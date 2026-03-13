サグリ、「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」を取得

サグリ株式会社

衛星データとAIを活用し、農業と環境の課題解決を目指すサグリ株式会社（本社：兵庫県丹波市、代表取締役CEO：坪井俊輔、以下「サグリ」）は、農林水産省より「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書（以下「取組証明書」）」が、サグリが提供する以下３つのサービスに対して発行されたことをお知らせいたします。

本制度は、企業等により農山漁村の課題解決に向けた取組が行われ、その取組が今後も継続する見込であることを国が証明する制度です。

今回、令和８年３月13日（金）に山本農林水産大臣政務官より取組証明書が授与され、その後「農林水産省『農山漁村』経済・生活環境創生プラットフォーム 第３回シンポジウム（以下「シンポジウム」）」にて公表・表彰されました。

証明書授与式の様子１.証明書授与式の様子２.

農水省HP：

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate.html

今回取得した取組証明書

■取組１.

耕作放棄地を検出する農地パトロールアプリ「アクタバ」

耕作放棄地を検出する農地パトロールアプリ。パトロール人員の割り当てや、進捗・判定結果の管理ができます。これまで自治体が目視で行っていた農地のチェック業務を効率化します。

証明書：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate/attach/pdf/r7_shutoku-36.pdf

参考 ：https://sagri.tokyo/actaba/

■取組２.

作物の種類を検出する作付け調査用アプリ「デタバ」

作物の種類を検出する作付け調査用アプリ。パトロール人員の割り当てや、進捗・判定結果の管理ができます。作付けされた作物を目視確認する自治体の業務を大幅に効率化します。

証明書：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate/attach/pdf/r7_shutoku-35.pdf

参考 ：https://sagri.tokyo/detaba/

■取組３.

農地マッチングサービス「ニナタバ」

農地所有者と作り手・担い手を繋げる農地マッチングサービス。衛星データ解析とGIS技術を用いて、点在する農地を検出し、大規模なプランニングを行うことで、主に大規模農家と地権者のマッチングを図っています。

証明書：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate/attach/pdf/r7_shutoku-34.pdf

参考 ：https://ninataba.jp/

農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書とは

農林水産省では、農山漁村においてインパクトの創出に貢献した取組を行う企業等の貢献を、国が証明する制度の創設を進めています。

本制度は、その第一歩として、企業等により農山漁村の課題解決に向けた取組が行われていることを農林水産省が証明し、「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」として発行するものです。

詳細は農林水産省のHPをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate.html

農林水産省プレスリリース：

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/251024.html

今後もサグリは、衛星データとAIを活用した技術開発とサービス提供を通じて、農地の有効活用や農業の持続可能性の向上に取り組み、農山漁村地域の課題解決と地域の持続的な発展に貢献してまいります。

■サグリ株式会社について

サグリ株式会社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに掲げ、2018年に兵庫県で創業した岐阜大学発のインパクトスタートアップです。AIを用いた衛星データ解析技術を主軸に、農業や地球環境の課題解決を目指して、耕作放棄地を検知する農地パトロールアプリ「アクタバ」、作付け予測をする農地パトロールアプリ「デタバ」、土壌分析ができる営農アプリ「Sagri」などのサービスを提供しています。第6回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞しました。

□会社概要

本社住所：兵庫県丹波市氷上町常楽725-1

代表者：坪井 俊輔

設立年月日：2018年6月14日

ホームページ：https://sagri.tokyo/