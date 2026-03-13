TOTEMEが、阪急うめだ本店に国内初となるストアをオープン

Seiya Nakamura 2.24株式会社

APRIL 2026

4月1日、スウェーデンのファッションハウス「TOTEME（トーテム）」は、阪急うめだ本店 3F モードに国内初となるストアをオープンいたします。

TOTEME SS26 Look 01Clip croco-embossed top handle black

ブランドのモノグラムを想起させるシグネチャーのブラック＆ホワイトのグラフィックウォールに包まれたセミオープンの空間は、カラーブロッキングや素材のコントラストを通して、TOTEMEの空間演出に対するアプローチを体現しています。モノクロームの空間に露出したレンガが温かみと奥行きを添え、フレンチゼブラ柄のファブリックを張ったカスタムシートがアクセントに。さらに、ポリッシュ仕上げのステンレススチールレールや曲線を描くシェルフが、洗練されたブランドの世界観を完成させます。

店内では、レディ・トゥ・ウェアをはじめ、バッグ、シューズ、アクセサリーまで、2026年春夏コレクションのワードローブをご覧いただけます。

「Summer cotton trench（サマーコットントレンチ）」「Draped satin trench（ドレープドサテントレンチ）」「Cowl neck blouse（カウルネックブラウス）」「Crinkled knit skirt / tank / dress（クリンクルドニットスカート / タンク / ドレス）」などのキーアイテムに加え、ブランドを象徴する T-Lock バッグやモノグラムシルクパジャマもラインナップいたします。

なお、オープンに先立ち、3月25日（水）から31日（火）までの1週間限定でポップアップを開催し、空間とコレクションをいち早くご紹介いたします。

STORE INFORMATION

阪急うめだ本店 3階 モード

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

TEL: 06-6361-1381（代表）

POP-UP INFORMATION

阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ31

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

2026年3月25日（水）- 3月31日（火）

ABOUT TOTEME

TOTEMEは、スカンジナビアの感性と現代的な視点を基盤としたスウェーデン発のファッションハウスです。女性が担うさまざまな役割や、実際の生活の中での装い方への理解をもとに、素材やフォルムにフォーカスした象徴的なデザインを生み出しています。ワードローブの普遍的なアイテムを女性の視点から再解釈し、上質な素材、豊かなテクスチャー、グラフィカルなシルエットで表現。コレクションは厳選された編集、ビジュアル、空間を通して提示され、明確で意志あるスタイルを提案しています。

TOTEMEは2014年、Elin Kling（エリン・クリング） と Karl Lindman（カール・リンドマン） により設立されました。ストックホルムのアトリエを拠点に、レディ・トゥ・ウェア、シューズ、バッグ、アクセサリー、ジュエリーまで幅広いコレクションを展開しています。



Instagram: ＠toteme(https://www.instagram.com/toteme/) / Website: https://int.toteme.com/