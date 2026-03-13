【gelato pique(ジェラート ピケ)】アトレ上野に新店舗オープン！柴犬たちの寝顔に包まれる限定ルームウェアやグッズ、特別なアイテムを詰め込んだリミテッドバッグを発売＜3月19日(木)＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（代表取締役社長:近藤広幸、本社:東京都千代田区）が展開するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、2026年3月19日(木)にアトレ上野に新店舗をオープンいたします。オープンを記念して、柴犬たちの寝顔をモチーフにした限定ルームウェアやグッズが登場いたします。その他にもお得なキャンペーンや特別なアイテムを詰め込んだリミテッドバッグ、ノベルティなどをご用意してお待ちしております。

【TOPICS１.】OPEN LIMITED ITEM

すやすやと気持ちよさそうな表情で寝ている柴犬たちとロゴをジャガードで施したプルオーバーと、ボーダーパンツのセットアップです。レディースはショートパンツとロングパンツをご用意しています。

〈レディース〉

【OPEN限定】スムーズィー柴犬ジャガードプルオーバー＆ショートパンツセット \13,970

カラー：オフホワイト／ベージュ

サイズ：フリー

【OPEN限定】スムーズィー柴犬ジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット \15,950

カラー：オフホワイト／ベージュ

サイズ：フリー

〈メンズ〉

【OPEN限定】HOMMEスムーズィー柴犬ジャガードプルオーバー＆ハーフパンツセット \15,730

カラー：ネイビー

サイズ：M／L

〈ブランケット〉

ルームウェアとお揃い柄の柴犬たちをジャガードであしらったブランケット。

お部屋のインテリアにも馴染みやすいカラー展開が魅力です。

【OPEN限定】スムーズィー柴犬ジャガードブランケット \7,920

カラー：オフホワイト／ベージュ

サイズ：フリー

※各アイテム、各カラー、おひとり様1点限り

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。

【TOPICS２.】OPEN LIMITED BAG

ベストセラーの『ホビートート』（ホワイト）に上下セットのルームウェアとTシャツ、Sサイズのエコバッグが入ったお得な限定バッグ。トータルコーディネートが叶う特別なセットです。

＜レディース＞

OPEN LIMITED BAG \11,000

サイズ：フリー

※おひとり様１点限り

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。

【TOPICS３.】NOVELTY ITEM

税込\12,000以上お買い上げの方にフルーツ柄の保冷仕様エコバッグをノベルティでプレゼント。

※数に限りがございますので無くなり次第終了となります。

【TOPICS４.】MAポイント特典

gelato pique アトレ上野店にてお買い上げいただいたMA CARD会員様に、お得な≪MA CARD ポイントアップキャンペーン≫を開催いたします。

ポイントアップ期間中は、会員ランクに関わらず一律で還元率10%のポイントを付与いたします。

対象期間：3月19日(木)～3月22日(日)

※全て税込価格表記

店舗情報

店舗名：gelato pique アトレ上野店

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野 WEST1F

オープン日：2026年3月19日(木)

電話番号：03-5826-5131（営業開始日より開通）

営業時間：10:00-21:00

取り扱い：LADIES', MEN'S, KIDS & BABY,CAT & DOG

gelato pique (ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/