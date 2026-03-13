「ahamo→MAXのりかえ割」の提供を開始

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、料金プラン「ahamo」を1年以上※1ご利用のお客さまが、

「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」にご契約プランを変更いただくことで、最大12か月間※2、月額料金が割り引きされる「ahamo→MAXのりかえ割」（以下、本特典）の提供を2026年3月

17日（火）から開始します。

本特典では、「ドコモ MAX」なら最大2,750円（税込）、「ドコモ ポイ活 MAX」なら2,200円（税

込）を、月額料金から最大12か月間※2割り引きます。

本特典は、「ahamo」をご契約から1年以上※1ご利用のお客さまが対象です。「ドコモ MAX」または

「ドコモ ポイ活 MAX」にプランを変更いただくことで、「ドコモ MAX」なら最大2,750円（税込）、

「ドコモ ポイ活 MAX」なら2,200円（税込）を月額料金から最大12か月間※2割り引きます。さら

に、本特典と合わせて「みんなドコモ割（3回線以上）※3」「dカードお支払割※4」「ドコモ光セッ

ト割※5/home 5G セット割※5」「長期利用割※6」「ドコモでんきセット割※7」を適用した場合、「ドコモ MAX」が月額2,398円（税込）からご利用いただけ、「ドコモ ポイ活 MAX」は「ドコモ ポイ活 MAX特典」を適用することで、実質月額748円（税込）からご利用になれます。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」は、「Lemino※8」「d アニメストア」「DAZN for docomo※9」「NBA docomo」の4サービスから最大2サービスを追加料金なしでお楽しみいただける「選べる特典」がご利用いただけます。さらに、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご利用のお客さまを対象に、人気アーティストのライブチケットの先行販売や限定グッズの抽選プレゼント、限定イベントの実施など「特別な体験価値」特典も提供しています。この機会に、本特典をご利用いただき「ドコモ

MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ならではの体験をおトクにお楽しみください。

本特典に関する詳細は別紙またはホームページをご確認ください。

＜「ahamo→MAXのりかえ割」＞

https://ahamo.com/special/lp/max_cp/index.html

ドコモは、「ahamo→MAXのりかえ割」の提供を通じて、お客さまのニーズにお応えするとともに、

お客さま一人一人へ新たな体験や価値を提供してまいります。

※1 「ahamo」契約開始日翌日を1日目とカウントし、「ahamo」を1年（365日）以上ご契約している方が対象となります。

※2 お申込み日にかかわらず、初回適用月を1か月目として起算し、月額料金を最大12か月間割り引きします。

※3 同一「ファミリー割引」グループ内における音声通話が可能な料金プラン（2in1、キッズケータイプラス、キッズケータイ

プランを除く）契約回線がカウント対象となります。

※4 各ご利用月の末日時点でご利用料金のお支払い方法を「dカード」「dカード GOLD」「dカードPLATINUM（家族カード含

む）」に設定（一括請求グループは代表回線での設定）をされている方が対象です。

※5 同一「ファミリー割引」グループ内での「ドコモ光」「home 5G」のご契約が必要となり、別途費用がかかります。

※6 ドコモのご利用継続期間が20年以上のお客さまは220円／月、10年以上のお客さまは110円／月を月額料金から割り引き ます。

※7 同一「ファミリー割引」グループ内での「ドコモでんき」のご契約が必要となり、別途費用がかかります。各エリアの料金

については「ドコモでんき」サイトの料金単価表（https://denki.docomo.ne.jp/plan/price/）をご確認ください。な

お、「ドコモでんきセット割」は法人名義のお客さまは対象外です。

※8 一部個別課金が必要なコンテンツがございます。

※9 追加有料コンテンツの取り扱いはございません。

※ 「ahamo→MAXのりかえ割」の適用は、1回線につき1回のみです。

※ 「ahamo→MAXのりかえ割」が適用終了または廃止された場合、受付期間中であっても再適用することはできません。

※ 記載の金額は全て税込です。

【別紙】

「ahamo→MAXのりかえ割」の概要

1. 受付期間

2026年3月17日（火）午前9時00分 ～ 終了日未定

※終了日については、「ドコモのホームページ」でお知らせします。

2. 適用条件

3. 「ahamo→MAXのりかえ割」適用イメージ

4. 受付チャネル

ドコモショップ/量販店/一般販売店、ドコモオンラインショップ、ドコモオンライン手続き、ドコモ

インフォメーションセンター

※1 「ahamo」契約開始日翌日を1日目とカウントし、「ahamo」を1年（365日）以上ご契約している方が対象となります。

※2 お申込み日にかかわらず、初回適用月を1か月目として起算し、月額料金を最大12か月間割り引きします。

※3 同一「ファミリー割引」グループ内における音声通話が可能な料金プラン（2in1、キッズケータイプラス、キッズケータイ

プランを除く）契約回線が カウント対象となります。

※4 各ご利用月の末日時点でご利用料金のお支払い方法を「dカード」「dカード GOLD」「dカードPLATINUM（家族カード含

む）」に設定（一括請求グループは代表回線での設定）をされている方が対象です。

※5 同一「ファミリー割引」グループ内での「ドコモ光」「home 5G」のご契約が必要となり、別途費用がかかります。

※6 ドコモのご利用継続期間が20年以上のお客さまは220円／月、10年以上のお客さまは110円／月を月額料金から割り引き

ます。

※7 同一「ファミリー割引」グループ内での「ドコモでんき」のご契約が必要となり、別途費用がかかります。各エリアの料金

については「ドコモでんき」サイトの料金単価表（https://denki.docomo.ne.jp/plan/price/）をご確認ください。な

お、「ドコモでんきセット割」は法人名義のお客さまは対象外です。

※ 「ahamo→MAXのりかえ割」の適用は、1回線につき1回のみです。

※ 「ahamo→MAXのりかえ割」が適用終了または廃止された場合、受付期間中であっても再適用することはできません。

※ 記載の金額は全て税込です。