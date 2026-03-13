大好評「かしわめし」実演販売イベント、追加開催決定！

株式会社東筑軒

株式会社東筑軒（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：山内 裕太）は、2026年3月11日（水）より福岡・天神の新天町商店街内「交流文化創造拠点HiRaKu（ひらく）」にて開催中の特別実演販売イベントにおいて、初日・2日目ともに販売時間を待たずに完売したことを受け、追加開催を決定いたしました。

追加日程は、3月17日（水）、18日（木）、および翌週の3月24日（水）、25日（木）の計4日間にわたります。第2弾として、再び「1日限定200食」のプレミアムな伝統の味をご提供いたします。

◆ 企画の背景：天神で味わう「旅情」と「伝統」の体験価値

大正10年の創業以来、変わらぬ味で福岡県民に愛され続けている東筑軒の「かしわめし」。

今回は、単なるお弁当の販売ではなく、「折尾駅のホームで立ち売りから買う」という“体験”そのものをお届けしたいという想いから、新天町商店街の人々の交差点である「HiRaKu」を駅のホームに見立てて実施いたします。

１．伝統文化を「体験」として提供するイノベーション

本イベントの最大の特徴は、効率化が進む現代において、あえてアナログな「立ち売り」という販売スタイルを再現している点です。折尾駅のホームで受け継がれてきた伝統を、福岡の中心地・天神という異空間で展開することで、既存のファンのみならず、伝統を知らない若い世代にも「新鮮なエンターテインメント」として価値を提供しています。

２．市場ニーズ：都市部で求められる「本物」と「郷愁」

移動の制限や変化の激しい社会の中で、多くの消費者は「変わらないもの」や「旅の情緒」を求めています。北九州のソウルフードとして名高い「かしわめし」を、駅の臨場感とともに提供する本企画は、ビジネスパーソンから買い物客まで、日常の中で手軽に非日常を味わいたいというニーズに合致し、初日からの大反響に繋がりました。

3．本イベントの特長

・折尾駅名物「立ち売り」パフォーマンスの再現

特定日には、現役の立売販売員が独特の節回し「べんと～、べんと～」と呼び込みを行います。

SNS映えする昭和レトロな姿は必見です。

立売小南

立売小南

・「COMI×TEN」ラジオコラボによる臨場感の演出

地域コミュニティFMのラジオCMを会場で放送。

肉声の呼び込みと重なり合い、活気ある「駅のホーム」を聴覚でも演出します。

・【1日200食限定】出来たてのプレミアム販売

品質と鮮度を追求するため、毎日200食限定。出来たての伝統の味をスピーディーにご提供します。

かしわめし大

かしわめし小

・大好評「かしわおにぎり」と「からあげ」のコラボ

鶏の出汁で炊き上げたかしわめしおにぎりと唐揚げのコラボをお楽しみいただけます。

おにから200円

おにから

４．企業の位置づけとビジョン

株式会社東筑軒は、100年を超える歴史の中で「お弁当を通じた地域文化の継承」をミッションとしています。今回の天神でのイベント成功を契機に、今後も伝統的な食文化を守りながら、時代に合わせた新しい形で「食の喜び」と「旅の思い出」を提案し続けてまいります。

■イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173574/table/5_1_6cc5cbe0e44dc1efe2cca1cc445b5430.jpg?v=202603130351 ]

■会社概要

商号 ： 株式会社東筑軒

代表者 ： 代表取締役 山内 裕太

所在地 ： 〒807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町４番１号

事業内容 ： 弁当製造販売・仕出し製造販売・うどん店営業

URL ： https://tochikuken.co.jp/