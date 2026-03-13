2026年3月13日(金) 『「東方LostWord」キャラクタービジュアルファンブック』予約受付開始！【タブリエ・マーケティング株式会社】
3月13日(金)より《「東方LostWord」キャラクタービジュアルファンブック》予約受付を開始
『東方Project』を原作とした公認二次創作スマホRPG「東方LostWord」に登場する数多のキャラクタービジュアルがこの1冊に!!
700点以上のイラストを収録した「東方LostWord」初のビジュアルファンブックがついに登場です。
2026年3月13日(金)より、東方やおよろず商店(運営：タブリエ・マーケティング株式会社)をはじめ、
〇アニメイト
〇ゲーマーズ
〇GEE!STORE(ジーストア)
〇書泉・芳林堂書店
〇ブシロード オンラインストア
〇メロンブックス
〇WonderGOO
ほかにて予約受付が開始となります。
また、一部店舗にて「店舗特典」や「応援店舗特典」もラインナップいたします。
詳しくは博麗神社崇敬会WEBサイトより、ぜひご覧ください。
■商品情報
カバーデザイン
「東方LostWord」
キャラクタービジュアルファンブック
発売日：2026年5月29日
価格：3,200円(税込3,520円)
仕様：A4判,フルカラー,208P
【発行・発売】株式会社ブシロードワークス
【販売】タブリエ・マーケティング株式会社
【企画支援】株式会社A-WORKS
〇詳細はこちら
・博麗神社崇敬会／『東方LostWord』キャラクタービジュアルファンブック 発売決定！！
https://hakurei-sukeikai.com/touhoulostword-visualfanbook/(https://hakurei-sukeikai.com/touhoulostword-visualfanbook/?utm_id=acj72bee&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2603touhouLW_book)
■特典情報
特典情報
〇お取り扱い店舗様一覧
＜店舗特典＞
アニメイト 一部店舗
ゲーマーズ 一部店舗
書泉・芳林堂書店 一部店舗
GEE!STORE(ジーストア) 一部店舗
東方やおよろず商店
ブシロード オンラインストア
メロンブックス一部店舗
WonderGOO 一部店舗
＜応援店特典＞
アキバホビー 一部店舗
アニメ二クス
あみあみ 一部店舗
喜久屋書店 一部店舗
とらのあな 一部店舗
ライオン堂
リングサーチ COSPA DEPOT 店
WonderGOO 一部店舗
〇詳細はこちら
・博麗神社崇敬会／『東方LostWord』キャラクタービジュアルファンブック 発売決定！！
https://hakurei-sukeikai.com/touhoulostword-visualfanbook/(https://hakurei-sukeikai.com/touhoulostword-visualfanbook/?utm_id=acj72bee&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2603touhouLW_book)
◇関連ページURL◇
・博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店)公式X https://x.com/hakurei_sukei(https://shop.hakurei-sukeikai.com/event/id/27431?utm_id=2f111tmn&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2603touhouLW_book)
・東方やおよろず商店WEBサイト https://shop.hakurei-sukeikai.com/
◇権利表記◇
(C)上海アリス幻樂団(C)GOOD SMILE COMPANY, INC./NextNinja Co., Ltd.
東方LostWordは『東方Project』を原作とした公認二次創作作品です。
「東方Project」とは？
「東方Project」とは、ＺＵＮ氏が主宰する同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作している「弾幕系シューティングゲーム」を中心とした世界観および作品群、著作物などを指す。
ＺＵＮ氏が生み出す設定や世界観などの活動全般を「東方Project」と指す場合もある。
架空世界「幻想郷」を舞台とし、独特のキャラクターたちが織り成す魅力的かつ重厚な世界観は多くのファンを魅了しています。