日本人の睡眠時間は世界平均より21分短い - 世界睡眠デーにRenight（リナイト）が睡眠データを公開

Munice Inc.

AIと脳科学に基づくパーソナライズ型睡眠ソリューション「リナイト」（旧称：ナイトリー, 開発元：株式会社ムニス(https://munice.com/ja)）は、世界160万人以上が利用するサブスクリプション型の睡眠アプリです。ユーザーの1日の状態や生活パターン、睡眠中のデータを総合的に分析し、毎晩その人に最適な睡眠環境を提供します。これまでに日本のApp Storeヘルスケアカテゴリ1位を獲得し、151か国で「今日のApp（Today）」に選出されています。

同社は3月13日の世界睡眠デー（World Sleep Day）に合わせ、日本人ユーザーの睡眠満足度分析レポートを発表しました。

本レポートは、2025年2月から2026年2月までの約1年間にリナイトに蓄積された睡眠データを分析したものです。アンケート調査ではなく、ユーザーが毎晩記録した実測データをもとに、睡眠時間、就寝時刻、起床時刻、就寝前の活動、感情状態と睡眠満足度の関係を分析しました。

分析の結果、日本人ユーザーの平均睡眠時間は6時間38分で、リナイトの全体ユーザー平均より21分短いことが分かりました。また、睡眠満足度も6.67点（10点満点）と世界平均より低く、日本人の睡眠不足の傾向がデータから確認されました。

主な調査結果

・日本人の平均睡眠時間は6時間38分で、リナイトの世界ユーザー平均より21分短い

・睡眠満足度は6.67点（10点満点）で、世界ユーザー平均より0.53点低い

・7時間の睡眠が満足度の分岐点となり、6時間台から7時間に入ると睡眠満足度が大きく上昇

・就寝前の感情状態によって睡眠満足度に差が見られ、ポジティブな感情で眠った夜と憂うつな感情で眠った夜では満足度に0.81点の差（睡眠時間約2時間分に相当）

1. 日本人の睡眠の現状 - リナイト全体ユーザーとの比較

画像：日本人の睡眠現況 比較表

日本人ユーザーの睡眠データを日本以外のユーザー平均と比較しました。その結果、睡眠時間、就寝時刻、起床時刻、睡眠満足度 のすべての指標で日本人の数値が低いことがわかりました。

日本人は日本以外のユーザーに比べ27分早く就寝し、40分早く起床しています。睡眠時間は21分短く、睡眠満足度も0.53点低い結果です。

2.「7時間の壁」- 睡眠時間と満足度の関係

睡眠時間を30分単位で区切り満足度を比較した結果、7時間が満足度の分岐点となることがわかりました。

3. 就寝時刻 -24時（ 午前0時）前に就寝すると満足度が高い

- 睡眠時間が7時間を超えると、満足度は日本人全体平均（6.67点）を上回る- 6時間30分～7時間の区間で満足度が 6.67 → 6.83 へ上昇- この30分の上昇幅（+0.16）は、他の区間の約2倍に画像：7時間の壁

日付が変わる前に就寝した場合、満足度が最も高いことがわかりました。

- 21時就寝：満足度 6.86- 22時就寝：満足度 6.84- 23時就寝：満足度 6.80

一方、23時台から0時台にかけて満足度の低下幅が最も大きく（-0.12）、就寝時刻が遅くなるほど満足度は一貫して低下する傾向が見られました。

日本人の平均就寝時刻は午前1時06分です。就寝時刻を1時間早めるだけでも、睡眠満足度の改善が期待できます。

4. 起床時刻 - 遅く起きるほど満足度は高い

[画像：就寝時刻と満足度]

起床時刻ごとに満足度を比較した結果、起床時刻が遅いほど満足度が高くなる傾向が見られました。

特に、

- 7時台 → 8時台：+0.14- 8時台 → 9時台：+0.13

と大きく上昇しています。

日本人ユーザーの多くは6～7時台に起床していますが、この時間帯の満足度は平均を下回っています。これは、早く起きるほど睡眠時間が短くなりやすいことが影響していると考えられます。

5. 就寝前の活動 - 運動や散歩をした日は睡眠満足度が高い

画像：起床時刻と満足度

リナイトユーザーが就寝前に記録した15の活動について、睡眠満足度との関係を分析しました。

その結果、身体を動かした日の睡眠満足度が高い傾向が見られました。

満足度が高い活動（上位）

- 運動：6.95（+0.28）- 散歩：6.93（+0.27）- ストレッチ：6.82（+0.16）- 日記：6.82（+0.16）

一方で、以下の活動では満足度が平均を下回りました。

満足度が低い活動（下位）

- ニコチン：6.45（-0.21）- 飲酒：6.46（-0.21）- コーヒー：6.58（-0.09）- テレビ視聴：6.62（-0.05）

特に飲酒とニコチンは満足度が最も低く、平均より0.21点低い結果となりました。

画像：ポジティブな活動

6. お酒の逆説 - 睡眠時間は長くなるが、満足度は低下

画像：ネガティブな活動

飲酒と睡眠の関係を分析したところ、興味深い結果が見られました。

飲酒をした日の睡眠時間は、平均より12分長い結果となりました。一方で、睡眠満足度は6.46と、全体平均（6.67）より0.21点低い結果でした。

つまり、お酒を飲むと睡眠時間は長くなる傾向があるものの、睡眠の満足度は低下することが分かりました。

お酒は寝つきを早めることがありますが、睡眠の質を下げる可能性があると考えられます。これは「長く眠ったのにすっきりしない」と感じる経験とも一致します。

また、カフェインは睡眠時間を平均より15分短くする傾向が見られました。さらに、ニコチンを摂取するユーザーは平均より遅い午前1時30分頃に就寝する傾向があり、睡眠満足度も6.45と最も低い結果となりました。

