【ウェビナー3/19開催】2026年最新版　ブランド戦略は、成功事例を真似ても上手くいかない？～ 実践企業に学ぶ、ブランド構築と守り方 ～

株式会社エフェクチュアル株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、事業成長とブランド戦略の関係をテーマとしたオンラインウェビナー 「2026年最新版 ブランド戦略は、成功事例を真似ても上手くいかない？～ 実践企業に学ぶ、ブランド構築と守り方 ～」 を2026年3月19日（木）に開催いたします。参加費は無料です。本セミナーでは、株式会社マテリアルデジタル、株式会社エブリーと共に、売上拡大の過程で企業が直面するブランド戦略の意思決定について、当事者と第三者双方の視点から解説します。

■ 開催背景

売上が拡大し、事業規模が大きくなるほど、企業の意思決定が売上やブランド価値に与える影響は大きくなります。

一方で、多くの企業では

・売上を伸ばす施策が将来のブランドにどのような影響を与えるのか判断しづらい

・事業拡大の過程で、部門ごとに意思決定の基準が少しずつズレてしまう

・成功体験を前提とした施策が再現性のある戦略なのか判断できない

といった課題を抱えています。

特に、売上が伸び続けている企業ほど

「この判断の積み重ねが本当に正しいのか」

という確信を持ちづらくなるケースも少なくありません。

本ウェビナーでは、売上100億円規模の事業成長を見据える企業に向けて、

売上拡大とブランド価値を両立させるための意思決定の考え方を整理します。





■ 開催概要

2026年最新版：ブランド戦略は、成功事例を真似ても上手くいかない？

～ 実践企業に学ぶ、ブランド構築と守り方 ～

日時：2026年3月19日（木）

形式：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

申込URL

https://service.effectual.co.jp/event/conference_20260319?organizationId=2476

■登壇者

株式会社エブリー

前沢 力

MOMENTHマーケティング事業部 副部長

1990年生まれ35歳。横浜国立大学卒業後JCOM入社→エムスリーグループ→グノシーで広告事業を牽引し、子会社立ち上げも行う。AnyMindで多数のSNSアカウントをグロース。現職のエブリーでは多くのCLのインフルエンサーマーケを成功させ、SNSマーケティング全般に圧倒的な強みを持つ。個人でのインフルエンサー活動も行い総フォロワー数7.3万人。投手として現在最高球速150km/hの現役インフルエンサー。

株式会社マテリアルデジタル

川端 康介 取締役

2004年、EC事業スタートアップに参画。コミュニケーションデザイン/プロモーション/プロダクト開発などの知見と技術をベースに2010年、株式会社nano colorを設立。10年以上EC業界にて顧客コミュニケーションや事業戦略を軸としたクリエイティブコンサルティングを支援。可視化されるデータとその背景にある人間心理やインサイト、ニーズを構造化し、顧客コミュニケーションとして最適な広告クリエイティブを機能させることを得意とする。

株式会社エフェクチュアル

執行役員CSO

渡邉 陽介

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに入社。 WEBリスクマネジメントにおける企業広報支援の提案コンサルティングや、WEBマーケティングサービスを中心とする店舗集客の支援を担当し、企業規模や業界を問わずこれまで約700社のクライアントにサービスを提供。その他セミナー登壇や講演によるマーケティング活動、新規事業の立ち上げも行う。2022年8月より執行役員に就任。

■ 株式会社エフェクチュアルとは

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客の最大化を支援するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社エフェクチュアル

TEL：03-6447-2175

E-mail：marketing-group@effectual.co.jp

お問合せフォーム：https://effectual.co.jp/contact/