株式会社ストラテジックキャピタル

現在、SNS等で、当社及び当社役職員名を騙った投資詐欺の疑いがある事案が発生しております。

当社及び当社役職員は、一般のお客さまに対する投資勧誘や投資助言、資金募集、振込依頼等を一切行っておりません。

不審な連絡には応じず、金銭の送金は行わないでください。

被害またはその恐れがある場合は、警察および送金先金融機関へ速やかにご相談ください。



株式会社ストラテジックキャピタル 公式HP

https://stracap.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-106-fc00986ed09a4509e9061bd655847386.pdf株式会社ストラテジックキャピタル

会社経営陣との対話や株主の権利行使などを通じて、企業・株主価値の向上を目指します。