画像：お酒の逆説

7．感情と睡眠満足度の関係

就寝前の感情状態と睡眠満足度の関係を分析したところ、感情の違いによって満足度に大きな差が生まれることが分かりました。

満足度が高い感情

- 幸福：7.09- 喜び：7.08- 満足：7.05- ときめき：7.00

満足度が低い感情

- 憂うつ：6.28- ストレス：6.41- 悲しみ：6.43- 不安：6.44- 緊張：6.49

最も満足度が高かった「幸福」と、最も低かった「憂うつ」の差は0.81点でした。これは、5時間睡眠と7時間睡眠の満足度差に相当する水準です。

この結果から、良い睡眠のためには睡眠時間だけでなく、就寝前の心理状態や日中の過ごし方も重要であることが示唆されます。

画像：ポジティブな感情

8．平日と週末 - 週末の「寝だめ」の落とし穴

画像：ネガティブな感情

曜日別に睡眠パターンを比較したところ、週末のほうが睡眠時間が長く、満足度も高いことが分かりました。

平日の平均睡眠時間は6時間34分（満足度6.62）、週末は6時間51分（満足度6.82）で、週末は17分長く眠り、満足度も0.21点高い結果となりました。

一方で、週末は就寝時刻と起床時刻の両方が遅くなる傾向があります。平日に不足した睡眠を週末に補おうとするものの、生活リズムが大きく変化すると、毎週時差ボケのような状態を体に生じさせる可能性があります。

そのため、睡眠時間を確保しながらも、就寝時刻と起床時刻はできるだけ一定に保つことが、翌週のコンディション維持につながると考えられます。

睡眠満足度を高める7つの習慣

画像：週末の睡眠パターン

リナイトの分析データから、睡眠満足度が高いユーザーに共通する生活習慣をまとめました。

1）7時間以上の睡眠を確保

7時間睡眠の満足度は6.83、6時間台の満足度は6.58でした。

現在の日本人の平均睡眠時間は6時間38分です。就寝時刻を約20分早めるだけでも、7時間睡眠に近づくことができます。

2）23時より前に就寝しましょう

22時に就寝した場合の満足度は6.84、0時以降に就寝した場合は6.68でした。

就寝が1時間遅くなるごとに、満足度は約0.10点低下する傾向が見られます。

日本人の平均就寝時刻は1時06分のため、まずは1時間早く眠ることから始めるのがおすすめです。

3）夕方に軽い運動や散歩を取り入れましょう

就寝前の活動の中で、運動（6.95）と散歩（6.93）は睡眠満足度が最も高い結果となりました。

20～30分程度の軽い運動でも効果が期待できます。



4）ストレッチや日記で1日を締めくくりましょう

ストレッチと日記はどちらも満足度6.82（+0.16）と高い結果でした。

就寝前に5～10分程度のリラックス習慣を取り入れることがポイントです。

読書（6.79）も良い選択です。



5）就寝前の飲酒は控えめにしましょう

飲酒をした日の睡眠時間は平均より12分長いものの、満足度は6.46（-0.21）と最も低い結果でした。

お酒は睡眠の質を下げる可能性があります。週に数日は休肝日を設けることがおすすめです。



6）カフェインとニコチンを減らしましょう

カフェインは睡眠時間を平均より15分短くする傾向が見られました。

また、ニコチンの摂取は就寝時刻が遅くなる傾向があり、睡眠満足度も平均より0.21点低い結果でした。

午後2時以降はカフェインを控え、就寝前は喫煙を避けることが望ましいと考えられます。



7）穏やかな気持ちで眠りにつきましょう

就寝前の感情状態によって睡眠満足度は大きく変わります。

ポジティブな感情の満足度は 7.09、憂うつな状態では 6.28 と、0.81点の差が見られました。これは 睡眠時間約2時間分に相当します。就寝前に感謝していることを思い浮かべるなど、気持ちを落ち着ける習慣も効果的です。

睡眠満足度が最も高かった習慣の組み合わせ

22時前の就寝、7時間以上の睡眠、夕方の散歩や運動、そしてポジティブな気持ちで眠りにつくこと

詳細

「リナイト 日本人睡眠満足度分析レポート 2026」の詳細は、下記リンクよりご確認いただけます。

https://renight.com/ja/sleep-reports/2026-world-sleep-day-report

Renight（リナイト）について

リナイトは、AIと脳科学に基づく超パーソナライズ睡眠ソリューションです。ユーザーの1日の状態、生活パターン、睡眠中のデータを総合的に分析し、毎晩最適な睡眠環境を提供するサブスクリプション型の睡眠アプリです。

- 世界160万人のユーザー- 日本App Storeヘルスケア部門1位- 151カ国で「今日のApp」に選出- 深い睡眠が2倍に向上（実証済み）

リナイトは、単に睡眠をサポートするだけではなく、夜を回復の時間として捉え直します。

画像：リナイト アプリ

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC-%E8%B5%B7%E5%BA%8A-%E7%9D%A1%E7%9C%A0-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0-%E7%9E%91%E6%83%B3/id1619362440)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.munice.miraclenight_android&hl=ja)

分析概要

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

- データ期間：2025年2月～2026年2月- 分析対象：リナイト日本人ユーザーの睡眠データ- 分析方法：睡眠時間・時刻・活動・感情別の満足度クロス分析- 満足度指標：起床直後にユーザーが1～10点で自己評価

株式会社ムニス (Munice Inc.)