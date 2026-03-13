法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供を開始

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、法人向け電力供給サービスの新たなオプションとして、当社の蓄電システムを初期投資実質0円*1で導入できる「バッテリーオプション」（以下「本オプション」）の提供を本日より開始いたします。

サービス概要

本オプションは、当社の法人向け電力小売メニュー（アドバンス・セミフラット・フラット・市場連動プラン）にご加入いただいたお客様を対象としています。高圧・特別高圧の電力契約をお持ちの中大型店舗や工場などの施設に対して、当社が製造する定置用蓄電システムを導入することができます。

お客様の敷地内に設置した蓄電システムは、平時と非常時でそれぞれ以下のように活用されます

平時：お客様はこれまでと同様に電力をご利用いただけます。蓄電システムの運用は当社がすべて行うため、お客様側での日常的な運用作業は一切不要です。

非常時：自然災害等による停電が発生した際には、蓄電システムの自立運転機能により、店舗や工場の運営に必要な電力を供給します。

蓄電システムの施工・保守および運用はすべて当社が担います。お客様に専門知識や運用の手間は一切かからず、車1台分程度のスペースから設置可能です。

「バッテリーオプション」について- 対象顧客：高圧・特別高圧の電力契約をお持ちの法人- 対象プラン：当社が提供する全ての電力小売メニュー（アドバンス・セミフラット・フラット・市場連動プラン）- 提供エリア：上記小売メニュー提供エリア（沖縄を除く全国9エリア）- 蓄電システム：中型蓄電システム「PowerX Cube 360」（公称容量：358 kWh）※大規模な商業施設や工場に対しては、大型蓄電システムの設置をご提案します。- 導入費用：蓄電システムの設置にはリース契約が必要です。月額リース料金相当額を電力利用料金から差し引くことで、お客様の実質的な追加負担が発生しない仕組みを採用します。

本サービスの契約条件等、詳細につきましては、当社の法人向け電力小売メニューのお見積もりと合わせてご提案させていただきます。

当社の取り組み

当社は今後もミッションである「日本のエネルギー自給率の向上」の実現に向け、電力需要家への蓄電システムの普及を製品・サービスの両面から推進してまいります。分散型の調整力リソースの拡大を通じて、再生可能エネルギー拡大フェーズにおける電力系統の安定化に貢献します。

*1 蓄電システムの設置にはリース契約が必要です。月額リース料金相当額を電力利用料金から差し引くことで、お客様の実質的な追加負担が発生しない仕組みです。

本サービスに関するお問い合わせはこちら :https://power-x.jp/energy/supply/contact