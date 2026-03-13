【次世代ダンサー募集】100年後をイメージしたダンスを投稿しよう！歌舞伎町の大型ビジョン放映＆ステージ出演のチャンス

IYS株式会社

2026年4月25日（土）に新宿・歌舞伎町で初開催する体験型サイエンスフィクション・フェス「LOOP 2126 ∞prelude∞」では、現在、作品公募（オープンコール）を実施しています。

今回募集するのは、「100年後の鼓動、身体で刻むメッセージ」をテーマとしたダンスパフォーマンスです。応募締切は2026年3月30日（月）正午12:00です。

選出された作品は、イベント当日に東急歌舞伎町タワー内「KABUKICHO TOWER VISION」で上映されます。また、当日来場可能な方には「KABUKICHO TOWER STAGE」にてダンスパフォーマンスをご披露いただく予定です。なお、映像上映のみでの参加も可能です。

■ダンス部門

その他の部門は、本イベント公式HP（https://www.loop8fest.com/）をご覧ください。

本部門では、「100年後の鼓動、身体で刻むメッセージ」をテーマに、未来への感情、問い、ビジョンをダンスという身体表現を通して表現するパフォーマンスを募集します。ジャンルは不問とし、指定音源『SIO LOOP∞』を使用した動画を応募条件とします。

※【指定音源】※使用必須

「SIO LOOP∞」（作詞・作曲：SIO） 配信プラットフォーム：APPLE MUSIC、Spotify

https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1058044

＜募集概要＞

・応募締切：3月30日(月) 正午12:00まで

・評価基準：独創性、完成度、未来性

＜応募方法＞

応募はInstagramまたはTikTokによる投稿形式となります。以下の応募ステップをすべて完了することで、応募受理となります。Instagram、TikTokいずれのSNSからの応募も可能です。

【Instagramから応募】

１.公式アカウント（@loopfest.jp(http://loopfest.jp)）をフォロー

２.アンバサダーSIO（@sio_loop8(https://www.instagram.com/sio_loop8/)）をフォロー

３.下記のハッシュタグをつけて投稿

【TikTokから応募】

１.アンバサダーSIO（@sio_loop8(https://www.instagram.com/sio_loop8/)）をフォロー

２.下記のハッシュタグをつけて投稿

【指定ハッシュタグ】

応募の際は、必ず以下の2つをキャプションに記載してください。

#LOOP2126TOKYO(https://www.instagram.com/explore/tags/LOOP2126TOKYO/)

#LOOP2126DANCE(https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23loop2126dance)

■選出作品の発表について

＜展示・発表形式（選択可）＞

１. 歌舞伎町タワーステージでの直接パフォーマンス

２. 大型ビジョンでダンスパフォーマンス動画を投影

審査員により選出された方には、2026年4月3日（金）までにご連絡いたします。選出作品はイベント当日、大型ビジョン等を含むイベント演出内で紹介させていただく予定です。

※展示・発表方法は作品内容や会場構成により調整される場合があります。公式HPより注意事項をご確認の上、ご応募ください。

■開催概要

⚪︎イベント名：LOOP 2126 ∞prelude∞（ループ ニイイチニイロク プレリュード）

⚪︎開催日：2026年4月25日（土）

⚪︎開催時間：昼の部 14:00～20:00／夜の部 23:00～4:30（二部構成）

⚪︎開催場所：東京都新宿区 歌舞伎町エリア一帯 東急歌舞伎町タワー ほか ※一部プログラムはZEROTOKYOにて実施予定

⚪︎公式HP：https://www.loop8fest.com

⚪︎ZEROTOKYO イベントHP：https://zerotokyo.jp/event/loop-2126-prelude-0425/

⚪︎主催：IYS株式会社

【出演者（夜の部）】

Nastia（ナスティア）、RISA TANIGUCHI（リサ・タニグチ）、MEGURU（メグル）

夜の部チケット（ZAIKO）：https://loop8fest.zaiko.io/e/loop2126(https://loop8fest.zaiko.io/e/loop2126)

※昼の部は無料でご参加いただけます。

本イベントでは、共に盛り上げてくださるメディアパートナー様を広く募集しております。協力内容や特典の詳細は、以下の資料（PDF）よりご確認いただけます。

■IYS株式会社（https://www.iysmedia.com/(https://www.iysmedia.com/)）

https://prtimes.jp/a/?f=d175306-13-7d9287e106236a2b2538816236f9e335.pdf

IYS株式会社は、日本が持つ優れたIP（知的財産）を、最先端のデジタル技術とグローバルな視点を掛け合わせ、世界へと展開することを目的としたエンターテインメントカンパニーです。



2024年の創業以来、「日本の良いIPを世界に届ける」というミッションのもと、芸能・音楽・映像・出版・デジタルコンテンツなど、エンターテインメント領域全体を横断する事業を展開しています。芸能人関連の商標ビジネスや制作事業、書籍・漫画・動画コンテンツ、レコード会社が保有するIPなど、投資および事業領域は多岐にわたります。



また、Alibaba EntertainmentおよびIMS Group（Inmyshow Digital Technology Group）といった、エンターテインメントおよびデジタル分野で実績を持つ企業グループの知見とネットワークを背景に、国内外のパートナー企業との連携や共同プロジェクトを通じて、IPの可能性を拡張し続けています。

企業名：IYS株式会社

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目５－７ TOC有明イーストタワー１５階

設立：2024年1月16日

資本金：1億

URL：https://www.iysmedia.com/



