の多言語化に踏み切りました。

リニューアルの主な内容

1. 日本語・英語・中国語の3言語対応

サイト全ページを3言語で提供します。リニューアル前の109ページから215ページに拡充し、海外ベンダーが母国語でサービス情報やパートナーシップ条件を確認できるようになりました。

2. 法人向けサービスメニューの拡充

AI導入支援や研修に加え、以下のサービスページを新設しました。

- AI受付（AIレセプション）: AI技術を活用した受付業務の効率化- AIアバター動画制作: 撮影不要のAIアバターによる動画コンテンツ制作- AIデジタルサイネージ: AIを活用したデジタルサイネージソリューション3. パートナーシップページの新設

海外AIベンダー向けに、ツール掲載・広告プランの情報を集約したパートナーシップページを新設しました。英語・中国語でも閲覧できます。

パートナーシップページはこちら :https://biz.ai-gallery.jp/partnership/4. サイト基盤の刷新

表示速度の向上、レスポンシブデザインの改善、ダークモード対応など、サイト全体のユーザー体験を向上させました。

海外AIベンダーとのパートナーシップ実績

AIツールギャラリーは、中立的な第三者メディアとして複数の海外AIベンダーとパートナーシップを構築しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/15_1_2aaddb698425bb7b4ebc8f51a50adbc7.jpg?v=202603131151 ]Skywork公式アンバサダーに就任。Felo・Genspark含む3社が同じメディアを選ぶ理由AIツールギャラリー、AI検索エンジン「Felo」のコアアンバサダー就任のお知らせ

今回の3言語対応により、海外ベンダーが自社ツールの掲載状況やパートナーシップ情報を母国語で確認できる環境が整いました。

代表コメント

AIリスキル株式会社 代表取締役 山原 慎也

AIツールギャラリーの読者は日本のユーザーが大半ですが、掲載やパートナーシップの依頼は9割超が海外のAIベンダーからです。日々の相談も英語でのやり取りが当たり前になっています。それなのに法人サイトが日本語だけだったのは、ベンダー側に寄り添えていませんでした。今回のリニューアルで、海外ベンダーが掲載条件やサービス内容を母国語で確認できるようになります。どのベンダーにも偏らない中立な第三者メディアとして、日本のユーザーに正確なAIツール情報を届け続けます。

今後の展開

会社概要

- 海外AIベンダー向けパートナーシッププログラムの拡充- 多言語でのコンテンツ発信強化（英語・中国語での記事配信）- 法人向けAI導入支援・研修サービスのグローバル展開[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/15_2_84cabc463dc153b9db34fffead2352a8.jpg?v=202603131151 ]

AIリスキル株式会社は、月間5万人以上が利用する生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、600以上のAIツール情報と2,000以上の記事を提供しています。企業・自治体向けの生成AI研修やAI導入支援も展開し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。

お問い合わせ先

運営サービス・プロジェクト- AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/(https://ai-gallery.jp/)- Skill Gallery: https://www.skill-gallery.jp/(https://www.skill-gallery.jp/)- 法人サイト: https://biz.ai-gallery.jp/(https://biz.ai-gallery.jp/)- こうべデジタル活動部: https://ai-gallery.jp/d-k(https://ai-gallery.jp/d-k)- AIリスキル株式会社- Email: shinya.yamahara@ai-reskill.com- 電話番号: 080-3837-2460