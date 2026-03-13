【my route限定】JR仙巌園駅の開業1周年記念！「JR・市電・市バス・シティビュー 乗りまわレールきっぷ」が3月14日（土）から発売開始♪

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」では、2026年３月14日（土）から、「JR・市電・市バス・シティビュー 乗りまわレールきっぷ」を発売いたします。

本チケットは、JR九州の「仙巌園駅」開業1周年を記念したもので、スマートフォン一つで公共交通機関から観光施設の割引までご利用いただけ、鹿児島市内におけるシームレスな移動を体験することができます。なお、JR・市電・市バス・シティビューの１日乗り放題に加え、観光施設入館料の割引や、仙巌園では仙巌園駅開業１周年を記念した特別なノベルティをプレゼントします♪

皆様もぜひ、「my route」を片手に、鹿児島市内の観光を楽しみませんか？

詳しくはこちら(https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/kagoshima/info/__icsFiles/afieldfile/2026/03/05/260306_1300.pdf)

3 月 14 日（土）発売開始の「ＪＲ・市電・市バス・シティビュー 乗りまわレールきっぷ」

【発売期間及び利用期間】

・2026 年 3 月 14 日（土）～2026 年 7 月 31 日（金）

【販売価格】

・大人 1,000円、小人 500 円

【有効期間】

・１日間

※「my route」アプリで購入後、「利用開始」した当日のみ有効

【利用可能エリア】

・JR：鹿児島中央駅～仙巌園駅

・鹿児島市交通局：市電・市バス・シティビュー全線

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【本件に関するお問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

Email：myroute_pr@globaltfs.com