【高精度産業翻訳AI「T-4OO」アップデートのお知らせ】標準デザインUIに「人手翻訳」機能を追加

株式会社ロゼッタ

株式会社メタリアルグループで、国内市場No.1※のAI翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、2026年3月13日、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」において、標準デザインUIに新たに「人手翻訳」機能を追加したことをお知らせします。

本アップデートにより、従来は旧デザインUIからのみ利用可能だった「人手翻訳」サービスを、標準デザインUI上からもシームレスに利用できるようになりました。

■標準デザインUIから「人手翻訳」の利用が可能に

「T-4OO」では、従来から「人手翻訳」サービスが備わっています。「人手翻訳」とは、プロ翻訳者による翻訳や、ポストエディット（機械翻訳後にプロ翻訳者による修正作業を実施する）などの高品質な翻訳を依頼できるサービスです。

これまで「人手翻訳」は、「旧デザイン」のUIのみからご利用いただくことが可能でしたが、今回のアップデートで「標準デザイン」からもご利用いただけるようになりました。

■「人手翻訳」の利用に関する手順

標準デザインUIから「人手翻訳」を利用する際は、以下の手順で簡単に依頼が可能です。

- グローバルメニューから「人手翻訳」を選択- 翻訳対象ファイルをアップロードし、翻訳言語・リファレンスを設定- 翻訳会社を選択し、見積もりを依頼- グローバルメニューの「履歴」から人手翻訳履歴の依頼ステータス画面に移動- 見積もり内容に問題がなければ、発注

（確認事項があれば同じ画面で翻訳会社とのやり取りが可能です）

翻訳会社への発注には手間が伴いますが、T-4OOの「人手翻訳」なら、定型フォーマットに必要事項を入力するだけで、発注から納品までをスムーズに完結できます。

■翻訳業務の負担軽減と品質向上を両立

機械翻訳後の編集体制が整っていない場合や、編集に工数を割けない場合にも導入しやすく、さらに、高精度な翻訳が求められる重要文書においても、「T-4OO」の人手翻訳機能を活用することで、品質とスピードを両立した翻訳環境を構築できます。

多くのユーザーから「発注から納品までがスムーズ」「管理がしやすい」といった評価をいただいており、今後さらなる活用が期待されています。

■「T-4OO」開発責任者 篠田 篤典（しのだ あつのり） コメント：

「これまで「T-4OO」では、翻訳精度と使いやすさの両立を重視し、標準デザインUIへの刷新を進めてきました。今回、「人手翻訳」機能も同じUIから利用できるようになったことで、機械翻訳からプロ翻訳者への依頼までを迷わず行える環境が整いました。

今後も、実際の現場の声を反映しながら、翻訳業務全体の生産性向上に貢献してまいります」

■今後も継続的な機能改善を推進

「T-4OO」は、ユーザーの声をもとに、UI・機能の改善を継続的に行っています。今後も、翻訳業務のさらなる効率化と品質向上を支援するアップデートを順次提供してまいります。

【T-4OO（ティーフォーオーオー）について】

「T-4OO」は、専門文書や社内用語を再現するカスタマイズ性と、生成AIによる訳文の流暢さを融合した高精度産業翻訳AIです。従来の産業翻訳・専門翻訳と異なり、ユーザー自身が高額の専用エンジンを構築することなく、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する「高精度翻訳」モードが好評をいただいています。

専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」：https://www.rozetta.jp/t4oo/

無料トライアルのお問い合わせはこちら：https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI翻訳および専門文書AIの開発・運営

※1 ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測）