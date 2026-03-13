ライフネット生命保険 5年連続「健康経営優良法人2026」に認定

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、経済産業省と日本健康会議が運営する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026」に認定されたことをお知らせします。

■ライフネット生命の健康経営宣言

ライフネット生命は、お客さま一人ひとりの生き方を応援する企業であるために、心身ともに最高のコンディションで業務に取り組むための健康づくりを推進しています。いきいきと働き、笑顔のあふれる会社となることを目指して「ライフネット生命の健康経営宣言」を定めています。

このたびの認定を励みに、今後も全役職員を対象とした研修や定期的なモニタリングの実施などによるヘルスリテラシーの向上や健康増進対策を行い、全社的に健康経営を推進する体制を強化し、各種健康施策を推し進めてまいります。

・ライフネット生命の健康経営宣言：https://www.lifenet-seimei.co.jp/policy/health/

■健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、社内外から評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

健康経営推進検討会（日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

第10回となる今回、当社が属する「中小規模法人部門」では23,085法人が「健康経営優良法人2026」としての認定を受けました。

・ACTION! 健康経営：https://kenko-keiei.jp/

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。